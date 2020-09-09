Медведев предложил раздать россиянам деньги 664 1 Экономика

Автор крылатого выражения «Денег нет, но вы держитесь», бывший премьер-министр России, а ныне заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев предложил «Единой России» обсудить идею создания в России минимального гарантированного дохода. Медведев сделал свое заявление в преддверии единого дня голосования 13 сентября, чтобы, очевидно, поддержать рейтинг кандидатов своей партии. Заявление бывшего премьера выглядело, как попытка перехватить удачную инициативу у других политиков. В Совете Федерации незадолго до этого заговорили о выплатах россиянам в размере 35 тыс. руб. Однако все подобные разговоры обречены наталкиваться на одно обстоятельство, непреодолимой силы. А именно – на запрет Путина использовать единственный источник финансирования для такого рода целей – Фонд национального благосостояния. Так что денег по-прежнему нет, и россиянам остается только держаться.