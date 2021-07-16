Лукашенко разрешил отключить интернет и подавлять протесты армией 285 0 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес поправки в закон о чрезвычайном положении и защите конституционного строя. Теперь власти республики могут ввести ЧП в случае «вооруженного мятежа и массовых беспорядков». Одновременно с этим допускается ограничение интернет-ресурсов, приостановка работы СМИ, а в обязанности армии отныне будет входить «пресечение массовых беспорядков».