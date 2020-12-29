Правительство не смогло потратить триллион рублей в 2020 году 264 1 Экономика

Правительство России не исполнило закон о федеральном бюджете в 2020 году и не потратило 1 трлн руб. запланированных расходов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает РБК. До этого министр говорил о дефиците бюджета в 4,7%. Для его покрытия Россия заняла около 5 трлн руб. При этом в Фонде национального благосостояния так и остались лежать 9 трлн руб.