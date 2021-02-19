Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания 111 0 Политика

Приближается дата ежегодного послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. В этом году оно может состояться в конце февраля. Так как пока нет официальной информации о теме послания президента, СМИ, в том числе и иностранные, гадают, какие вопросы затронет глава государства в своем выступлении.