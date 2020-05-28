Модифицированные люди. Будет ли редактирование генов иметь непредвиденные последствия?

В 2018 году китайский биофизик Хе Цзянькуй ошеломил мир, объявив, что он создал генетически модифицированных человеческих детей - впервые в мире. Выступая на международном саммите в Гонконге, он рассказал исследователям, что он отредактировал гены ряда жизнеспособных человеческих эмбрионов, используя технику, известную как Crispr-Cas9. Одна из женщин родила девочек-близнецов в ноябре того же года. Вскоре после этого родился третий ребенок.

Ученый стремился дать детям генетическую устойчивость к ВИЧ, болезни, которой страдают их отцы. Отключив ген CCR5, он утверждал, что воспроизвел естественную мутацию, которая позволяет небольшому количеству людей родиться невосприимчивыми к этому заболеванию. Но хотя его объявление, казалось, ознаменовало собой крупный научный прорыв, оно не было принято. Этические руководящие принципы - сначала разработанные в Великобритании, но теперь широко принятые во всем мире - ограничивают эксперименты на человеческих эмбрионах их первыми 14 днями. Полноценный ребенок, или фактически трое, был безрассудным прыжком в неизвестность.

Этот случай оказался в центре внимания во всем мире и вызвал дискуссию на высоком уровне о том, как регулировать этот радикально новый научный мир, который врезается в самое сердце того, что делает нас теми, кто мы есть.

Репродуктивные технологии всех видов всегда были источником общественного беспокойства. Младенцы с отредактированными генами далеко не первые, кто вызвал широкое осуждение, даже ужас. Например, самый ранний успешный случай донорства сперматозоидов произошел при этически сомнительных обстоятельствах. Уильям Панкуст, доктор из Филадельфии, встретил пару квакеров, которые изо всех сил пытались зачать ребенка в 1884 году. Убедившись в том, что муж не может произвести сперму, доктор обезболил жену хлороформом и, неизвестно для пациента, осеменил ее спермой своего "лучшего ученика". По просьбе мужа женщина так и не была проинформирована. Некоторые врачи считали действия Панкоста не безосновательной формой изнасилования (один назвал это "смехотворно преступным").

В 1978 году подобные аргументы возникли вокруг рождения первого ребенка из "пробирки", Луизы Браун. Многие заявляли, что техника может "поставить под угрозу достоинство человеческой расы". Профессор сэр Роберт Эдвардс, новатор-ученый, который разработал экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), позже пожаловался, что общественность испорчена "фантастическими фантазиями", которые представляли врачей как "безжизненных мужчин в белых халатах, выращивающих эмбрионы в лаборатории для создания генетических монстров Франкенштейна". С тех пор в результате ЭКО родилось более 8 миллионов детей.

В 2015 году Великобритания стала первой страной, которая приняла законы, одобряющие "детей с тремя родителями", в которых ребенок, зачатый ЭКО, делится 0,2% своего генетического материала с третьей стороной. Это достигается путем переноса ДНК матери в донорское яйцо как метод защиты будущих эмбрионов от наследования разрушительных митохондриальных нарушений, таких как нейродегенеративный синдром Ли. Эта проблема вызвала бурные дебаты, и тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон был вынужден отрицать, что исследователи "играют в Бога".

Существует ряд методов редактирования генов, но недавняя разработка технологии Crispr-Cas9 произвела революцию в этой области. С тех пор исследователи нашли способы сочетания ДНК-вырезки Crispr-Cas9 с другими механизмами, которые позволяют редактировать ДНК, открывая новые возможности генетической модификации. У людей редактирование генов может быть изменено, чтобы "выбить" гены, ответственные за определенные наследственные заболевания, такие как болезнь Хантингтона, или - теоретически - сделать другие "улучшения", такие как изменение цвета глаз или даже улучшение памяти или интеллекта.

Тем не менее редактирование генов человеческих эмбрионов в настоящее время ограничивается исследованиями. Наше понимание генома может быть значительно расширено с помощью Crispr-Cas9, чтобы идентифицировать и вырезать отдельные гены, а затем посмотреть, что происходит. Это похоже на то, как избирательные поражения используются для изучения мозга.

Но редактирование генов у людей все еще очень ново и не испытано, заявляет профессор Роберт Клитцман, биоэтик из Колумбийского университета.

"Существует несколько серьезных рисков", - говорит Клитцман. "Во-первых, даже если эксперимент прошел успешно, это может привести к непредвиденным последствиям. Отключение гена CCR5 может защитить вас от ВИЧ, но может повысить риск других инфекций, таких как грипп и вирус Западного Нила".

Могут также существовать другие критические функции, связанные с геном CCR5, которые могут вскоре материализоваться в плохом состоянии здоровья детей.

"Может быть, ген вовлечен в умственное развитие, развитие сердца или мышц", - предупреждает Клитцман.

Когда человеческий геном был впервые секвенирован в 2003 году, первоначально предполагалось, что большая часть генетического материала была так называемой "нежелательной ДНК". Теперь мы знаем, что большая часть этого "мусора" играет значительную биологическую роль, но у нас все еще есть лишь схематичное понимание того, как многие гены функционируют и взаимодействуют. Потеря соседних генов, ошибочно вырезанных из геномов младенцев, похоже, не задерживала их развитие и развитие другого ребенка, но это влияние может стать очевидным только в более позднем возрасте, или даже через несколько поколений.

"Может быть, это приведет к интеллектуальному дефициту, может быть, это приведет к почечной недостаточности, может быть, к сердечной недостаточности", - предупреждает Клицман.

Нет никаких предположений о том, что Хе Цзянькуй намеревался придать улучшенные когнитивные способности генетически модифицированным детям. Тем не менее, эти передовые эксперименты дают возможность того, что он, возможно, все же сделал это непреднамеренно - поднимая призрак еще одной давней дискуссии в области репродуктивных технологий: вопрос генетического "улучшения" и так называемых "дизайнерских" детей.

Генетическое редактирование предлагает дразнящую возможность настройки генетического состава своих биологических детей в соответствии с вашими идеалами: возможно, с более длинными ногами. Возможно, голубоглазых. Мы знаем, что родители хотят сделать все возможное для своих детей: смогут ли они в ближайшее время пойти так далеко, чтобы сделать их быть более умными?

"Это будут состоятельные люди, которые смогут добавлять гены, связанные с IQ, к своим детям, или делать их выше или, скажем, быстрее бегать или избегать определенных заболеваний", - говорит Клитцман. "Это поднимает вопросы о том, какое общество мы хотим".

Наряду с очевидными вопросами евгеники и расы, добавляет он, еще одной проблемой является невозможность согласия. Будущий ребенок не имеет права голоса в этом. С редактированием генов вы формируете чью-то жизнь. Допустим, вы разрабатываете ребенка, вы даете ему дополнительные гены, которые помогут с определенными спортивными способностями. Родители могут сказать: ну и дела, мы потратили 50000 долларов, чтобы сделать тебя спринтером. Ты должен быть спринтером. Но ведь мы хотим дать детям открытое будущее, верно? Там, где дети не чувствуют, что их спроектировали как нечто определенное, пишет NH.