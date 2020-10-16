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Девальвация на 20% – это «великолепно». В правительстве радуются падению рубля

16 Октября 2020 3650 1 Экономика
Девальвация на 20% – это «великолепно». В правительстве радуются падению рубля

Сеанс новой искренности состоялся во время интервью главы Минпромторга Дениса Мантурова агентству Bloomberg. «Российский министр отметил 20%-ное падение рубля как "великолепное"» – так звучит заголовок авторитетного мирового издания. По мнению высокопоставленного чиновника, российские производители благодаря ослаблению рубля будут меньше полагаться на импорт. При этом он не уточнил, что почти во всех товарах в России велика доля импортных составляющих, а падение рубля уже привело к всплеску инфляции и ударило по доходам россиян.

Министр приветствовал девальвацию

  • Маски сброшены – правительство радуется рекордному падению рубля, которое сделало российскую национальную валюту худшей в мире, а россиян – еще беднее. Самый богатый министр российского правительства, Денис Мантуров охарактеризовал девальвацию рубля на 20% как «великолепную» и дальше попытался развить свой тезис.
  • Так, по словам Мантурова, часть российских компаний выигрывает от девальвации – те, что не находятся в сильной зависимости от импорта, «сейчас в выгодной позиции». Однако министр не уточнил, какие именно компании и из каких секторов экономики не зависят от импорта.
  • Практически не зависят от импорта в цикле активной добычи сырьевые компании – для них девальвация это, действительно, «великолепная» возможность увеличить экспортную выручку. Как объяснял однажды президент Путин, если раньше за экспортный доллар давали 32 руб., то теперь дают 78 руб. В рублях состояние нефтяников растет, даже если в долларах сокращается. Но богаче от этой математики никто не становится.
  • Также от снижения курса российской валюты к доллару на 1 руб. бюджет получает от экспорта сырья дополнительные 120-140 млрд долларов. Более того, все резервы в Фонде национального благосостояния хранятся в трех иностранных валютах: долларах, евро и фунтах стерлингов. Соответственно, «кубышка» растет в пересчете на рубли – в последний раз она увеличилась на полтриллиона рублей из-за девальвации.
  • То, что девальвация – это не «великолепно», а очень плохо для экономики, говорит следующее: после обесценения российской валюты в сентябре почти все производители заговорили о повышении цен до 20%. По причине падения рубля в ближайшее время подорожают даже самые необходимые россиянам продукты – хлеб и водка.
  • Поэтому заявления министра не имеет ничего общего с реальностью и ставит вопрос о компетентности. Но оно встает в ряд с другим заявлением, на этот раз министра экономики, который предложил отказаться от слова «антикризис», поскольку кризис в российской экономике, по его мнению, это «новая реальность», в которой россиянам придется жить. Подобные вербальные экзерсисы чиновников правительства наглядно показывают профессиональный уровень бюрократии в современной России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:57 0 0
Моль:

НАСЛАЖДАЮСЬ ! Я ЛИКУЮ ! ЧА ЧА ЧА МЯ ! ДАЕШЬ 500 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР !!!

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