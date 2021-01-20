Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ЯНВ, 22:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 ЯНВ, 22:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Нефть и газ подкачали. Россия заработала минимум нефтедолларов за 15 лет

20 Января 2021 280 0 Экономика
Нефть и газ подкачали. Россия заработала минимум нефтедолларов за 15 лет

Российская экономика, построенная по принципу экспорта углеводородов в обмен на нефтедоллары, которые затем идут на оплату импорта потребительских товаров, потеряла в 2020 году 38% поступлений от продажи нефти и газа за рубеж. Согласно данным Центробанка, Россия за год заработала 148,5 млрд долларов – минимум с 2005 года.

Кризис подкосил сырьевую модель России

  • В 2020 году объем валютной выручки от экспорт нефти, нефтепродуктов и газа составил 148,5 млрд долларов (или 10% ВВП). Об этом говорится в статистике по платежному балансу Центробанка. По сравнению с 2019 годом доход снизился на 38%.
  • В частности, продажи нефти обрушились на 41%, до 72,2 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов на 33%, до 44,4 млрд долларов. Выручка от продажи газа – на 40%, до 25,1 млрд долларов. СПГ продали на 6,8 млрд долларов. При этом в физическом выражении экспорт нефти сократился лишь на 7,4%, хотя Россия подписала соглашение ОПЕК+ и урезала добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.
  • Всего экономика России получила от экспорта 329,5 млрд долларов – это на 22% меньше, чем в 2019 году и минимум с 2016-го. Золото и зерно помогали выправить картину – золота вывезли, по последней оценке Института Гайдара и РАНХиГС за 9 месяцев 2020 года, на 12,5 млрд долларов, а экспорт зерна вырос на 15% в объемах и на 4% в деньгах.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Если экспорт упал на 22%, то импорт – всего на 5,5%, до 240,1 млрд долларов. Профицит торгового баланса сжался до 89,4 млрд долларов. По оценке самого ЦБ, разница между валютными потоками в страну и из нее составила 32,5 млрд долларов. Это меньше, чем отток капитала – 47,8 млрд долларов. Поэтому 14 млрд долларов ЦБ выложил из резервов, чтобы покрыть отток и не дать рублю, который девальвировался за год на 21% к доллару, обесценится еще сильнее.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Счетная палата увидела риск конфискации денег у неблагонадежных клиентов банков

Счетная палата увидела риск конфискации денег у неблагонадежных клиентов банков
Экономика

Центробанк остановил работу нелегальных онлайн-казино в России

Центробанк остановил работу нелегальных онлайн-казино в России
Экономика 1

Из России вывели более 800 млрд долларов за четверть века

Из России вывели более 800 млрд долларов за четверть века
Экономика 2

Китай отказался от рыбы из России. Государство рассматривает экстренные меры

Китай отказался от рыбы из России. Государство рассматривает экстренные меры
Экономика 5

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области

«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области

Нестандартная котельная работает в Липецкой области

Нестандартная котельная работает в Липецкой области

Новости дня

19:20 На Украине заявили, что Киев и Москва могут примириться за один день На Украине заявили, что Киев и Москва могут примириться за один день
Трамп покидает Белый дом
Трамп покидает Белый дом
18:52 Минск остановил транзит нефти на участке "Дружбы" Минск остановил транзит нефти на участке "Дружбы"
16:01 Названы сроки формирования популяционного иммунитета к COVID-19 в РФ Названы сроки формирования популяционного иммунитета к COVID-19 в РФ
15:24 Песков ответил на сообщения о "дворце Путина" Песков ответил на сообщения о "дворце Путина"
14:48 Матвиенко: в РФ не собираются вводить COVID-паспорта Матвиенко: в РФ не собираются вводить COVID-паспорта
12:40 Третью вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в РФ Третью вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в РФ
В Кремле прокомментировали давление США на СП-2
В Кремле прокомментировали давление США на СП-2
12:13 Мурашко: власти РФ удержали цены на лекарства на уровне 2019 года Мурашко: власти РФ удержали цены на лекарства на уровне 2019 года

Узнай, страна!

21:27 «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:36 Нестандартная котельная работает в Липецкой области Нестандартная котельная работает в Липецкой области
17:59 Вохомский сырный завод модернизировал производство Вохомский сырный завод модернизировал производство
19 ЯНВ, 17:55 Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец» Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец»
18 ЯНВ, 20:17 Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям
18 ЯНВ, 19:33 Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 ЯНВ, 18:10 Новые автомобили отправились в школы и медучреждения Ингушетии Новые автомобили отправились в школы и медучреждения Ингушетии
16 ЯНВ, 23:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19
16 ЯНВ, 00:18 Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области
15 ЯНВ, 20:47 Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter