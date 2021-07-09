ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
09 ИЮЛ, 19:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 ИЮЛ, 19:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

Конфискация валюты в Белоруссии разрешена с 9 июля. Указ Лукашенко вступил в силу

9 Июля 2021 976 1 Экономика

С 9 июля НацБанк Белоруссии получил право вводить запрет на покупку иностранной валюты, устанавливать предельные объемы для обменных операций и проводить конфискацию валюты со счетов юридических лиц, а также принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. Все это регулятор может делать в случае «угрозы экономической безопасности».

Средство от валютного голода

  • В Белоруссии вступил в силу указ президента Александра Лукашенко, который наделяет НацБанк правом запрещать валютные операции, устанавливать для них лимиты, выдавать разрешения на их проведение и даже конфисковывать валюты со счетов компаний, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли. Перед конфискацией регулятор может воспользоваться другим правом – потребовать продать валюту в обязательном порядке, пишет Finanz.
  • Подобные полномочия Лукашенко предоставил НацБанку в связи с «угрозами экономической безопасности». К жестким действиям регулятор перейдет, если золотовалютные резервы страны критически опустятся или произойдет сильное колебание белорусского рубля. Валютный кризис в Белоруссии – дело времени. США и ЕС ввели секторальные санкции, которые отрезали 4,5 млрд долларов валютной выручки от экспорта республики из 13 млрд в год.
  • В частности, финансовым структурам Евросоюза запрещено кредитовать белорусские банки с долей государства в 50%, под запрет попали также нефтепродукты и часть калийных удобрений. Под санкциями оказались такие крупные предприятия, как МАЗ и БелАЗ – европейские поставщики оставят их без комплектующих. Похожие санкции ввели США.
  • По подсчетам S&P, 90% госдолга Белоруссии номинированы в долларах – это 41,1 млрд долларов. Ежегодно на его выплату будет уходить 20-30% резервов НацБанка, которые опустились до 7,8 млрд долларов. Однако «живых» денег у Белоруссии всего 4,4 млрд долларов. Тяжелая ситуация с валютой приведет к девальвации белорусского рубля на 20% в ближайшие три года, считают аналитики S&P (в 2024 году доллар будет стоить 3,1 руб.).

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • На помощь Минску может прийти Москва – в сентябре 2020 года в ответ на протест белорусского народа против фальсификации выборов со стороны Лукашенко президент Владимир Путин пообещал поддержать коллегу 1,5 млрд долларов из бюджета России. Один миллиард из них он уже выплатил, а недавно заявил, что Белоруссия в условиях санкций может рассчитывать на дополнительную помощь.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
О
19:22 0 0
ольга:

Весна давно прошла, а паранойя на Олимпе растет в коллективном измерении. .

Статьи

«Вложат миллиарды в изношенную сеть Украины». Германия предложила США три варианта сделки по «Северному потоку-2»

«Вложат миллиарды в изношенную сеть Украины». Германия предложила США три варианта сделки по «Северному потоку-2»
Экономика

На доходы «будут смотреть». Рекордный с 2012 года рост экономики может не затронуть кошельки россиян

На доходы «будут смотреть». Рекордный с 2012 года рост экономики может не затронуть кошельки россиян
Экономика 3

Доходы России от нефти и газа будут падать. Минфин компенсирует их налогами на россиян

Доходы России от нефти и газа будут падать. Минфин компенсирует их налогами на россиян
Экономика 3

Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте

Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
Экономика 6

Узнай, страна!

Впервые на МАКС. МС-21-310

Впервые на МАКС. МС-21-310

В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение

В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение

Новости дня

16:28 «Тюремная система обожает снимать вас голым». Навальный рассказал о порядках в колонии «Тюремная система обожает снимать вас голым». Навальный рассказал о порядках в колонии
«Вложат миллиарды в изношенную сеть Украины». Германия предложила США три варианта сделки по «Северному потоку-2»
«Вложат миллиарды в изношенную сеть Украины». Германия предложила США три варианта сделки по «Северному потоку-2»
16:03 Антидот от коронавируса создали в России. Он называется «Мир 19» Антидот от коронавируса создали в России. Он называется «Мир 19»
15:59 Попова: привитые люди не распространяют коронавирус Попова: привитые люди не распространяют коронавирус
15:39 Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов
14:21 В Кремле рассказали, посетит ли Путин авиасалон МАКС-2021 В Кремле рассказали, посетит ли Путин авиасалон МАКС-2021
14:17 Мишустин пообещал интернет в каждой деревне России к 2030 году Мишустин пообещал интернет в каждой деревне России к 2030 году
Кремль поддержал призыв Поповой вакцинировать всех россиян
Кремль поддержал призыв Поповой вакцинировать всех россиян
13:41 Мировые цены на еду снизились на 2,5% в июне. Это произошло впервые за год Мировые цены на еду снизились на 2,5% в июне. Это произошло впервые за год

Узнай, страна!

19:13 Впервые на МАКС. МС-21-310 Впервые на МАКС. МС-21-310
Украина усомнилась в достройке газопровода «Северный поток-2»
Украина усомнилась в достройке газопровода «Северный поток-2»
18:27 В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение
08 ИЮЛ, 23:53 В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки
08 ИЮЛ, 22:47 Авиашоу МАКС. Взлеты и падения Авиашоу МАКС. Взлеты и падения
08 ИЮЛ, 22:35 В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер
08 ИЮЛ, 16:24 В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума
На доходы «будут смотреть». Рекордный с 2012 года рост экономики может не затронуть кошельки россиян
На доходы «будут смотреть». Рекордный с 2012 года рост экономики может не затронуть кошельки россиян
07 ИЮЛ, 23:38 В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна
07 ИЮЛ, 22:23 МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны
07 ИЮЛ, 20:39 В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов
07 ИЮЛ, 18:41 В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter