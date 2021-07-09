Конфискация валюты в Белоруссии разрешена с 9 июля. Указ Лукашенко вступил в силу
9 Июля 2021 976 1 Экономика
С 9 июля НацБанк Белоруссии получил право вводить запрет на покупку иностранной валюты, устанавливать предельные объемы для обменных операций и проводить конфискацию валюты со счетов юридических лиц, а также принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. Все это регулятор может делать в случае «угрозы экономической безопасности».
Средство от валютного голода
- В Белоруссии вступил в силу указ президента Александра Лукашенко, который наделяет НацБанк правом запрещать валютные операции, устанавливать для них лимиты, выдавать разрешения на их проведение и даже конфисковывать валюты со счетов компаний, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли. Перед конфискацией регулятор может воспользоваться другим правом – потребовать продать валюту в обязательном порядке, пишет Finanz.
- Подобные полномочия Лукашенко предоставил НацБанку в связи с «угрозами экономической безопасности». К жестким действиям регулятор перейдет, если золотовалютные резервы страны критически опустятся или произойдет сильное колебание белорусского рубля. Валютный кризис в Белоруссии – дело времени. США и ЕС ввели секторальные санкции, которые отрезали 4,5 млрд долларов валютной выручки от экспорта республики из 13 млрд в год.
- В частности, финансовым структурам Евросоюза запрещено кредитовать белорусские банки с долей государства в 50%, под запрет попали также нефтепродукты и часть калийных удобрений. Под санкциями оказались такие крупные предприятия, как МАЗ и БелАЗ – европейские поставщики оставят их без комплектующих. Похожие санкции ввели США.
- По подсчетам S&P, 90% госдолга Белоруссии номинированы в долларах – это 41,1 млрд долларов. Ежегодно на его выплату будет уходить 20-30% резервов НацБанка, которые опустились до 7,8 млрд долларов. Однако «живых» денег у Белоруссии всего 4,4 млрд долларов. Тяжелая ситуация с валютой приведет к девальвации белорусского рубля на 20% в ближайшие три года, считают аналитики S&P (в 2024 году доллар будет стоить 3,1 руб.).
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- На помощь Минску может прийти Москва – в сентябре 2020 года в ответ на протест белорусского народа против фальсификации выборов со стороны Лукашенко президент Владимир Путин пообещал поддержать коллегу 1,5 млрд долларов из бюджета России. Один миллиард из них он уже выплатил, а недавно заявил, что Белоруссия в условиях санкций может рассчитывать на дополнительную помощь.
Написать комментарий
Весна давно прошла, а паранойя на Олимпе растет в коллективном измерении. .