«Военное положение, если нужно». Лукашенко заявил об ответе на секторальные санкции ЕС
24 Июня 2021 168 0 Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов ввести военное положение в стране в ответ на секторальные санкции Евросоюза. Санкции были утверждены в четверг и предполагают запрет на покупку белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов. Эти товары приносили республике 55% валютной выручки.
Лукашенко хочет показать мерзавцам их бессилие
- Совет Евросоюза утвердил в четверг, 24 июня, секторальные санкции против режима Лукашенко. Введен запрет на покупку калийных удобрений и нефтепродуктов белорусского происхождения. В 2019 году они принесли Минску 7,5 млрд долларов, или 55% всей валютной выручки.
- Также ЕС запретил оказывать финансовые услуги белорусским банкам, поставлять телекоммуникационное оборудование и ПО для перехвата и отслеживания телефонных разговоров и интернет-трафика, а кроме этого ограничил экспорт табачной продукции из республики. До этого ЕС ввел персональные санкции и добавил в «черный список» МАЗ, БелАЗ, «Новую нефтяную компанию» и близкого Лукашенко российского миллиардера Михаила Гуцериева.
- Лукашенко встретил новости из ЕС в Гродненской области, где он заслушивал доклад о ситуации в экономике от губернатора Владимира Караника. После доклада Лукашенко потреблвал, чтобы «никакого проседания» не было ни на одном из предприятий. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. Вот, что мы должны показать, и мы это сделаем», – заявил Лукашенко.
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- Указывать «мерзавцам» на их «бессилие» Лукашенко распорядился в военной форме. Прямо на совещании он присвоил Каранику генеральское звание и потребовал от своего помощника Юрия Караева, чтобы он переоделся в военную форму. «Пуская Караев одевает генеральскую форму, вам (Каранику) тоже присвоено звание генерал-майора – и вперед. Военное положение, если нужно», – сказал Лукашенко. До этого, 18 июня, он заявил, что население надо готовить к массовой мобилизации, а председатели райисполкомов должны «научиться воевать».
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