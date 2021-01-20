Нефть и газ подкачали. Россия заработала минимум нефтедолларов за 15 лет 280 0 Экономика

Российская экономика, построенная по принципу экспорта углеводородов в обмен на нефтедоллары, которые затем идут на оплату импорта потребительских товаров, потеряла в 2020 году 38% поступлений от продажи нефти и газа за рубеж. Согласно данным Центробанка, Россия за год заработала 148,5 млрд долларов – минимум с 2005 года.