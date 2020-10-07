Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
07 ОКТ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

07 ОКТ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Власти заработали полтриллиона на девальвации рубля в сентябре

7 Октября 2020 203 0 Экономика
Власти заработали полтриллиона на девальвации рубля в сентябре

Девальвация рубля исключительно выгодна российскому правительству. Проблемы российской валюты позволяют пополнить бюджет за счет повышенных доходов от экспорта, а также увеличить Фонд национального благосостояния, который хранится исключительно в твердой валюте – долларах, евро и фунтах стерлингов. Обесценение рубля в сентябре в очередной раз доказало это – Минфин заработал на нем полтриллиона рублей.

Власти извлекают выгоду из бед рубля

  • Российские власти нисколько не беспокоятся по поводу того, что рубль стал худшей валютой развивающихся стран в сентябре и упал до минимума к доллару и евро. Напротив, это именно то, что нужно было правительству, чтобы поправить государственные финансы.
  • Минфин отчитался о росте ликвидной части главной и единственной «кубышки» властей – Фонда национального благосостояния: она выросла на 436 млрд руб, до 9,346 трлн. Причем, правительство не пополняло Фонд и даже потратило из него 340,4 млн долларов, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов, которые были обменяны на 57,2 млрд руб., покрывших часть дефицита бюджета.
  • Заработали же власти на девальвации рубля – рост курса валют принес ФНБ 493 млрд руб. за один месяц. Всего же с начала года благодаря обесценению рубля «кубышка» увеличилась на 2,1 трлн руб. Цена этого «успеха» – падение рубля по отношению к доллару на 25%.
  • Но россиянам предлагается не думать о проблемах экономики в связи со слабым рублем, а любоваться «кубышкой», которую ни на что нельзя потратить даже во время тяжелейшего кризиса – в ней собрано все богатство России, целых 13,733 трлн руб., или 12,1% ВВП. Треть этих денег давно потрачена и лишь формально отражается на балансе Фонда.
  • Ликвидная часть составляет 9,346 трлн руб. – эта валюта хранится на некий «черный день». Пока же, в кризис, власти повышают налоги на бизнес и граждан, занимают рекордные 5,5 трлн руб., увеличивая долг России до 21% ВВП, но наотрез отказываются использовать для решения проблем страны резервы, которые для того и откладывались – чтобы помогать россиянам и экономике в трудные времена.
  • Но этого никогда не будет – потратив в этом году 340 млрд руб. из Фонда, в 2021 году власти собираются потратить из него еще 100 млрд, а с 2022 года продолжить накопление резервов, которые должны будут увеличиться на 700 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками

Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками
Экономика

Путина поздравили с днем рождения запуском ракеты «Циркон»

Путина поздравили с днем рождения запуском ракеты «Циркон»
Политика

Польша потребовала 7,6 млрд долларов от «Газпрома» за «Северный поток-2»

Польша потребовала 7,6 млрд долларов от «Газпрома» за «Северный поток-2»
Экономика 2

Эрдоган отверг перемирие в Нагорном Карабахе. Путин отказался от «активных действий»

Эрдоган отверг перемирие в Нагорном Карабахе. Путин отказался от «активных действий»
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале

Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Новости дня

18:01 Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:30 МВД внесло в список разыскиваемых лиц Тихановскую МВД внесло в список разыскиваемых лиц Тихановскую
17:02 Власти эвакуируют людей из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области Власти эвакуируют людей из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
16:27 Россияне забрали из Сбербанка порядка $440 млн Россияне забрали из Сбербанка порядка $440 млн
15:51 Правительство изучит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Правительство изучит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
15:23 Газпром будет обжаловать штраф Польши по СП-2 Газпром будет обжаловать штраф Польши по СП-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:55 У России нет обязательств по ОДКБ перед Карабахом У России нет обязательств по ОДКБ перед Карабахом

Узнай, страна!

17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:36 Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье
15:33 Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье
06 ОКТ, 19:29 Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле
06 ОКТ, 18:13 Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии
06 ОКТ, 17:22 В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан» В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
05 ОКТ, 15:17 ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках
05 ОКТ, 13:13 Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку
05 ОКТ, 12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
05 ОКТ, 12:45 Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter