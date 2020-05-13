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Самый древний в мире храм был построен с использованием геометрии

13.05.2020 19:33
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Самый древний в мире храм был построен с использованием геометрии

Свежий взгляд на Гёбекли Тепе, 11500-летний строительный комплекс в Верхней Месопотамии, подтвердил, что он может быть одним из самых потрясающих мест в истории человечества.

Археологи из Тель-Авивского университета (TAU) и Управления древностей Израиля применили основанный на алгоритмах анализ к архитектурной планировке Гёбекли Тепе и обнаружили, что доисторический объект, который считается самым ранним из известных храмов, не был простой конструкцией странно расположенных сооружений, но является организованным комплексом с базовым геометрическим рисунком. Учитывая, что этот обширный храмовый комплекс был построен около 11500 лет назад - до широкого развития сельского хозяйства и примерно за 6000 лет до строительства Стоунхенджа - это настоящий подвиг.

Результаты нового исследования были недавно опубликованы в Кембриджском археологическом журнале.

Гёбекли Тепе, самый старый из известных архитектурных памятников, продолжает вызывать споры и путаницу среди археологов. Участок расположен на склоне горы вдоль Плодородного Полумесяца в современной Турции. Он состоит из многочисленных сооружений и памятников, некоторые из которых богато украшены резьбой и скульптурами животных, построенных в эпоху неолита в период между 9600 и 8200 г. до н.э. Возраст комплекса примечателен тем, что он предполагает, что он был построен охотниками-собирателями до появления сельского хозяйства и за тысячи лет до возникновения другой сложной монументальной архитектуры. Хотя место имело ритуальное значение.

Широко распространено мнение, что подобные структуры могут быть созданы только после того, как общество овладеет сельским хозяйством, но Гёбекли Тепе "льет холодную воду на это фундаментальное предположение".

«Гёбекли Тепе - это археологическое чудо», - сказал в своем заявлении профессор Ави Гофер из Департамента археологии TAU. «Построенный неолитическими общинами 11500 – 11000 лет назад, он имеет огромные круглые каменные сооружения и монументальные каменные колонны высотой до 5,5 метров. Поскольку в то время не было никаких свидетельств ведения сельского хозяйства или одомашнивания животных, считается, что это место было построено охотниками-собирателями. Однако, его архитектурная сложность весьма необычна для них».

Как показывает новое исследование, строительство комплекса потребовало бы значительных возможностей планирования, организации и знаний. Во-первых, потребовалось бы понимание геометрии, чтобы создать планы этажей, которые, как утверждают авторы исследования, лежат в геометрической форме, что не случайно. Исследование также показывает, что в комплексе регулярно используется прямоугольная архитектура и квадратные формы, которые обычно не использовались людьми каменного века, но часто рассматриваются как характеристика ранних фермеров в древнем Леванте, пишет IFLScience.

«Наши результаты показывают, что основные архитектурные преобразования в этот период, такие как переход к прямоугольной архитектуре, были основанными на знаниях процессами, выполняемыми специалистами сверху вниз», - сказал Гил Хаклай из Израильского управления древностей. «Наиболее важные и основные методы архитектурного планирования были разработаны в Леванте в период позднего эпипалеолита как часть натуфианской культуры и в период раннего неолита. Наши новые исследования показывают, что методы архитектурного планирования, абстрактные правила проектирования и организационные образцы уже использовались в течение этого формирующего периода в истории человечества».

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