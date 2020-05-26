Две ошибки Альберта Эйнштейна

Научное исследование основано на связи между реальностью природы, как она наблюдается, и представлением этой реальности, сформулированной теорией на математическом языке. Если все последствия теории доказаны экспериментально, она считается подтвержденной. Этот подход, который использовался в течение почти четырех веков, создал непротиворечивую совокупность знаний. Но эти успехи были достигнуты благодаря интеллекту человеческих существ, которые, несмотря на все, могут все еще придерживаться своих прежних убеждений и предубеждений. Это может повлиять на прогресс науки даже для величайших умов.

Первая ошибка

В основной работе Эйнштейна по общей теории относительности он написал уравнение, описывающее эволюцию Вселенной во времени. Решение этого уравнения показывает, что вселенная нестабильна, а не огромная сфера с постоянным объемом со звездами, скользящими вокруг, как полагали в то время.

В начале 20-го века люди жили с устоявшейся идеей статической вселенной, в которой движение звезд никогда не меняется. Вероятно, это связано с учениями Аристотеля, утверждающими, что небо неизменно, в отличие от Земли, которая тленна. Эта идея вызвала историческую аномалию: в 1054 году китайцы заметили появление нового света в небе, но ни один европейский документ не упоминает об этом. И все же это можно было увидеть при дневном свете и длилось несколько недель. Это была сверхновая, то есть умирающая звезда, остатки которой все еще можно увидеть как Крабовидную туманность. Преобладающая мысль в Европе не позволила людям принять феномен, который так сильно противоречил идее неизменного неба. Сверхновая - это очень редкое событие, которое невооруженным глазом можно наблюдать только раз в столетие. Поэтому Аристотель был почти прав, считая, что небо не меняется - по крайней мере, в масштабе человеческой жизни.

Чтобы оставаться в соответствии с идеей статической вселенной, Эйнштейн ввел космологическую постоянную в свои уравнения, которые заморозили состояние вселенной. Его интуиция ввела его в заблуждение: в 1929 году, когда Хаббл продемонстрировал, что вселенная расширяется, Эйнштейн признал, что совершил «свою самую большую ошибку».

Квантовая случайность

Квантовая механика развивалась примерно в то же время, что и теория относительности. Она описывает физику в бесконечно малых масштабах. Эйнштейн внес большой вклад в эту область в 1905 году, интерпретировав фотоэлектрический эффект как столкновение электронов и фотонов, то есть бесконечно малых частиц, несущих чистую энергию. Другими словами, свет, который традиционно называют волной, ведет себя как поток частиц. Именно этот шаг вперед, а не теория относительности, принес Эйнштейну Нобелевскую премию в 1921 году.

Но, несмотря на этот жизненно важный вклад, он оставался упрямым, отвергая ключевой урок квантовой механики - то, что мир частиц не связан строгим детерминизмом классической физики. Квантовый мир вероятностен. Мы только знаем, как предсказать вероятность возникновения события среди целого ряда возможностей.

В слепоте Эйнштейна мы снова видим влияние греческой философии. Платон учил, что мысль должна оставаться идеальной, свободной от непредвиденных обстоятельств реальности - благородная идея, но не соответствующая научным заповедям. Знание требует полной согласованности со всеми предсказанными фактами, в то время как вера основана на вероятности, получаемой путем частичных наблюдений. Сам Эйнштейн был убежден, что чистая мысль способна полностью уловить реальность, но квантовая случайность противоречит этой гипотезе, пишет phys.org.

Эйнштейн не принял этот фундаментальный индетерминизм, что было подытожено его провокационным приговором : «Бог не играет в кости со вселенной». Он вообразил существование скрытых переменных , то есть еще не обнаруженных чисел за пределами массы, заряда и вращения, которые физики используют для описания частиц. Но эксперимент не поддержал эту идею. Нельзя отрицать, что реальность существует, что выходит за пределы нашего понимания, мы не можем знать о мире все.