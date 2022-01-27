«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном» 58 0 Политика

Новая волна коронавируса, связанная с «омикроном», уже почти в два раза превзошла масштаб осенней волны. За последнюю неделю вирусом заразились 416 тыс. россиян, тогда как пиковый показатель осени был на уровне 280 тыс. заражений. Оптимизированное российское здравоохранение с этим не справляется: в шести регионах прекращена плановая медицинская помощь, четыре региона ограничили работу поликлиник, в двух регионах нельзя дозвониться до скорой помощи, а в 12 субъектах – до поликлиник. «Видимо, пошла перегрузка», – сказал президенту Владимиру Путину глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.