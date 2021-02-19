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Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания
19 Февраля 2021 111 0 Политика
Приближается дата ежегодного послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. В этом году оно может состояться в конце февраля. Так как пока нет официальной информации о теме послания президента, СМИ, в том числе и иностранные, гадают, какие вопросы затронет глава государства в своем выступлении.
- В агентстве Bloomberg появилась статья с заголовком "Поток нефтяных денег пришел как раз вовремя, чтобы Путин мог справиться с недовольством". Авторы статьи рассуждают о том, что президент России Владимир Путин может сказать в своем ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоится в ближайшие недели.
- Аналитики агентства предполагают, что так как слабый рубль и рост нефтяных котировок могут предоставить президенту России порядка $33 млрд или 2,3% ВВП дополнительных денежных средств, глава России может объявить о дополнительных расходах на социальную сферу.
- Это, по мнению экспертов, позволит погасить недовольство населения политикой Кремля, которая возникла на фоне напряженных отношений с Западом и опасений по поводу новых санкций, что вылилось в крупнейшие за последние годы протесты.
- Аналитики отметили, что хотя президент Путин неохотно тратит полученные Россией большие средства (даже в условиях пандемии коронавируса), общественное недовольство, которое бросило вызов правящей партии Путина на парламентских выборах этой осенью, заставит главу России объявить о новых мерах по поддержке бизнеса и новых расходах на социальную сферу в своем ежегодном послании к нации.
- Тем не менее в агентстве отметили, что официальный представитель Кремля опровергает все сообщения о планах президента объявить о дополнительных расходах.
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- Как сообщал "Капитал страны", информацию Bloomberg подтверждают и источники агентства Reuters, которые настаивают, что президент объявит о новой раздаче денег во время послания, а пакет помощи может составить порядка 500-580 млрд руб.
- О том же сообщает и издание EADaily, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, добавляя, что во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин может объявить о некоторых решениях, связанных с действующей пенсионной системой, включая возобновление индексации пенсий работающим россиянам и отмену повышения пенсионного возраста для некоторых категорий граждан России.
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