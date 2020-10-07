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Власти заработали полтриллиона на девальвации рубля в сентябре
7 Октября 2020 203 0 Экономика
Девальвация рубля исключительно выгодна российскому правительству. Проблемы российской валюты позволяют пополнить бюджет за счет повышенных доходов от экспорта, а также увеличить Фонд национального благосостояния, который хранится исключительно в твердой валюте – долларах, евро и фунтах стерлингов. Обесценение рубля в сентябре в очередной раз доказало это – Минфин заработал на нем полтриллиона рублей.
Власти извлекают выгоду из бед рубля
- Российские власти нисколько не беспокоятся по поводу того, что рубль стал худшей валютой развивающихся стран в сентябре и упал до минимума к доллару и евро. Напротив, это именно то, что нужно было правительству, чтобы поправить государственные финансы.
- Минфин отчитался о росте ликвидной части главной и единственной «кубышки» властей – Фонда национального благосостояния: она выросла на 436 млрд руб, до 9,346 трлн. Причем, правительство не пополняло Фонд и даже потратило из него 340,4 млн долларов, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов, которые были обменяны на 57,2 млрд руб., покрывших часть дефицита бюджета.
- Заработали же власти на девальвации рубля – рост курса валют принес ФНБ 493 млрд руб. за один месяц. Всего же с начала года благодаря обесценению рубля «кубышка» увеличилась на 2,1 трлн руб. Цена этого «успеха» – падение рубля по отношению к доллару на 25%.
- Но россиянам предлагается не думать о проблемах экономики в связи со слабым рублем, а любоваться «кубышкой», которую ни на что нельзя потратить даже во время тяжелейшего кризиса – в ней собрано все богатство России, целых 13,733 трлн руб., или 12,1% ВВП. Треть этих денег давно потрачена и лишь формально отражается на балансе Фонда.
- Ликвидная часть составляет 9,346 трлн руб. – эта валюта хранится на некий «черный день». Пока же, в кризис, власти повышают налоги на бизнес и граждан, занимают рекордные 5,5 трлн руб., увеличивая долг России до 21% ВВП, но наотрез отказываются использовать для решения проблем страны резервы, которые для того и откладывались – чтобы помогать россиянам и экономике в трудные времена.
- Но этого никогда не будет – потратив в этом году 340 млрд руб. из Фонда, в 2021 году власти собираются потратить из него еще 100 млрд, а с 2022 года продолжить накопление резервов, которые должны будут увеличиться на 700 млрд руб.
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