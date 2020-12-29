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Правительство не смогло потратить триллион рублей в 2020 году

29 Декабря 2020 264 1 Экономика
Правительство не смогло потратить триллион рублей в 2020 году

Правительство России не исполнило закон о федеральном бюджете в 2020 году и не потратило 1 трлн руб. запланированных расходов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает РБК. До этого министр говорил о дефиците бюджета в 4,7%. Для его покрытия Россия заняла около 5 трлн руб. При этом в Фонде национального благосостояния так и остались лежать 9 трлн руб.

Правительство не смогло потратить бюджет

  • В 2020 году правительство не потратило 4% от запланированных расходов федерального бюджета. Речь идет об 1 трлн руб., которые, по словам министра финансов, складываются из неисполненных госконтрактов (300 млрд руб.), неисполненных расходов силовиков (140 млрд), межбюджетных трансфертов региона (70 млрд), средств резервного фонд правительства (400-450 млрд). Последний называют «личной кубышкой» премьера Михаила Мишустина, которую он формирует за счет неизрасходованных средств на нацпроекты.
  • Силуанов заверил, что оставшиеся деньги «не пропадут» и будут потрачены в 2021 году. Для этого он даже определил цель – вакцинация россиян. В 2019 году правительство так же неудовлетворительно справилось с выполнением федерального закона о бюджете и не смогло израсходовать около 1,1 трлн руб., собранных дополнительно за счет повышения НДС до 20%.
  • Таким образом, второй год подряд Минфин не исполняет бюджет: в 2019 году он был исполнен только на 94,2%, а в 2020-м – на 96%. Счетная палата и президент Владимир Путин неоднократно критиковали Минфин и правительство за плохую работу в плане расходования бюджета.
  • Ошибки планирования и прогнозирования дорого обходятся стране: так, например, Минфин прогнозировал дефицит в 4,7%, а в реальности он составил 3,9% ВВП. Однако правительство заняло деньги под больший дефицит, не потратило четверть от дефицита, и теперь вынуждено будет платить по процентам кредиторам, увеличивая расходы на обслуживание госдолга в 2021 году.
  • На фоне этого власти повысили ряд налогов и ввели новые в 2021 году: отменили льготы по НДПИ, повысили акцизы на табак и алкоголь, повысили налог на доходы физических лиц от 5 млн руб., ввели налог на банковские вклады более 1 млн руб. на человека. В общей сложности, по оценкам экспертов, с экономики власти хотят получить дополнительные 600 млрд руб. Но Силуанов признает перегиб: в 2021 году Минфин не планирует дополнительных налоговых обременений. «Надо немного сбавить пыл», – сказал министр.

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  • Вместе с тем финансовая помощь россиянам со стороны правительства в 2020 году составила около 800 млрд руб. В Кремле считают, что помогали с «хирургической точностью», однако доходы россиян рухнули на 4,8%, тогда как в странах, где правительства напрямую раздавали деньги гражданам, доходы выросли.
  • На всю антикризисную поддержку в 2021 году Минфин планирует потратить всего чуть больше 1 трлн руб. Это 1% ВВП. В этом году власти утверждают, что потратили на поддержку 4,5% ВВП. В развитых странах этот показатель находится на уровне 20% ВВП. Если учесть, что в текущем году на помощь россиянам было потрачено около 0,8% ВВП, то можно сделать вывод, что в следующем году власти не планируют никаких выплат.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:14 1 0
гость:

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