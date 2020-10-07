Власти заработали полтриллиона на девальвации рубля в сентябре 203 0 Экономика

Девальвация рубля исключительно выгодна российскому правительству. Проблемы российской валюты позволяют пополнить бюджет за счет повышенных доходов от экспорта, а также увеличить Фонд национального благосостояния, который хранится исключительно в твердой валюте – долларах, евро и фунтах стерлингов. Обесценение рубля в сентябре в очередной раз доказало это – Минфин заработал на нем полтриллиона рублей.