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«На уровне африканских стран»: В Госдуме назвали вымирание России следствием развала здравоохранения

3 Февраля 2022 85 1 Политика
«На уровне африканских стран»: В Госдуме назвали вымирание России следствием развала здравоохранения

Россия теряет население рекордными темпами и не справляется с пандемией коронавируса из-за недостаточного финансирования системы здравоохранения. Правительство Михаила Мишустина заложило в бюджет сокращение расходов на медицину с 4,1% ВВП до 3,7% ВВП к 2024 году. Но даже текущего уровня мало, чтобы остановить вымирание России, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Здравоохранение России довели до развала

  • По данным Росстата, в 2021 году населения России впервые с распада СССР и Второй мировой войны сократилось на 1,042 млн человек. Непосредственно от коронавируса умерли 517,8 тыс. человек. Это прямое следствие недофинансирования национальной системы здравоохранения, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
  • «По демографическим показателям и показателям здоровья Российская Федерация находится где-то на уровне африканских стран. И без кардинального пересмотра системы финансирования ничего хорошего не предвидится», – заявил депутат ОСН. Однако ждать этого не приходится: по словам Куринного, государство должно тратить 7% ВВП на здравоохранение. Но сейчас оно тратит 4,1% ВВП, а в бюджете до 2024 года, который подготовило правительство Михаила Мишустина, заложено снижение до 3,7%.
  • Россия занимает 121-е место в мире по расходам на здравоохранение, подсчитали в ВОЗ. Страна уступает Центрально-африканской республике, Уганде, Того и Судану. Так, например, в ЦАР на здравоохранение уходит 5,4% ВВП – недостижимая величина для России.
  • Согласно расчету Минздрава, в 2021 году на одного россиянина по системе ОМС тратили 17 490 руб. в год. В месяц на лечение уходило 1 457 руб. на человека. Результат налицо: рекордная смертность со Второй мировой войны. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза превосходит аналогичный показатель в Европе.

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  • По словам Куринного, ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе. При этом на момент распада СССР этот показатель в стране был на одном уровне с Европой. В 2021 году на одного родившегося в России приходилось 1,7 умерших. Каждый день страна теряет 2,8 тыс. человек. Но дозвониться до скорой помощи или получить плановую медицинскую помощь в большинстве регионов невозможно. «Видимо, пошла перегрузка», – говорят чиновники об оптимизированной системе здравоохранения президенту. Президент не реагирует – в приоритете переговоры с НАТО и геополитика.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:52 0 0
И.И..:

руководству не до россиян, когда речь идет об их безопасности...

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