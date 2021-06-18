Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии
18 Июня 2021 105 1 Экономика
Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии, которые были обещаны после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Единственным членом ЕС, голосовавшим за смягчение санкций была Австрия, но она в конце концов сняла свои возражения. Ограничения затронут ключевые экспортные товары Белоруссии – нефть, нефтепродукты и калийные удобрения.
Санкции для режима Лукашенко
- По данным источников Reuters, Евросоюз после снятия возражения Австрии согласовал жесткие секторальные санкции против Белоруссии за нарушение прав человека и принудительную посадку самолета Ryanair. Ограничения будут наложены на импорт белорусских нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений.
- Санкции ударят и по финансовому сектору – белорусским банкам запрещается выдавать кредиты, проводить операции с ценными бумагами и оказывать им инвестиционные услуги. Также Белоруссии не будет поставляться оружие, поскольку режим Лукашенко использует его против мирных граждан для подавления протестов, заявил источник AFP.
- Принятие ограничений намечено на 21 июня во время встречи глав МИД ЕС. «Мы говорим о санкциях, которые причинят боль», – заявил дипломат. Цель санкций – «ударить Лукашенко по кошельку». Ожидается, что в результате санкций режим Лукашенко останется без твердой валюты. Уже сейчас крупнейшему в стране НПЗ «Нафтану» запрещено торговать нефтепродуктами за доллары, а теперь он не сможет это делать и за евро.
- Между тем переработка российской нефти и продажа нефтепродуктов, а также экспорт калийных удобрений приносит Белоруссии более половины экспортной выручки. В 2019 году экспорт по этим статьям принес стране 7,5 млрд долларов – 55% всех валютных доходов (всего 13,6 млрд долларов).
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- В итоге Минск не сможет погасить внешний долг на 42,1 млрд долларов. В золотовалютных резервах страны осталось всего 3,1 млрд долларов живых денег. Лукашенко понимает, что страну ждут трудные времена и уже подписал законы, готовящие Белоруссию к валютному кризису. Нацбанк страны может запрещать валютные операции и конфисковывать валюту со счетов юрлиц, а также проводить принудительный обмен.
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доллар падает и скоро рухнет. Л. проживет и на рубли.заодно и россиянам покажет как это делать)))