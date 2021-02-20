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Нефтяной рынок ждет новый «суперцикл». Эксперты оценили доходы России от растущей нефти
20 Февраля 2021 261 0 Экономика
В базовом сценарии экономического развития России, разработанном специалистами Минэкономразвития на 2021 год, средняя цена нефти заложена на уровне 45,3 доллара за баррель, среднегодовой курс доллара определяется в районе 72,4 рубля, а добыча нефти - 517,8 млн тонн. Тем не менее в последнее время нефтяные фьючерсы показывают рост до 60-65 долларов за баррель. Эксперты подсчитали, какие доходы может получить России при таком сценарии развития событий.
- Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков считает, что в том случае, если средняя цена нефти за месяц останется выше 60 долларов за баррель, а курс рубля в районе 74 рублей за доллар, то Россия сможет получить порядка 160-180 млрд рублей дополнительных доходов, сообщает РИА Новости.
- При таком сценарии развития событий в течение всего 2021 года, дополнительные нефтегазовые доходы в итоге превысят плановые показатели, рассчитанные для базового сценария при стоимости нефти по 45 долларов за баррель, на 1,8-2 трлн рублей.
- Аналитики агентства Bloomberg считают, что слабый рубль и рост нефтяных котировок могут предоставить в бюджет России дополнительные нефтегазовые доходы до 33 млрд долларов или 2,3% ВВП.
- При этом, по данным Financial Times, которые приводит ОСН, эксперты банков Уолл-стрит JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs прогнозируют начало «суперцикла» на нефтяном рынке. По их мнению среднемесячная стоимость нефти марки Brent достигнет показателя в 100 долларов за баррель после окончания пандемии, а в 2021 году стоимость нефти зафиксируется на отметке в 80 долларов за баррель.
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- Ранее "Капитал страны" сообщал, что партнеры по сделке ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия смогли стимулировать рост нефтяных цен до рекордного за последний год уровня. В результате нефтяные котировки впервые с января 2020 года подобрались к отметке в 60 долларов за баррель.
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