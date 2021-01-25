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Путин фразой «Скучно, девочки» ответил на вопрос о «своем дворце»
25 Января 2021 252 3 Политика
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал расследование оппозиционера Алексея Навального по поводу «дворца президента» в Геленджике стоимостью 100 млрд руб. Соответствующий вопрос главе государства задал участник встречи со студентами, подчеркнув, что всему в интернете «верить нельзя».
Дворец и правда о дворце
- Фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» за пять дней набрал 86 млн просмотров – абсолютный рекорд по меркам российского интернета. Пресс-секретарь президента неоднократно за эти дни отрицал отношение Путина к постройке рядом с селом Прасковеевка. Дошла очередь и до самого Путина.
- Студент на встрече с главой государства спросил: «Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике, Владимир Владимирович, правда ли это?» (цитата по РБК). После этого вопроса Путин стал отрицать, что имеет какое-либо отношение ко «дворцу президента» из расследования.
- Во-первых, Путин подчеркнул, что не смотрел «этого фильма», поскольку у него нет свободного времени. Однако все же смотрел – «листал видеоподборки, которые мне помощники принесли». Во-вторых, по словам Путина, дворец ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежал. «Никогда!» – подчеркнул Путин.
- Но на этом президент не остановился и продолжил развивать тему. По его словам, информация с дворцом муссируется «уже на протяжении более 10 лет» (о дворце Путина впервые стало известно в 2010 году). «На протяжении 10 лет хоть какая-то информация должна была остаться, какие-то проводки финансовые, какие-то оформления у нотариуса», – заметил Путин, намекая, что их не было в расследовании.
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- Вместо документов о собственности в фильме было представлено, как Путин плавает в бассейне. Президент утверждает, что никогда в нем не был. «Я не знаю, что это за бассейн, но я так плавал. В Енисее в 2016 году», – заметил он. Путин считает, что расследование – это «компиляция, монтаж». «"Скучно, девочки". Ну хоть бы попридумывали там кое-что еще», – заключил свою длинную речь президент.
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СКОРО МАЛЬЧИК БУДЕТ ВЕСЕЛО....
А кому же он тогда принадлежит?В народе так и называют его Дворец Путина и давно и Навальный здесь не при чем.Бесполётная зона и это о многом говорит.Охраняется ФСБ,ФСО.Показания рабочих.Свидетельство Колесникова.Татами на плане.Хоккейная коробка.Подземный стиль жизни...И прочее прочее прочее.Надо быть просто идиотом чтобы не понимать и не верить.
Путину не верю!