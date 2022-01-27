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«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»

27 Января 2022 58 0 Политика
«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»

Новая волна коронавируса, связанная с «омикроном», уже почти в два раза превзошла масштаб осенней волны. За последнюю неделю вирусом заразились 416 тыс. россиян, тогда как пиковый показатель осени был на уровне 280 тыс. заражений. Оптимизированное российское здравоохранение с этим не справляется: в шести регионах прекращена плановая медицинская помощь, четыре региона ограничили работу поликлиник, в двух регионах нельзя дозвониться до скорой помощи, а в 12 субъектах – до поликлиник. «Видимо, пошла перегрузка», – сказал президенту Владимиру Путину глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Перегрузка «омикроном»

  • На встрече президента Владимира Путина с Объединенным народным фронтом глава исполкома организации Михаил Кузнецов доложил, что в Ингушетии и Самарской области почти невозможно дозвониться до скорой помощи – ждать приходится не менее 23 минут. Еще в 12 регионах (Амурская, Еврейская автономная, Курская, Ленинградская, Саратовская, Томская, Ярославская области, а также Камчатка, Сахалин, Хакасия, Бурятия, Ставропольский край) невозможно дозвониться до поликлиник.
  • «Видимо, пошла перегрузка», – констатировал Кузнецов (цитата по ТАСС). По его словам, россиянам, которые все же дозваниваются в поликлиники, не присылают помощь. К каждому четвертому россиянину (25%) не пришел врач, не приехала скорая и не были доставлены необходимые лекарства.
  • При этом шесть регионов прекратили плановую медицинскую помощь, а четыре – ограничили работу поликлиник. Так, например, в Санкт-Петербурге плановая помощь остановлена с 21 января. «Если раньше мы говорили, что один человек заражает от 7 до 10 человек, то в новых условиях это будет исчисляться десятками или даже доходить до сотни человек», – объяснил выросшую нагрузку на амбулаторное звено вице-губернатор города Олег Эргашев.
  • С 24 января россияне не могут получить плановую медицинскую помощь в крупных городах Ямало-ненецкого автономного округа. Правительство объяснило это выросшей в 10 раз нагрузкой на амбулаторную службу. С 25 января прекращена плановая помощь в Архангельской области – там не хватает специалистов. То же самое в Калининградской области – принимать будут только пациентов с туберкулезом, онкологией и инфекцией.
  • В Карелии плановую помощь нельзя получить с 25 января за исключением «смертельно опасных случаев». В Москве три недели не будут оказывать плановую помощь в детских больницах. В Башкирии, Нижегородской  и Мурманской областях, а также в Ставропольском крае прекращается диспансеризация и профилактические осмотры.

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  • Фактический коллапс российского здравоохранения произошел из-за роста числа заболеваний «омикроном» – за неделю выявлено 416 тыс. новых случаев заражения против 280 тыс. на пике осенью 2021 года. По расходам на здравоохранение Россия занимает 121-е место в мире – 5,3% ВВП, подсчитали в ВОЗ. В год, согласно данным ОБСЕ, Россия тратит всего 879 долларов на человека, тогда как в Израиле 1898 долларов, в Испании – 2560 долларов, в Австралии – 3495 долларов. От США Россия отстает по этому показателю в 10 раз – там тратят 9386 долларов на человека в год.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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