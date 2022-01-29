Население России сократилось на 1 млн человек впервые с распада СССР 124 2 Исследования

Впервые с распада Советского Союза Россия потеряла за год миллион человек. По данным Росстата, в 2021 году естественная убыль населения достигла 1,042 млн человек. До этого худшим годом по человеческим потерям был 2000-ый – тогда население страны уменьшилось на 958,5 тыс. человек. Как утверждает Росстат, 517,8 тыс. человек умерли от коронавируса.