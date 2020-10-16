Девальвация на 20% – это «великолепно». В правительстве радуются падению рубля 3650 1 Экономика

Сеанс новой искренности состоялся во время интервью главы Минпромторга Дениса Мантурова агентству Bloomberg. «Российский министр отметил 20%-ное падение рубля как "великолепное"» – так звучит заголовок авторитетного мирового издания. По мнению высокопоставленного чиновника, российские производители благодаря ослаблению рубля будут меньше полагаться на импорт. При этом он не уточнил, что почти во всех товарах в России велика доля импортных составляющих, а падение рубля уже привело к всплеску инфляции и ударило по доходам россиян.