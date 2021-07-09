Конфискация валюты в Белоруссии разрешена с 9 июля. Указ Лукашенко вступил в силу 976 1 Экономика

С 9 июля НацБанк Белоруссии получил право вводить запрет на покупку иностранной валюты, устанавливать предельные объемы для обменных операций и проводить конфискацию валюты со счетов юридических лиц, а также принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. Все это регулятор может делать в случае «угрозы экономической безопасности».