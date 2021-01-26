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Кто владеет «дворцом Путина» в Геленджике? Кремль отказался назвать имена
26 Января 2021 510 5 Политика
Фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» набрал уже более 90 млн просмотров, а значит, о нем как минимум слышал почти каждый гражданин России. Несомненно, именно это вынудило президента Владимира Путина публично опровергнуть свою связь с дворцом на встрече со студентами, которую организовали сразу после самых массовых митингов за последние двадцать лет в России. За этим последовали комментарии его пресс-секретаря, который несколько раз кардинально менял позицию – сначала он говорил, что ничего не знает об этом дворце и его владельцах, а теперь утверждает, что им владеют бизнесмены, имена которых он не вправе разглашать.
Информация о владельцах «дворца Путина» стала «государственной тайной»
- В день выхода расследования Алексея Навального (19 января) о «дворце Путина» под Геленджиком пресс-секретарь президента назвал содержащуюся в нем информацию «старой пластинкой». «Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», – заявил Дмитрий Песков.
- Через несколько дней издание The Insider запросило комментарий о том, кому принадлежит этот объект. «Я не знаю, чей это дом, и кто те люди, которые его строили и им управляют. Об их судьбе и месте работы мне ничего не известно», – сказал Песков 23 января.
- 25 января лично Путин ответил на вопрос студента: «…у вас якобы имеется дворец в Геленджике, Владимир Владимирович, правда ли это?» Коротко президент сказал: фильм-расследование он не видел полностью, но смотрел отрывки; информация о дворце муссируется «уже на протяжении более 10 лет»; при этом нет документов, доказывающих, что объект принадлежит ему (по версии Навального, Путин владеет дворцом через подставных лиц, поэтому документов на его имя, естественно, нет). Путин подчеркнул, что никогда не был в этом дворце и ничего про него не знает.
- 26 января пресс-секретарь президента заявил новую версию: «Очевидно, что владельцем является предприниматель – один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся это делать. Это было бы некорректно», – приводит его слова телеканал «Дождь». Здесь следует напомнить, что еще 19 января Песков утверждал, что ничего не знает про этот дом.
- Однако журналисты сразу заметили: ответ пресс-секретаря президента не объясняет главного – каким образом в России предприниматель или группа предпринимателей могла построить дворец стоимостью 100 млрд руб., обеспечить его охраной ФСО и объявить бесполетную зону над ним. Чиновник ушел от ответа: все эти вопросы Кремль переадресовал в ФСО и ФСБ. «Обращайтесь туда», – сказал он.
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- Таким образом, пресс-секретарь президента отверг причастность Путина к дворцу, но тем самым допустил, что в России предприниматели, будучи частными лицами, могут покупать услуги безопасности государственных структур – ФСО и ФСБ, в том числе, обеспечивая бесполетную зону над своей недвижимостью.
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Беспредел зажравшейся верхушки, которая уничтожает собственный народ методично загоняя в невыносимые условия жизни и труда. Они настолько уверены в своём превосходстве, что народ давно забыт. Элита- вот главная составляющая общества- лучшая её часть, которая имеет власть, финансы, может позволить своим отпрыскам лучшее образование заграницей, все блага жизни. За себя они спокойны, и продолжают воровать миллиардами. Воры в законе, и конечно их главарь! А простые люди- это лишь цифры от поборов: налогов, вычетов, штрафов и т.д.
Рупор "Навального" как всегда выдал бездоказательное видео и, как всегда, видео напичкано указателями на Путина. Очередная фикция, которая названа "расследованием", хотя к расследованию отношения не имеет. Одного выражения уже достаточно: "Неважно кто собственник, важно кто управляет". Получается, по аналогии, для "расследователей" Навального ты как собственник многоквартирного дома значения не имеешь, а имеет значение управляющая компания ЖКХ твоего дома. И подобных утверждений в так называемом "расследовании" полно. Что еще удивляет, так то, что наш народ отвергает "царствование", но при этом возмущается, тому, что Кремль вполне правомерно переадресовывает разбирательство "дворцом" к ФСО, к тому, кто и должен этим заниматься. Странные у нас люди, охотно верят недорасследователям, при чем не ознакомившись с самим так называемым "расследованием". Дело в том, что все слышали о таком большом количестве просмотров этого видео, но мало кто знает, что до конца это видео досмотрено было менее чем 10% зрителей, а до половины ролика удосужились досмотреть только 30% зрителей (данные статистические находятся в публичном доступе). Так кто же тогда те люди, которые заявляют, что верят в так называемые "расследования" Навального, но его не смотрят? А те, кто досмотрел до конца, не смогут найти в этом ролике ни одного доказательства, более того, внимательные зрители найдут там недоговорки, что явно указывает на то, что многие факты умышленно сокрыты людьми Навально, а это уже история указывает на то, что Алексея продолжают увеличивать нос и уши, как это происходит у всех лжецов и "ловкачей".
А почему такая секретность?Это наводит на подозрения.Если деньги на которые это всё построено чистые,то почему тогда владелец так боится?Честным людям которые заработали честно свои состояния благодаря своему интеллекту,своим изобретениям,своим заслугам перед обществом,цивилизацией,своему таланту нечего бояться.Значит деньги почти на 100% грязные и украденные.
Почему в Росреестре нет сведений о собственниках этого объекта с дворцом? Кто разрешил строительство столь крупномасштабного объекта в заповедной зоне? Кто разрешил вырубить реликтовые леса? Кто привез по морю горнопроходческий комплекс (а он стоит сотни миллионов рублей), для строительства тоннеля в скальных породах (стоимость одного метра проходки 100 000 руб.)? Кто дал разрешение на финансирование строительства объекта из госбюджета? Кто отдал приказ на осуществление охраны объекта силами погранвойск ФСБ, ФСО, ФСБ? Кто отдал приказ сделать над объектом беспилотную зону? Где ответы жабы на эти вопросы?..Скучно, жаба, скучно..
фонд кап.ремонта собирает деньги на будущее на ремонт этих зданий, а тут некорректно.