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Саудовская Аравия и Россия взвинтили цену на нефть почти до 60 долларов
5 Февраля 2021 199 0 Экономика
Партнеры по сделке ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями подтолкнули нефтяные цены до рекордного за последний год уровня. Однако Москва и Эр-Рияд не координировали свои действия – саудиты решили добровольно сокращать поставки и поднимать отпускные цены на нефть, а российским нефтяником пришлось ограничить экспорт в Европу из-за острого дефицита топлива внутри страны. В результате нефтяные котировки впервые с января 2020 года подобрались к отметке в 60 долларов.
Цены на нефть бьют рекорды
- Нефтяные цены на бирже в Лондоне 5 февраля впервые с января 2020 года приблизились к отметке 60 долларов за баррель. Нефть марки Brent поднималась в цене до 59,53 доллара и росла на 0,9% за сутки. Всего же за неделю рост котировок составил 8%, а американский сорт WTI подорожал на 9,5%, до 56,92 доллара.
- На ценах сказались действия Саудовской Аравии и России. Каждый месяц Saudi Aramco публикует расценки на свою продукцию. На этот раз, по данным finanz.ru, саудиты повысили цену марки Arab Light на 1,4 доллара для Северо-западной Европы и на 1,3 доллара для Средиземноморского региона, а также на 10 центов для США, оставив цены для Азии неизменными.
- До этого длительное время Саудовская Аравия использовала отпускные цены для ведения «ценовой войны» с Россией и давала большие скидки покупателям, чтобы вытеснить российский сорт Urals с ключевых для России рынков. Однако с 2021 года Эр-Рияд поменял тактику: теперь цель саудитов в повышении цен, которого они добиваются сокращением поставок.
- С февраля Саудовская Аравия добровольно урезала добычу на 1 млн баррелей в сутки. Королевство будет добывать 8,125 млн баррелей в день – минимум за 11 лет. Россия, в свою очередь, тоже вынужденно урезает экспорт в Европу на 20% – в стране начинается топливный кризис, на Дальнем Востоке бензин уже продают по талонам, и требуется увеличение производства автомобильного топлива.
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- Все это накладывается одно на другое и ведет к дефициту нефти. По прогнозу ОПЕК+, недостаток нефти будет наблюдаться весь 2021 год. Пик дефицита придется на май – в этом месяце спрос превысит добычу на 2 млн баррелей в сутки. Однако аналитики предупреждают, что цена в 60 долларов за баррель может стать пределом роста котировок, поскольку на этой отметки многие биржевые игроки зафиксируют прибыль и закончат ралли, продолжающееся с ноября.
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