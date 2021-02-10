Минфин задумался о новом налоге – «цифровом» 507 1 Экономика

Минфин России изучает иностранный опыт по внедрению «цифрового налога». Если власти решат, что его введение будет целесообразно, иностранным компания, которые зарабатывают на предоставлении услуг в России, придется платить налог с прибыли. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью KPMG.