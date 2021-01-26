Кто владеет «дворцом Путина» в Геленджике? Кремль отказался назвать имена 510 5 Политика

Фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» набрал уже более 90 млн просмотров, а значит, о нем как минимум слышал почти каждый гражданин России. Несомненно, именно это вынудило президента Владимира Путина публично опровергнуть свою связь с дворцом на встрече со студентами, которую организовали сразу после самых массовых митингов за последние двадцать лет в России. За этим последовали комментарии его пресс-секретаря, который несколько раз кардинально менял позицию – сначала он говорил, что ничего не знает об этом дворце и его владельцах, а теперь утверждает, что им владеют бизнесмены, имена которых он не вправе разглашать.