Во время сновидений мозг отключает информацию из внешнего мира

Международная группа ученых показала, что мозг подавляет информацию из внешнего мира, такую как звук разговора, во время фазы быстрого сна. Эта способность является одним из защитных механизмов мозга.

Пока мы мечтаем, мы изобретаем миры, которые не имеют отношения к тишине нашей спальни. Фактически, довольно необычно для элементов нашего непосредственного окружения быть включенными в наши мечты. Чтобы лучше понять, как мозг защищает себя от внешних воздействий, исследователи пригласили 18 участников на утренний сон в лаборатории.

Утренний сон богат мечтами. Сны в основном происходят во время так называемого быстрого сна, так как мозг как-то находится в бодрствующем состоянии во время этой фазы сна, проявляя активность, подобную той, когда человек бодрствует. Тело, с другой стороны, парализовано, хотя и не полностью. Во время определенных фаз быстрого сна глаза продолжают двигаться. Исследования показали, что такие движения связаны со сновидениями.

Чтобы изучить, как мозг во время сновидения взаимодействует с внешними звуками, ученые из Лаборатории когнитивных и психолингвистических исследований (Франция) и Университета Монаш (Австралия) заставили спящих добровольцев слушать рассказы на французском языке, смешанные с бессмысленным языком. Комбинируя электроэнцефалограмму с техникой машинного обучения, они подтвердили, что даже когда мозг спит, он продолжает записывать все, что происходит вокруг него. Они также показали, что во время быстрого сна мозг отдает приоритет значащей речи, так же как и в состоянии бодрствования. Однако такая речь активно отфильтровывается во время фаз движения глаз во время быстрого сна. Другими словами, наш спящий мозг может выбирать информацию из внешнего мира и гибко усиливать или подавлять ее, в зависимости от того, погружен он в сон или нет!

Команда считает, что этот механизм позволяет мозгу защищать фазу сновидений, которая необходима для эмоционального баланса и консолидации дневного обучения. Хотя сновидения преобладают в периоды движения глаз, они могут возникать и во время других фаз сна, а затем они сопровождаются аналогичным подавлением ощущений из внешнего мира, пишет EurekAlert.