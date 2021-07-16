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Лукашенко разрешил отключить интернет и подавлять протесты армией

16 Июля 2021 285 0 Политика
Лукашенко разрешил отключить интернет и подавлять протесты армией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес поправки в закон о чрезвычайном положении и защите конституционного строя. Теперь власти республики могут ввести ЧП в случае «вооруженного мятежа и массовых беспорядков». Одновременно с этим допускается ограничение интернет-ресурсов, приостановка работы СМИ, а в обязанности армии отныне будет входить «пресечение массовых беспорядков».

Лукашенко заглушит и подавит протесты

  • Александр Лукашенко утвердил новые поправки к законам о чрезвычайном положении и защите конституционного строя, пишет ТАСС. Прежде всего, Лукашенко предоставил себе право вводить ЧП в случае «попытки насильственного изменения конституционного строя», а также «захвата или присвоения власти». Но допускается его введение и при «вооруженном мятеже и массовых беспорядках».
  • При введении ЧП Лукашенко наделил власть правом ограничивать доступ к интернет-ресурсам, а также приостанавливать работу СМИ, причем не только зарубежных, но и национальных. Более того, «военизированные организации» могут привлекаться властью во время ЧП, а армия должна отвечать за пресечение массовых беспорядков. Такие поправки Лукашенко внес в закон «О вооруженных силах».
  • Проходили ли эти поправки обсуждение в парламенте, не уточняется. В пресс-службе Лукашенко отметили, что поправки были разработаны «с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году». Также Лукашенко поменял закон «О военном положении», в частности, предусмотрел «гибель главы государства». При таком стечении обстоятельств власть должна перейти к Совету Безопасности под руководством премьер-министра.
  • Сильный удар по режиму Лукашенко нанесли секторальные санкции Евросоюза, запретившие экспорт нефтепродуктов и части калийных удобрений, а также финансирование белорусских госбанков. Лукашенко подготовился к этому – с 9 июля в стране действует закон, который разрешает НацБанку республики в случае «угрозы экономической безопасности» проводить конфискацию иностранной валюты у юрлиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли.

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  • В ответ на санкции ЕС Лукашенко готов ввести военное положение. Он призвал своего помощника Юрия Караева одеться в военную форму. По его мнению, это покажет, что «их санкции – это их бессилие». Население Белоруссии по поручению Лукашенко должно быть подготовлено к массовой мобилизации, а местным чиновникам нужно «учиться воевать».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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