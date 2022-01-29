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Население России сократилось на 1 млн человек впервые с распада СССР

29 Января 2022 124 2 Исследования
Население России сократилось на 1 млн человек впервые с распада СССР

Впервые с распада Советского Союза Россия потеряла за год миллион человек. По данным Росстата, в 2021 году естественная убыль населения достигла 1,042 млн человек. До этого худшим годом по человеческим потерям был 2000-ый – тогда население страны уменьшилось на 958,5 тыс. человек. Как утверждает Росстат, 517,8 тыс. человек умерли от коронавируса.

Рекордные потери в мирное время

  • Росстат опубликовал данные о рекордной убыли населения России с 1991 года. По итогам 2021 года естественная убыль составила 1,042 млн человек. В сравнении с 2020 годом показатель оказался на 34% выше: в первый год пандемии Россия потеряла 688 700 человек. Для сравнения: в допандемийном 2019-м убыль не превышала 317,2 тыс. человек.
  • До этого рекорд по убыли населения принадлежал 2000 году – 958 тыс. человек. Однако общая численность населения в прошлом году сократилась меньше – на 693 тыс., с 146,2 до 145,5 млн. Вымирание коренного населения было компенсировано завозом и натурализацией мигрантов, преимущественно из Средней Азии.
  • Также в 2021 году родилось минимальное число детей с 2002 года – 1,402 млн. Число умерших достигло 2,445 млн (рост за год на 321 тыс.). Из разницы между родившимися и умершими и высчитывается естественная убыль.

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  • При этом, по данным Росстата, от коронавируса в 2021 году умерли 517,8 тыс. человек. За год это число выросло в 3,2 раза. В 2020-м от коронавируса официально скончалось 163,3 тыс. россиян. Всего же с начала пандемии умерло 681,1 тыс. человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, без учета коронавируса смертность в стране в 2021 году снизилась на 1,02%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
11:34 1 0
Иван:

Чет я сомневаюсь в слове "естественное", судя по проводимой экономической политики это больше похоже на целенаправленное снижение - "они не вписались в рыночную экономику"

Е
11:16 2 0
Егор:

Очередной прорыв, в 2021 выходит даже мигранты не смогли спасти статистику, значит по факту умер не один миллион русских, а 2 или даже 3.

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