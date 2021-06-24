Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ИЮН, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 ИЮН, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

«Военное положение, если нужно». Лукашенко заявил об ответе на секторальные санкции ЕС

24 Июня 2021 168 0 Политика
«Военное положение, если нужно». Лукашенко заявил об ответе на секторальные санкции ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов ввести военное положение в стране в ответ на секторальные санкции Евросоюза. Санкции были утверждены в четверг и предполагают запрет на покупку белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов. Эти товары приносили республике 55% валютной выручки.

Лукашенко хочет показать мерзавцам их бессилие

  • Совет Евросоюза утвердил в четверг, 24 июня, секторальные санкции против режима Лукашенко. Введен запрет на покупку калийных удобрений и нефтепродуктов белорусского происхождения. В 2019 году они принесли Минску 7,5 млрд долларов, или 55% всей валютной выручки.
  • Также ЕС запретил оказывать финансовые услуги белорусским банкам, поставлять телекоммуникационное оборудование и ПО для перехвата и отслеживания телефонных разговоров и интернет-трафика, а кроме этого ограничил экспорт табачной продукции из республики. До этого ЕС ввел персональные санкции и добавил в «черный список» МАЗ, БелАЗ, «Новую нефтяную компанию» и близкого Лукашенко российского миллиардера Михаила Гуцериева.
  • Лукашенко встретил новости из ЕС в Гродненской области, где он заслушивал доклад о ситуации в экономике от губернатора Владимира Караника. После доклада Лукашенко потреблвал, чтобы «никакого проседания» не было ни на одном из предприятий. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. Вот, что мы должны показать, и мы это сделаем», – заявил Лукашенко.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Указывать «мерзавцам» на их «бессилие» Лукашенко распорядился в военной форме. Прямо на совещании он присвоил Каранику генеральское звание и потребовал от своего помощника Юрия Караева, чтобы он переоделся в военную форму. «Пуская Караев одевает генеральскую форму, вам (Каранику) тоже присвоено звание генерал-майора – и вперед. Военное положение, если нужно», – сказал Лукашенко. До этого, 18 июня, он заявил, что население надо готовить к массовой мобилизации, а председатели райисполкомов должны «научиться воевать».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки

Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки
Экономика

Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей

Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей
Экономика 1

Кремль: россияне могут уволиться, если не хотят добровольно вакцинироваться

Кремль: россияне могут уволиться, если не хотят добровольно вакцинироваться
Экономика 2

«Одобряете "Северный поток-2" и у вас будет сколько угодно газа». «Газпром» сократил поставки в Европу

«Одобряете
Экономика 2

Узнай, страна!

В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции

В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции

В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты

В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты

Новости дня

17:03 Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора СП-2 Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора СП-2
Отдыхать в Краснодарском крае смогут только привитые граждане
Отдыхать в Краснодарском крае смогут только привитые граждане
14:58 Песков: вакцинация от COVID-19 остается добровольной, не желающие прививаться могут уволиться Песков: вакцинация от COVID-19 остается добровольной, не желающие прививаться могут уволиться
14:08 Меркель выступила за создание механизма в ЕС для ответа на действия РФ Меркель выступила за создание механизма в ЕС для ответа на действия РФ
12:27 «Что вы требуете от граждан, если сами нарушаете правила?» На Шойгу пожаловались за отсутствие маски «Что вы требуете от граждан, если сами нарушаете правила?» На Шойгу пожаловались за отсутствие маски
12:01 В РФ впервые с января обнаружили свыше 20 тыс. заболевших COVID-19 В РФ впервые с января обнаружили свыше 20 тыс. заболевших COVID-19
11:40 Работодателей обязали отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19 Работодателей обязали отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19
Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки
Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки
11:09 «Можем бомбить». МИД пригрозил другим странам после случая с британским эсминцем «Можем бомбить». МИД пригрозил другим странам после случая с британским эсминцем

Узнай, страна!

23 ИЮН, 23:24 В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции
Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей
Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей
23 ИЮН, 22:16 В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты
23 ИЮН, 18:02 В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома
23 ИЮН, 14:25 Андрей Васильев: Второй оптимизационный пакет поправок – бизнес в ожидании Андрей Васильев: Второй оптимизационный пакет поправок – бизнес в ожидании
23 ИЮН, 10:17 В Красноярском крае стартовало производство никеля с нейтральным углеродным следом В Красноярском крае стартовало производство никеля с нейтральным углеродным следом
22 ИЮН, 22:19 В Астраханской области реализовали пилотный проект энергоэффективной подстанции В Астраханской области реализовали пилотный проект энергоэффективной подстанции
Собянин разрешил посещать кафе без QR-кода
Собянин разрешил посещать кафе без QR-кода
22 ИЮН, 19:14 В Республике Башкортостан запустили модернизированное производство проволоки В Республике Башкортостан запустили модернизированное производство проволоки
22 ИЮН, 00:36 В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево» В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»
21 ИЮН, 23:57 В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода
21 ИЮН, 22:28 В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter