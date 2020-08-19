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Кудрин доложил Путину о хищении 50 млрд руб. из бюджета

19 Августа 2020 338 0 Экономика
Кудрин доложил Путину о хищении 50 млрд руб. из бюджета

По итогам проверки исполнения бюджета 2019 года Счетная палата, которую возглавляет Алексей Кудрин, обнаружила «нецелевое использование» бюджетных средств на 50 млрд руб. Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что это «нарушения» и они требуют реакции Генеральной прокуратуры. Общая сумма нарушений со стороны министерств и ведомств управляющих потоками бюджетами, достигла почти 900 млрд руб. При этом бюджет был размером 18 трлн руб.

Причина обнищания россиян

  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пришел на прием к президенту Владимиру Путину 19 августа с отчетом о работе Счетной палаты. Он сообщил главе государства о нецелевом использовании 50 млрд руб. из бюджета в 2019 году и попросил привлечь Генпрокуратуру к расследованию. Также глава аудиторского ведомства пожаловался на большое количество нарушений бухгалтерского учета, неправильного отражения объектов и расходов, нарушение процедур госзакупок.
  • Счетная палата выявила всего нарушений на 884,6 млрд руб. Эта сумма сопоставима с тем, что государство тратит на высшее образование и втрое больше нацпроекта «Здравоохранение». В январе Кудрин жаловался, что коррупция измеряется триллионами рублей и не снижается.
  • Однако за 2019 год Счетная палата зафиксировала 4,4 тыс. нарушение, что вдвое меньше, чем в 2018-м. Правда, сумма нарушений увеличилась на 129% – среднее нарушение оценивается в 87-200 млн руб. Соответственно, выросла и общая сумма нарушений – на 14%.
  • В основном чиновники воруют через схемы и злоумышленные нарушения. Прямое воровство остается на уровне 2 млрд руб. Неправильную финансовую отчетность подают в 35% случаев воровства, на госзакупки приходится 27% хищения государственных средств, к неправильному формированию и исполнению бюджета относятся 25% всех попыток украсть бюджетные деньги.
  • По словам Кудрина, коррупция ведет к утечке денег из бюджета, ломает механизм экономического роста и приводит к обнищанию людей. Воры и расхитители бюджета искажают стимулы в экономики. «Мы теряем темпы экономического роста, а с ними и рост доходов населения», – заключил Кудрин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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