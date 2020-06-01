Ошибки Эйнштейна, ДНК Земли и ген "тонкости". ТОП-10 новостей науки за май

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий мая.

1. Удаленная работа

В связи с эпидемией коронавируса многие сотрудники компаний перешли на удаленную работу. Международная группа ученых выяснила, как сами работники оценивают изменения в производительности труда и хотят ли вернуться в офис.

2. Космические нейтрино

Группа российских специалистов смогла разгадать одну из увлекательнейших загадок последних лет: Где рождаются нейтрино? Ученые открыли, что нейтрино высоких энергий появляются вблизи черных дыр в далеких квазарах.

3. "ДНК" Земли

Мантия нашей планеты представляет собой огромный слой медленно движущихся пород, который находится под поверхностью. Британские ученые начали амбициозный проект по созданию самых первых 4-мерных карт мантии Земли.

4. Ошибки Эйнштейна

Весь мир знает немецкого физика-теоретика, одного из основателей современной теоретической физики, лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, общественного деятеля и гуманиста Альберта Эйнштейна. Представляем Вашему вниманию две главные ошибки в его работе.

5. Редактирование генов

В 2018 году китайский биофизик Хе Цзянькуй объявил о создании генетически модифицированных человеческих детей. Общество осудило его эксперимент, а профессор-биоэтик из Колумбийского университета объяснил, какие последствия может иметь редактирование генов человека.

6. Климат и урожай

Международная группа ученых выяснила, что повышение температуры может привести к увеличению потерь урожая. Результаты проведенного исследования показали, что более теплые почвы способствуют росту патогенных видов почвенных грибов.

7. Нанотехнологии

Исследователи из Института науки и технологии Тэгу Кёнбука с помощью нанотехнологий разработали инновационный метод для одновременной визуализации до десятков различных белков в одной и той же клетке. Новый метод поможет ученым выяснить сложные белковые взаимодействия, связанные с дегенеративными заболеваниями, такими как, например, болезнь Альцгеймера, углубить понимание их механизмов и обеспечить раннее выявление и лечение.

8. Археология

Израильские ученые проанализировали метод возведения 11500-летнего строительного комплекса Гёбекли Тепе в Верхней Месопотамии, который старше знаменитого Стоунхенджа на 6000 лет. Оказалось, что древние зодчие возводили храмовый комплекс используя приемы геометрии.

9. Защитный механизм мозга

Человеческий мозг все еще представляет загадку для ученых. Но международная группа специалистов обнаружила, что наш мозг может подавлять информацию из внешнего мира во время фазы быстрого сна. Так, по мнению ученых, проявляется один из защитных механизмов мозга.

10. Генетика

Многие люди мечтают есть все и не набирать вес. Теперь канадские ученые обнаружили связь между генетикой и ожирением. У худых людей найден, так называемый ген "тонкости", который играет важную роль в сообщении органам, сколько жира сжигать и как использовать запасы энергии.