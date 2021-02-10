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Минфин задумался о новом налоге – «цифровом»

10 Февраля 2021 507 1 Экономика
Минфин задумался о новом налоге – «цифровом»

Минфин России изучает иностранный опыт по внедрению «цифрового налога». Если власти решат, что его введение будет целесообразно, иностранным компания, которые зарабатывают на предоставлении услуг в России, придется платить налог с прибыли. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью KPMG.

Власти изучают «цифровой налог»

  • Глава Минфна Антон Силуанов обещал, что в 2021 году правительство не будет вводить новых налоговых обременений. «Надо немного сбавить пыл», – говорил он в декабре, признав, что в 2020 году, несмотря на дефицит бюджета, власти не смогли потратить 1 трлн руб. Но чиновники ведомства не перестают говорить о новых налогах.
  • На Гайдаровском форуме в январе замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что «у нас сейчас идет война с коронавирусом», а любые войны и «большие потрясения… приводили к появлению новых налогов». Поэтому «надо что-то делать с цифровыми услугами и с цифровым налогом».
  • В связи с этим Минфин изучает иностранный опыт введения «цифрового налога», пишет ТАСС со ссылкой на последнее заявление Сазанова, которое он сделал в интервью KPMG. По его словам, крупные иностранные компании зарабатывают прибыль в России, но она не облагается налогом. «Потому что зачастую у них нет здесь представительств», – пояснил замминистра.
  • Сазанов заверил – Минфин будет стремиться «изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом». Одним из подходов может быть предложение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по поводу создания наднационального налога на цифровые услуги, который потом будет распределяться между странами.

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  • Российские власти также хотят посмотреть, чем закончится эксперимент по введению «цифрового налога» в Великобритании. Там он был введен в прошлом году и результаты первого года будут известны 31 марта. «Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России», – сказал Сазанов, подчеркнув, что окончательного решения нет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:01 2 0
Михаил:

Хорошо устроились, собирай бабки и ничего не делай.

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