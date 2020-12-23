Китай отказался покупать у России рыбу 13 1 Экономика

Китай приостановил импорт российской рыбы во всех портах и не называет сроки снятия ограничения. Об этом газете «Коммерсант» рассказали источники в одной из отечественных компаний, занимающихся экспортом рыбы в Поднебесную. Китайские власти объясняют свои действия мерами по борьбе с распространением коронавируса.