Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии 105 1 Экономика

Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии, которые были обещаны после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Единственным членом ЕС, голосовавшим за смягчение санкций была Австрия, но она в конце концов сняла свои возражения. Ограничения затронут ключевые экспортные товары Белоруссии – нефть, нефтепродукты и калийные удобрения.