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Медведев предложил раздать россиянам деньги

9 Сентября 2020 664 1 Экономика
Медведев предложил раздать россиянам деньги

Автор крылатого выражения «Денег нет, но вы держитесь», бывший премьер-министр России, а ныне заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев предложил «Единой России» обсудить идею создания в России минимального гарантированного дохода. Медведев сделал свое заявление в преддверии единого дня голосования 13 сентября, чтобы, очевидно, поддержать рейтинг кандидатов своей партии. Заявление бывшего премьера выглядело, как попытка перехватить удачную инициативу у других политиков. В Совете Федерации незадолго до этого заговорили о выплатах россиянам в размере 35 тыс. руб. Однако все подобные разговоры обречены наталкиваться на одно обстоятельство, непреодолимой силы. А именно – на запрет Путина использовать единственный источник финансирования для такого рода целей – Фонд национального благосостояния. Так что денег по-прежнему нет, и россиянам остается только держаться.

Раздать денег неоткуда

  • Председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания предложил членам партии обсудить идею минимального гарантированного дохода в России. Об этом сообщает РИА Новости без подробностей, чем закончилось обсуждение, и какое решение в итоге было принято. Зато приводится цитата Медведева: под гарантированным доходом он подразумевает «неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».
  • По словам Медведева, такая модель существует в ряде зарубежных государств, а пандемия коронавируса показала важность социальной поддержки граждан. Но вместе с тем «идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения», заключил Медведев.
  • Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов озвучил похожее предложение, но оказался более конкретен в цифрах и расчетах, очевидно, проделав «максимально внимательный анализ». Сенатор выступил за выплату безработным россиянам не 4,5 тыс. руб., как сейчас, а 35 тыс. руб., или трех прожиточных минимумов.
  • Согласно подсчетам Кутепова, в год правительство должно тратить 2,183 трлн руб. на выплаты 5,5-6 млн россиян, оставшимся без работы. На эти задачи может быть направлены средства Фонда национального благосостояния, ликвидная часть которого оценивается в 8,1 трлн руб. За счет этих выплат будет достигнут «мультипликативный эффект первоначальных целевых финансовых затрат, который возникнет при стимулировании потребительского спроса». Уже через год действия программы запустится цикл вложения и возврата средств, стимулирующий экономический рост.
  • Соответствующее предложение сенатор направил помощнику президента Максиму Орешкину. Однако просчет во всей этой блестящей схеме заключается в том, что Путин наложил табу на использование ФНБ даже в кризис. Минфин подготовил поправки в бюджетный кодекс, которые прямо запретят тратить в год более 1% ВВП из Фонда, или 1,1 трлн руб. до 2024 года. Такая позиция исключает возможность финансирование базового дохода из резервов, которые у России есть, но непонятно для чего, если их нельзя никак использовать.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:28 0 1
RuralEconomy:

Россияне - бездельники , будь здоров! Пусть работают.

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