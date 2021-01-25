Путин фразой «Скучно, девочки» ответил на вопрос о «своем дворце» 252 3 Политика

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального по поводу «дворца президента» в Геленджике стоимостью 100 млрд руб. Соответствующий вопрос главе государства задал участник встречи со студентами, подчеркнув, что всему в интернете «верить нельзя».