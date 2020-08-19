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Кудрин доложил Путину о хищении 50 млрд руб. из бюджета
19 Августа 2020 338 0 Экономика
По итогам проверки исполнения бюджета 2019 года Счетная палата, которую возглавляет Алексей Кудрин, обнаружила «нецелевое использование» бюджетных средств на 50 млрд руб. Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что это «нарушения» и они требуют реакции Генеральной прокуратуры. Общая сумма нарушений со стороны министерств и ведомств управляющих потоками бюджетами, достигла почти 900 млрд руб. При этом бюджет был размером 18 трлн руб.
Причина обнищания россиян
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пришел на прием к президенту Владимиру Путину 19 августа с отчетом о работе Счетной палаты. Он сообщил главе государства о нецелевом использовании 50 млрд руб. из бюджета в 2019 году и попросил привлечь Генпрокуратуру к расследованию. Также глава аудиторского ведомства пожаловался на большое количество нарушений бухгалтерского учета, неправильного отражения объектов и расходов, нарушение процедур госзакупок.
- Счетная палата выявила всего нарушений на 884,6 млрд руб. Эта сумма сопоставима с тем, что государство тратит на высшее образование и втрое больше нацпроекта «Здравоохранение». В январе Кудрин жаловался, что коррупция измеряется триллионами рублей и не снижается.
- Однако за 2019 год Счетная палата зафиксировала 4,4 тыс. нарушение, что вдвое меньше, чем в 2018-м. Правда, сумма нарушений увеличилась на 129% – среднее нарушение оценивается в 87-200 млн руб. Соответственно, выросла и общая сумма нарушений – на 14%.
- В основном чиновники воруют через схемы и злоумышленные нарушения. Прямое воровство остается на уровне 2 млрд руб. Неправильную финансовую отчетность подают в 35% случаев воровства, на госзакупки приходится 27% хищения государственных средств, к неправильному формированию и исполнению бюджета относятся 25% всех попыток украсть бюджетные деньги.
- По словам Кудрина, коррупция ведет к утечке денег из бюджета, ломает механизм экономического роста и приводит к обнищанию людей. Воры и расхитители бюджета искажают стимулы в экономики. «Мы теряем темпы экономического роста, а с ними и рост доходов населения», – заключил Кудрин.
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