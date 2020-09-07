По 35 тысяч рублей в месяц. Безработные могут получить базовый доход 322 0 Экономика

В Совете Федерации предложили платить безработным россиянам не 4,5 тыс. руб. и не один МРОТ в размере 12130 руб., если человек потерял работу по причине карантина, а целых 35 тыс. руб., или три прожиточных минимума. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Правда, инициатива оформлена в виде письма на имя помощника президента Максима Орешкина, который не отвечает за бюджетную политику и более того – выступает против дополнительной помощи экономике.