Кудрин доложил Путину о хищении 50 млрд руб. из бюджета 338 0 Экономика

По итогам проверки исполнения бюджета 2019 года Счетная палата, которую возглавляет Алексей Кудрин, обнаружила «нецелевое использование» бюджетных средств на 50 млрд руб. Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что это «нарушения» и они требуют реакции Генеральной прокуратуры. Общая сумма нарушений со стороны министерств и ведомств управляющих потоками бюджетами, достигла почти 900 млрд руб. При этом бюджет был размером 18 трлн руб.