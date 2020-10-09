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ОПЕК объявила о конце нефтяной эры. Россия не согласна – хочет быть сырьевым придатком

9 Октября 2020 564 0 Экономика
ОПЕК объявила о конце нефтяной эры. Россия не согласна – хочет быть сырьевым придатком

В организации стран – экспортеров нефти ОПЕК заявили о завершении эпохи растущего спроса на нефть в развитых странах мира. Потребление «черного золота» до 2025 года начнет сокращаться, а к 2045 году упадет на 35%. Известно, например, о стратегической цели Евросоюза избавиться от нефти и газа к 2050 году. Однако в России, которую недружественные страны называют «бензоколонкой» и «сырьевым придатком» развитых экономик, уверены, что и к 2050 году миру нужны будут российские углеводороды.

Россия хочет остаться сырьевым придатком

  • В ежегодном World Oil Outlook ОПЕК констатирует закат нефтяной эры человечества: к 2025 году потребление ископаемого топлива начнет сокращаться, а к 2045 году упадет на 35%. Так, например, страны ОЭСР (в том числе США, ЕС, Япония и Южная Корея) в 2019 году потребляли 41,4 млн баррелей в день. Они обеспечивали 45,6% мирового спроса на нефть.
  • Но в 2025 году потребление с их стороны сократится до 40,2 млн баррелей в день, а к 2030-му – до 38,2 млн. Затем настанет переломный момент и ОЭСР начнет отказываться от грязного топлива.
  • Через 25 лет страны ОЭСР будут расходовать 29,3 млн баррелей. Вместо нефти развитая часть мира, производящая до 60% мирового ВВП, будет использовать климатически нейтральный водород, стимулируя развитие электротранспорта. В 2045 году из 2,6 млрд машин 430 млн будут электромобилями, прогнозирует ОПЕК.
  • В развитых экономиках Азии и Европе падение спроса уже началось и к 2025 году сокращение потребления составит 0,6 и 0,8 млн баррелей в сутки. США тоже достигли нефтяного пика в 21,3 млн баррелей в день. Он будет держаться в ближайшие пять лет, а потом резко снизится.
  • Общий спрос на нефть в мире продолжит расти, но всего на 0,3% в год. Рост будет обеспечен за счет развивающихся экономик, прежде всего Азии и Ближнего Востока. Самая большая надежда ОПЕК – Индия, которая должна нарастить потребление с 4,7 до 10,7 млн баррелей в сутки. Китай увеличит потребление нефти на 20% за 15 лет, до 15 млн баррелей в сутки.
  • В связи с неутешительным прогнозом государственная нефтяная компании Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует увеличивать добычу и производить как можно больше нефти, пока она еще что-то стоит на фоне угрозы зеленой энергетики, пишет Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде.
  • На Саудовскую Аравию приходится 20% разведанных запасов нефти в мире. У нее самая низкая себестоимость добычи – всего 4 доллара за баррель. Поэтому Saudi Aramco будет в плюсе даже тогда, когда цены у конкурентов будут ниже рентабельности. «Пока существует нефть, зарабатывайте на ней больше денег, если сможете», – заявил источник Reuters.
  • У России немного другой взгляд. Глава Минэнерго Александр Новак уверен, что и к 2050 году углеводороды «никуда не уйдут». Но вместе с этим Россия готовится к производству энергии по новым технологиям, в частности к производству водорода для Евросоюза.
  • По словам Новака, Россия уделяет водороду особое внимание и активно ведет научные исследования. Также Россия и Германия договорились подписать меморандум о совместных исследованиях по производству энергии с помощью новых зеленых технологий. Сам Евросоюз в своем плане по переходу на водород предполагает, что Россия будет одним из его поставщиков. Поэтому страна сменит нефть и газ на водород, но суть ее экономической модели, сложившейся при Брежневе в СССР, останется прежней.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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