Саудовская Аравия и Россия взвинтили цену на нефть почти до 60 долларов 199 0 Экономика

Партнеры по сделке ОПЕК+ – Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями подтолкнули нефтяные цены до рекордного за последний год уровня. Однако Москва и Эр-Рияд не координировали свои действия – саудиты решили добровольно сокращать поставки и поднимать отпускные цены на нефть, а российским нефтяником пришлось ограничить экспорт в Европу из-за острого дефицита топлива внутри страны. В результате нефтяные котировки впервые с января 2020 года подобрались к отметке в 60 долларов.