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По 35 тысяч рублей в месяц. Безработные могут получить базовый доход

7 Сентября 2020 322 0 Экономика
По 35 тысяч рублей в месяц. Безработные могут получить базовый доход

В Совете Федерации предложили платить безработным россиянам не 4,5 тыс. руб. и не один МРОТ в размере 12130 руб., если человек потерял работу по причине карантина, а целых 35 тыс. руб., или три прожиточных минимума. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Правда, инициатива оформлена в виде письма на имя помощника президента Максима Орешкина, который не отвечает за бюджетную политику и более того – выступает против дополнительной помощи экономике.

Президенту не понравиться

  • Представитель Совета Федерации обращает внимание властей на предложение научного сообщества – выплачивать базовый доход безработным гражданам. По словам сенатора Андрея Кутепова, безусловный базовый доход – это социальное пособие, которое будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от экономического и социального положения.
  • Правительство увеличило пособие по безработице в апреле – до 4,5 тыс. руб., а если безработный мог доказать, что он потерял работу в связи с пандемией коронавируса и закрытием экономики, ему полагалось 12130 руб. Но, как отметил Кутепов, даже с учетом выплат дважды по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет эти пособия не смогли компенсировать утраченные доходы россиян и поддержать достойный уровень жизни.
  • Как и большинство независимых экономистов, сенатор убежден – финансовые резервы России позволяют начать новый выплаты, хотя бы в экспериментальном варианте. Также дополнительно государство может получить деньги на финансирование пособий от «мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса».
  • Кутепов обратил внимание на прогноз по безработице от Минтруда и соцзащиты – к концу 2020 года без работы останутся только официально 5,5-6 млн человек. Чтобы удовлетворить минимальные потребности этих людей, государство должно выплачивать им три прожиточных минимума трудоспособного населения. То есть 35193 рубля в месяц (исходя из прожиточного минимума 11731 рубль). В год это потребует 2,183 трлн руб. на 5,5-6 млн человек. В Фонде национального благосостояния находится 8,1 трлн руб. Напомним, что объем ФНБ остался прежним с начала пандемии, а вот количество безработных увеличилось в три раза, реальные доходы россиян рухнули на 8%.
  • Программу помощи безработным можно начать уже в 2020 году и продолжать ее до 2025 года. В первый год деньги на нее будут потрачены из ФНБ, который по закону принадлежит народу России, а затем, в 2021-2025 годах, федеральный бюджет будет получать дополнительные доходы от продажи товаров и услуг, и сможет направлять их на пособия, запустив цикл вложения и возврата средств, попутно стимулируя экономический рост.
  • Однако у программы не очень много шансов – его противники сам президент, который поставил задачу «не палить» резервы, либеральный блок от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной до главы Счетной палаты Алексея Кудрина, которым сама идея базового дохода претит, а также все финансовое и банковское сообщество. Тот же Максим Орешкин, к которому собирается обратиться сенатор, недавно заявил, что помогать экономике и россиянам больше не нужно – из кризиса они выйдут самостоятельно в ближайший год.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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