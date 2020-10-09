ОПЕК объявила о конце нефтяной эры. Россия не согласна – хочет быть сырьевым придатком 564 0 Экономика

В организации стран – экспортеров нефти ОПЕК заявили о завершении эпохи растущего спроса на нефть в развитых странах мира. Потребление «черного золота» до 2025 года начнет сокращаться, а к 2045 году упадет на 35%. Известно, например, о стратегической цели Евросоюза избавиться от нефти и газа к 2050 году. Однако в России, которую недружественные страны называют «бензоколонкой» и «сырьевым придатком» развитых экономик, уверены, что и к 2050 году миру нужны будут российские углеводороды.