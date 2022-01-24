Набиуллина отказалась скупать доллары после обвала рубля 5125 25 Экономика

Центробанк остановил ежедневную скупку валюты для Фонда национального благосостояния после обвала рубля до 79 руб. за доллар. Интервенции прекращены с 15:00 по московскому времени. Также в ведомстве Эльвиры Набиуллиной заявили, что Банк России располагает всеми средствами, чтобы предотвратить угрозу финансовой стабильности России.