Нефтяной рынок ждет новый «суперцикл». Эксперты оценили доходы России от растущей нефти 261 0 Экономика

В базовом сценарии экономического развития России, разработанном специалистами Минэкономразвития на 2021 год, средняя цена нефти заложена на уровне 45,3 доллара за баррель, среднегодовой курс доллара определяется в районе 72,4 рубля, а добыча нефти - 517,8 млн тонн. Тем не менее в последнее время нефтяные фьючерсы показывают рост до 60-65 долларов за баррель. Эксперты подсчитали, какие доходы может получить России при таком сценарии развития событий.