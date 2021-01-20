Капитал страны
ENGLISH
20 ЯНВ, 22:47 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Нефть и газ подкачали. Россия заработала минимум нефтедолларов за 15 лет
20 Января 2021 280 0 Экономика
Российская экономика, построенная по принципу экспорта углеводородов в обмен на нефтедоллары, которые затем идут на оплату импорта потребительских товаров, потеряла в 2020 году 38% поступлений от продажи нефти и газа за рубеж. Согласно данным Центробанка, Россия за год заработала 148,5 млрд долларов – минимум с 2005 года.
Кризис подкосил сырьевую модель России
- В 2020 году объем валютной выручки от экспорт нефти, нефтепродуктов и газа составил 148,5 млрд долларов (или 10% ВВП). Об этом говорится в статистике по платежному балансу Центробанка. По сравнению с 2019 годом доход снизился на 38%.
- В частности, продажи нефти обрушились на 41%, до 72,2 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов на 33%, до 44,4 млрд долларов. Выручка от продажи газа – на 40%, до 25,1 млрд долларов. СПГ продали на 6,8 млрд долларов. При этом в физическом выражении экспорт нефти сократился лишь на 7,4%, хотя Россия подписала соглашение ОПЕК+ и урезала добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.
- Всего экономика России получила от экспорта 329,5 млрд долларов – это на 22% меньше, чем в 2019 году и минимум с 2016-го. Золото и зерно помогали выправить картину – золота вывезли, по последней оценке Института Гайдара и РАНХиГС за 9 месяцев 2020 года, на 12,5 млрд долларов, а экспорт зерна вырос на 15% в объемах и на 4% в деньгах.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Если экспорт упал на 22%, то импорт – всего на 5,5%, до 240,1 млрд долларов. Профицит торгового баланса сжался до 89,4 млрд долларов. По оценке самого ЦБ, разница между валютными потоками в страну и из нее составила 32,5 млрд долларов. Это меньше, чем отток капитала – 47,8 млрд долларов. Поэтому 14 млрд долларов ЦБ выложил из резервов, чтобы покрыть отток и не дать рублю, который девальвировался за год на 21% к доллару, обесценится еще сильнее.
Написать комментарий