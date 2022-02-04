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Метод зеленой ручки: как относиться к ошибкам в тетради и жизни

4 Февраля 2022 63 0 Бизнес и психология
Метод зеленой ручки: как относиться к ошибкам в тетради и жизни

Мы с детства привыкли, что любые наши ошибки обязательно заметит и осудит строгий учитель, выделив красной ручкой. И потому, повзрослев, мы сами начинаем выискивать недочеты в собственной работе и жизни: сроки сорваны, машина поцарапана, пирог не удался… Причем, обвиняя себя, мы совершенно не принимаем во внимание десятки завершенных вовремя проектов, случаев ювелирного вождения и вкуснейших блюд. Как же избавиться от пагубной привычки зацикливаться на своих ошибках? А главное, как не привить ее нашим детям?

Чем опасны «красные подчеркивания»

Отказаться от красных отметок в детских тетрадях еще в 80-е годы прошлого века призывал выдающийся педагог-новатор Шалва Амонашвили, а сегодня «метод зеленой ручки» переживает новый расцвет. Главная задача приверженцев метода – помочь детям обучаться без стресса, ведь, как правило, они крайне чувствительны к критике. Выделенная, выставленная напоказ ошибка легко может внушить малышу чувство вины и стыда: «я глупый, я плохой». Вдобавок, любое выделение ошибки концентрирует на ней внимание, так что в результате лучше всего запоминается именно неправильное написание или решение, благодаря зрительной памяти откладываясь в нашем подсознании.

Что стоит «выделять зеленым»

Как же избежать страха ошибки и формирования неверных шаблонов? Забыть про красную ручку, во всех смыслах выражения. В прописях вместо красных подчеркиваний и зачеркиваний обводите зеленой пастой самые правильные ровные буквы и не скупитесь на похвалу. Самые удачные решения задач, самые яркие эпитеты в сочинениях, самые увлекательные презентации и самые качественные поделки – ничто не должно остаться без внимания. И лучше сопровождать одобрение не абстрактным «молодец!», а конкретной похвалой: «вот эта буква самая красивая!», «вот как прекрасно ты можешь!». И, конечно, ребенку обязательно захочется повторения удачного результата, похвалы, высокой оценки. Вот и один из стимулов стараться, развиваться и совершенствоваться, анализировать свои недочеты и выделять образцы, на которые стоит равняться.

Благодаря методу зеленой ручки внутренней мотивацией ребенка становится стремление добиться хорошего результата, а не просто избежать «пугающей и стыдной» ошибки. Когда страх совершить ошибку уходит и уменьшается нервозность, снижается и негатив ребенка по отношению к учебе.

Похвала бывает разная

Конечно, похвала, как и критика, должна быть умеренной. Смысл метода вовсе не в том, чтобы «подсадить» ребенка на похвалу, заставляя его всю жизнь стараться лишь ради одобрения окружающих, а не ради удовольствия от развития и творчества. Когда нас конструктивно, обоснованно хвалят, принимают, одобряют и поддерживают, мы наполняемся уверенностью в собственных силах. Выделенный зеленым верный ответ означает «ты способный, у тебя получается!»  Даже небольшие достижения, будучи замеченными, могут вдохновить малыша на дальнейшие успехи.

А чтобы не «перехвалить» ребенка, сделайте открытую похвалу наградой для особенных случаев, а в остальном почаще проявляйте свой искренний интерес, который для малыша не менее ценен: «что ты рисуешь?», «что ты мастеришь?», «а как это работает?»

Как работать над ошибками

Но как же поступать с детскими ошибками, если нельзя «выделять их красным»? Если малыш будет концентрироваться на своих лучших результатах, то, например, грамматические ошибки могут постепенно уйти сами. Но, конечно, избежать повторения множества жизненных ошибок можете помочь своему ребенку именно вы.

Прорезал ли малыш дыру в одеяле, смешал суп с компотом или покрасил кота, постарайтесь не показывать негодования и неодобрения. Как правило, дети вовсе не хотят нарочно причинить вред, они лишь исследуют мир, набираются опыта, а иногда даже искренне стремятся помочь. Спокойно поговорив с малышом, вы можете узнать, что одеяло стало рыцарским плащом, компотосуп – попытка помочь вам с готовкой, а кот теперь стал гораздо красивее. Что на это ответить? Рассказать, что одеяло подарила вам бабушка. Предложить попробовать получившееся малосъедобное блюдо. Поговорить об ответственности за «тех, кого приручили» и вместе отмыть и успокоить кота. То есть не наказать ребенка, а научить причинно-следственной связи, объяснить, почему его действия были неправильными, и к каким последствиям это привело. И обязательно позвольте малышу помочь вам устранить эти последствия, чтобы он не остался «виновником» и «должником», а получил практический жизненный урок. В следующий раз просто предложите ребенку помочь вам приготовить ужин, а коту вместе купите красивый ошейник.

Зеленая ручка» для взрослой жизни

Привычка концентрироваться на неудачах может негативно повлиять на всю взрослую жизнь человека, став причиной глубокой внутренней неудовлетворенности собой и миром. За свои редкие просчеты мы начинаем числить себя плохими родителями, никудышными хозяйками, отвратительными водителями, бесталанными художниками, и так далее, и так далее. Мы перечеркиваем красным уже не просто свои ошибки, но собственные «неидеальные» стремления и мечты.

Нередко подливают масла в огонь и наши близкие или руководители. Конечно, мы – взрослые - лучше детей готовы к восприятию конструктивной критики, и все же поощрения мотивируют нас куда успешнее, чем когда нас «тыкают носом» в наши недочеты. Мы так же как и дети концентрируемся на своих ошибках, запоминаем их и начинаем бояться их повторения, что снижает инициативу и убивает радость от любой деятельности. И наоборот, когда, например, при работе в команде руководитель выделяет самые эффективные решения и самые лучшие идеи, это стимулирует работу и тех, кого отметили, и тех, кто будет стремиться к поощрению.

Помните, что все мы в жизни совершаем ошибки, исправляем их и учимся на них, и обязательно применяйте метод зеленой ручки не только для воспитания детей, но и для своего личностного развития. Не будьте к себе несправедливы. В любой ситуации замечайте и подчеркивайте для себя хорошее, вносите на свой жизненный счет все маленькие успехи и победы, и постепенно это обязательно преобразит вашу жизнь.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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