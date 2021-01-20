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Китай отказался от рыбы из России. Государство рассматривает экстренные меры
20 Января 2021 1486 3 Экономика
В конце прошлого года поставщики рыбы из России столкнулись с закрытием портов Китая для российской продукции. Причиной стало то, что китайские власти нашли в рыбе возбудитель COVID-19. Для рыбопромышленников это стало ударом – Китай является крупнейшим рынком сбыта, на который приходится 70% рыбного экспорта России. В связи с этим правительство рассматривает экстренные меры, чтобы помочь рыбному промыслу, в том числе за счет «рыбных интервенций». На это может быть потрачено более 50 млрд руб.
Рыба пойдет путем зерна
- В последних числах декабря Китай закрыл единственный порт, который продолжал принимать рыбу из России – Далянь. Около 40 тыс. тонн мороженой продукции осталось невостребованными. Китайские власти долго отказывались сообщать сроки, на которые вводятся ограничения. Только 14 января стало известно, что они продлятся минимум до 15 февраля. Фактически «рыбное эмбарго» было введено перед началом сезона вылова минтая в Охотском море, который наступает в январе.
- Глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в комментарии «Интерфаксу» характеризовал ситуацию как «катастрофическую». Тогда он предложил государству выкупить рыбу и раздать ее бедным. По всей видимости, правительство может пойти по этому пути. Как пишет «Коммерсант», обсуждается вариант с выкупом 700 тыс. тонн минтая на сумму 50 млрд руб.
- На совещании 19 января глава Росрыболовства Илья Шестаков поддержал предложение по организации государственных интервенций на рынке рыбной продукции. Они должны быть устроены точно так же, как и интервенции на зерновом рынке. В отношении зерна интервенции используются для поддержания цен – госфонд либо продает запасы, либо пополняет.
- Предполагается, что государство с помощью интервенций сможет стимулировать спрос на рыбу со стороны бюджетных учреждений. Это должно поддержать рыбопромышленников – из-за отказа Китая закупать российскую продукцию с 11 по 17 января минтая подешевел в опте на 6,5%, до 72 руб. за кг. Поставлять рыбы некуда – 70% экспорта приходится на Китай. Этот объем практически невозможно оперативно переориентировать в порты Японии и Южной Кореи.
- Еще одной проблемой для России становится хранение рыбной продукции – страна поставляла Китаю рыбное сырье, а китайские предприниматели перерабатывали его и экспортировали по всему миру. Поэтому в России практически нет возможностей для выгрузки и хранения рыбы. Так, например, запас свободных емкостей рефрижераторных транспортных судов есть лишь на десять дней. Главы Ассоциации рыбопромысловых предприятий Приморья Георгий Мартынов подтверждает – в России нет достаточных мощностей для хранения мороженой рыбы.
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- Единственный вариант помочь рыбопромышленной отрасли сейчас – начать закупки рыбы на предприятия здравоохранения, образования и в армию, считает Мартынов. Туда может быть направлено до 700 тыс. тонн из 1,7 млн тонн минтая, которые будут добыты. На это потребуется 50,4 млрд руб.
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судя по информации СМИ государство НЕ делало ГОС Закупок рыбы .. и вся рыба закупается лишь сетевыми ритейлерами и крупными оптовиками теперь понятно почему рыба в магазинах такая дорогая +++ начать закупки рыбы на предприятия здравоохранения, образования и в армию, ++ а пенсионеры и другие малообеспеченные слои населения и так обойдутся в общем хочешь рыбки ложись в больницу .. все это было бы смешно если не было так грустно
экстренные меры-это когда голова не знает что делает тело. у нормальных, голова планирует задачи для тела заблаговременно.
ну какие проблемы? вылавливать меньше, снижать цены и делать доступной для россиян. красным в заметке- в РФ отсутствует переработка сырья, любого)))) труд и заработок россиян просто примитивен. странно то, что ковид в китай завозится из других стран, он в рыбе и в сырье для мороженного из украины...хотя хозяином вируса является человек и животные. вирус не дохнет от мороза и от жары, всесезонен, легко переплюнул грипп и стал более агрессивен. и все якобы от мышек, очаг распространения которого никем и никогда представлен не будет. для того что бы вирус мутировал с мышек и занялся человеком, требуется боле 1500 мутаций. первые мутации вируса в человеке выявлены без труда, а где же предыдущие 1500 тысячи??? вирус генетически изменен и в него встроен ВИЧ, лихорадка и и необходимые компоненты для жизни и размножения в человеке. в природе не существует.думаю что оказаться и выжить в продовольственном сырье для китая может лишь с участием человека, путем умышленного заражения продукции и никак иначе.