«Военное положение, если нужно». Лукашенко заявил об ответе на секторальные санкции ЕС 168 0 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов ввести военное положение в стране в ответ на секторальные санкции Евросоюза. Санкции были утверждены в четверг и предполагают запрет на покупку белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов. Эти товары приносили республике 55% валютной выручки.