«На уровне африканских стран»: В Госдуме назвали вымирание России следствием развала здравоохранения 85 1 Политика

Россия теряет население рекордными темпами и не справляется с пандемией коронавируса из-за недостаточного финансирования системы здравоохранения. Правительство Михаила Мишустина заложило в бюджет сокращение расходов на медицину с 4,1% ВВП до 3,7% ВВП к 2024 году. Но даже текущего уровня мало, чтобы остановить вымирание России, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.