Китай отказался от рыбы из России. Государство рассматривает экстренные меры 1486 3 Экономика

В конце прошлого года поставщики рыбы из России столкнулись с закрытием портов Китая для российской продукции. Причиной стало то, что китайские власти нашли в рыбе возбудитель COVID-19. Для рыбопромышленников это стало ударом – Китай является крупнейшим рынком сбыта, на который приходится 70% рыбного экспорта России. В связи с этим правительство рассматривает экстренные меры, чтобы помочь рыбному промыслу, в том числе за счет «рыбных интервенций». На это может быть потрачено более 50 млрд руб.