Кризис рождения ребенка: как сохранить семью

Классический сюжет для фильма: Он и Она перестали понимать друг друга, и тут она выясняет, что беременна. Пара осознает, что теперь они больше, чем мужчина и женщина. Теперь они родители. Прежние разногласия отходят на второй план, долгожданные роды, лирическая музыка, титры. Все это прекрасно выглядит в кино, но в реальности один и тот же аист, к сожалению, нередко приносит ребенка и уносит супруга – потому что само по себе рождение ребенка не является решением проблемы. Рождение ребенка, да еще и первого, – это всегда кризис для пары.

Если отношения и до этого были непрочными – появление на свет малыша в большинстве случаев только ускорит разрыв. Если же между двумя людьми были любовь и согласие, то, не исключено, что они могут сильно пошатнуться или, как минимум, сильно трансформироваться. Это естественный процесс, которого не надо бояться. Необходимо понимать природу кризиса и осознавать пути выхода из него.

Суть проблемы очень проста: как минимум год после родов женщина полностью сосредоточена на ребенке. Он беспомощен. Он все время хочет есть. Он плачет по ночам. У него бывают колики. При этом практически вся физическая и психологическая нагрузка по обеспечению безопасности и здоровья малыша в нашем обществе возложена на мать. А женщина только что прошла через период беременности и родов, что само по себе является очень сильным, хоть и биологически обусловленным стрессом для организма. Ее гормональный фон серьезно изменился: большое количество пролактина, который вырабатывает женское тело для кормления ребенка, очень сильно сказывается на состоянии психической устойчивости – и это на фоне постоянного недосыпа. Все социальные связи исчезают, мир сужается до детской кроватки.

В довершение «праздника» над женщиной постоянно довлеет страх не только что-то сделать, но даже почувствовать что-то не так – поскольку, несмотря на данные ученых, многие до сих пор уверены в том, что все действия и переживания женщины, родившей ребенка, регулируются материнским инстинктом. Именно благодаря ему женщина якобы успешно обеспечивает ребенку все, что ему необходимо. На самом же деле никто в этом мире не рождается родителем. Однако от мужчины не ждут, что он будет по интонации детского крика безошибочно определять, чего хочет малыш. От женщины же ожидают именно этого – а еще незыблемого спокойствия, доброжелательности, физической привлекательности и полностью выполненной работы по дому во время декретного отпуска. Так воспитали нас наши мамы, а их – наши бабушки, и так до бесконечности вглубь веков. Однако правда в том, что женщина, став матерью, зачастую чувствует глубокую неуверенность в этой роли, что не прибавляет душевного равновесия.

Хорошо, когда супруг понимает ее состояние и осознает необходимость учиться быть отцом – в таком случае все тяготы первого года жизни ребенка в паре делятся пополам. Но даже при этом могут возникать трения и проблемы, которые копятся вместе с постоянной усталостью, в особенности если оба по-настоящему настроены на то, чтобы стать хорошими родителями. Что с этим делать? Для начала – понять, что со временем станет легче. Ребенок будет расти, он будет есть сам и засыпать сам, он научится показывать, где у него болит, а потом и говорить, его не надо будет носить на руках и постоянно находиться рядом. Во-вторых, если вы чувствуете близость срыва, вот этого «не могу больше!» - попросите помощи у партнера или у близких людей. Помните: люди не читают мысли, не всегда могут понять, что что-то не так. Поэтому не начинайте с агрессии, даже если очень хочется. Лучше скажите: «Я страшно устала, давай ты будешь купать сегодня?». Просите о том, что вам нужно – о сне хотя бы на пару часов, о прогулке в одиночестве, о возможности немного полежать в ванне, о мытье посуды. Это важно: попросив поддержку, мы делимся ответственностью, а получив помощь, осознаем, что не одни.

Самое же главное (и самое сложное), что надо помнить молодым родителям – что их жизнь, безусловно, очень сильно изменилась, но сами они больше, чем просто мама и папа. Новая социальная роль не должна поглощать все остальные – в том числе роли мужа и жены. Ребенок не важнее всего на свете, не важнее вашей жизни. Его жизнь так же важна, как ваша. Чувствуете разницу? Это означает, что о себе вы должны заботиться ровно так же, как о малыше. Ведь если вы начнете разваливаться на части, что случится с вашим ребенком? Поэтому следует делать что-то для себя, а чтобы найти на это время – разделять, что важно и что нет. Подсказка: важно то, что будет полезнее вам, и если с одной стороны до блеска вымытые полы, пока спит ребенок, а с другой – собственный сон в это же время, то выбирать надо сон. Хронически не выспавшийся человек – большие проблемы в семье. Если ситуация в паре такова, что он работает, а она сидит дома с малышом – то, вернувшись с работы, мужу необходимо дать жене возможность отдохнуть, взяв на себя заботу о ребенке, несмотря на то, что он устал на работе. Эта усталость совсем другого рода, чем испытывает сейчас ваша любимая женщина, мать вашего ребенка. Для того, чтобы он родился, нужны были двое – и заботиться о нем должны двое. Ощущение взаимной поддержки – мощнейший ресурс, который помогает преодолеть трудности, рождает уважение, подпитывает любовь. А чтобы сохранить духовную связь друг с другом – знайте, что вы имеете право на время вдвоем. Хотя бы просто поспать на диване в обнимку. Хотя бы посмотреть кино. Хотя бы погулять по парку. Если кто-то может предоставить вам такую возможность, пользуйтесь ею без стыда и сомнения. Помните, что родительством ваша жизнь не исчерпывается – только так вы вырастите своего сына или дочку полноценной личностью и укрепите и разовьете ваши отношения в паре, поднявшись на новый уровень доверия друг другу.

Ребенок – это проверка пары на устойчивость. Все, что было важным, отходит на второй план, а способность или неспособность помогать, поддерживать, слушать друг друга, жалеть и показывать любовь не словами, а поступками – высвечивается, словно прожектором. Если в паре нет ни доверия, ни способности делиться ресурсами, не ожидая немедленной отдачи, семья не выдержит эту проверку. Прежде чем становиться родителями, очень важно определиться с тем, насколько вы способны вкладываться в отношения с близкими, есть ли у вас силы, готовы ли вы ими делиться – наконец, готовы ли к тому, что ваша жизнь изменится необратимо. Если ребенок родился до того, как вы задали себе все эти вопросы – семье придется тяжело. Однако в том случае, если вы оба по-настоящему хотите сохранить отношения и готовы по сути выстраивать их заново в столь новой для вас ситуации, – советы, приведенные выше, вам помогут, как и профессиональная помощь специалиста. Поверьте: в случае кризиса, в который вступают все пары с рождением ребенка, она иногда бывает просто необходима.