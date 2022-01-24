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Набиуллина отказалась скупать доллары после обвала рубля

24 Января 2022 5125 25 Экономика

Центробанк остановил ежедневную скупку валюты для Фонда национального благосостояния после обвала рубля до 79 руб. за доллар. Интервенции прекращены с 15:00 по московскому времени. Также в ведомстве Эльвиры Набиуллиной заявили, что Банк России располагает всеми средствами, чтобы предотвратить угрозу финансовой стабильности России.

Девальвация напугала власти

  • Нагнетание напряженности на границах с Украиной дорого обходится россиянам – из-за угрозы вторжение российских военных в соседнее государство рубль девальвировался с 74 до 79 руб. На торгах в понедельник, 24 января, доллар пробил отметку в 79,47 руб., а евро – 89,81 руб.
  • Чтобы остановить ускоряющуюся девальвацию рубля, Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной объявил об отказе от скупки валюты в пользу Фонда национального благосостояния. Закупки валюты прекращены с 15:00 мск «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».
  • При этом ЦБ напомнил, что он обладает достаточным количеством инструментов, чтобы не допустить дестабилизации российской финансовой системы. «Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – подчеркнули в ЦБ.
  • Рубль ускорил падение к доллару и евро из-за угрозы отключения России от SWIFT и запрета на конвертацию доллара, а также из-за обвала на фондовом рынке. На фоне геополитического противостояния российские компании обесценились на 50 млрд долларов, а российская валюта – на 5 рублей к доллару.

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  • Но это не остановило Минфин, который объявил о скупке в резервы валюты на 500 млн долларов в день с 14 января. В 2021 году ФНБ пополнился таким образом на 42 млрд долларов. В 2022 году Минфин намерен скупить валюты на 3,397 трлн руб. Для рубля пополнение резервов означает одно – занижение реальной стоимости валюты. Фактически пополнение резервов оборачивается ослаблением рубля, которое затем транслируется в рост цен.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
16:23, 25.01 1 0
иван:

ну все верно она делает. скупка валюты девальвирует валюту. она ее остановила. курс просел из за угрозы войны. зато экономисты в коментах бояры напьются и расскажут что ей делать

Г
15:03, 25.01 5 0
Гость.:

Пора на вилы всю эту гоп компанию.

М
13:33, 25.01 5 1
Михаил:

сама разогнала деревянный, но не остановила, ждём выше 80, после чего вероятно, цб начнёт сливать валюту, купленную по 70+, лохам желающим купить по 80+, ну и по классике перезайдёт на 75 и к осени 90-100

Б
12:52, 25.01 20 1
Большевик:

Как же эта мразь со своей компашкой уже достала!

Е
12:47, 25.01 5 1
Евгений:

Россияне, обогатим Банкиров и Олигархов, ура.....

Х
12:35, 25.01 1 0
Хулио:

два члена партии здесь??

Х
12:35, 25.01 1 0
Хулио:

сразу два члена партии услышали эту новость? )))

Х
12:33, 25.01 1 1
Хулио:

кто засадил? )))

Х
12:32, 25.01 2 1
Хулио:

Растрепанная курица - в местном магазине стоит около 20 рублей))))

Л
12:04, 25.01 0 6
Леонид:

Ну вот и Эльвира стала хорошей. А кому надо пуЩай сам покупает зеленые бумажки.

В
11:25, 25.01 3 0
вася:

именно так -пополнение резервов оборачивается ослаблением рубля , которое потом ведет к росту цен в магазинах!

Н
10:03, 25.01 0 0
нк:

У нее после новогодних праздников деньги кончились, а зарплату дадут только в феврале. Какие доллары?

В
09:40, 25.01 10 2
Виктор:

Ближайшая цель Набиуллиной: ДОЛЛАР ПО 100 РУБЛЕЙ!

А
08:55, 25.01 8 8
АПЛ:

Это счет президента все гражданам России. Мол, были за "возврат" Крыма, пора и "саночки возить". Скоро еще за боинг выставят счетик.

Д
00:19, 25.01 4 0
Дмитрий:

Обменный курс рубля к иностранным валютам, регулирует и назначает сам чудотворный и лучезарный, совместно с друзьями из ш....и - лейки , незаменимый и спаситель немытой России, сын великолепных предков, как нам говорят наши СМИ, цена на нефть и геополитика тут не причем

Д
19:30, 24.01 3 0
Дмитрий:

Забыли уровнять рубль с евро.

И
18:43, 24.01 14 0
И.И..:

в обвале курса рубля виновником назвали НАТО, а не руководство РФ. о каких красных линиях тогда вообще идет речь???

Х
18:20, 24.01 3 0
Хулио:

опять обтекаемые мало что значимые и понимаемые только их произносящими особами фразы. )) Обычно произнесённое на камер означает совершенно противоположное. )))

Х
18:17, 24.01 3 0
Хулио:

Это фото такое содержательное сняли в ответ на фото, которое делали с Джанет Йеллен. ))) Очень похоже )))))

И
18:01, 24.01 1 0
И.И..:

сейчас неподходящее время для карантинов и массовой принудительной вакцинации с кодами. красные линии за горизонтом и по чужим территориям установить не удалось...

И
17:54, 24.01 5 1
И.И..:

обвал финансового рынка РФ и отправит валюту в свободное плавание, о чем и говорит отказ ЦБ. где та пропаганда- выбрасывайте доллары и меняйте их на рубли? доллар вот вот рухнет)))

И
17:47, 24.01 18 0
И.И..:

воевать с РФ никто не будет. ее задушат финансово собственные амбиции руководства

И
17:45, 24.01 10 1
И.И..:

валюту будут скупать в любом случае, а рубли напечатает ЦБ в нужном количестве. бумага еще есть.

И
17:43, 24.01 8 1
И.И..:

геополитические игры и непокабелимые демонстрации россияне будут оплачивать из своего кармана и еще им помогут с запада, устроив маленький финансовый армагеддон.

Е
17:37, 24.01 24 6
Егор:

П"д"расы. Я мечтаю уехать из этой страны каждый день

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