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Китай отказался покупать у России рыбу

23 Декабря 2020 13 1 Экономика
Китай отказался покупать у России рыбу

Китай приостановил импорт российской рыбы во всех портах и не называет сроки снятия ограничения. Об этом газете «Коммерсант» рассказали источники в одной из отечественных компаний, занимающихся экспортом рыбы в Поднебесную. Китайские власти объясняют свои действия мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Китайские порты для российской рыбы закрылись

  • Китай постепенно закрывал порты для приема рыбы из России. Последним из них оказался Далянь. На текущий момент экспорт российской рыбной продукции в Китай приостановлен. Сроков снятия ограничений китайские власти не называют. При этом в портах застряли порядка 40 тыс. тонн мороженой рыбы.
  • Для рыбной промышленности России это большой удар – Китай является крупнейшим рынком для экспорта отечественной продукции. На Китай приходится около 60% рыбного экспорта России. В цифрах это 1,09 млн тонн за 2018 год, что равняется 3,27 млрд долларов. При этом российские экспортеры не могут перекинуть часть невостребованной продукции в соседнюю Южную Корею, поскольку ее порты загружены.
  • Китайские власти запретили импорт российской рыбы после того, как обнаружили в замороженной продукции возбудителя COVID-19. По словам замдиректора УК «Норебо» Сергея Сенникова, Китая посчитал, что убытки собственных рыбозаводов будут менее опасны, нежели новая волна коронавируса.

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  • В связи с решением Китая в январе 2021 года у рыбаков начнутся большие проблемы. Именно на это время приходится сезон вылова минтая в Охотском море. Прогнозируемая добыча должна быть на уровне 1,2 млн тонн до апреля. Сама Россия не сможет хранить или переработать такой объем. Единственный вариант – продать рыбу Китаю. Если же это невозможно, то у рыбаков будет простой и убытки.
  • Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил «Интерфаксу», что ситуация для дальневосточных рыбаков «катастрофическая». Савельев предлагает государству выкупить рыбу, от которой отказался Китай, и раздать ее бедным. Для этого надо «разморозить» адресную программу помощи малоимущим и включить в нее мороженую рыбу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:43 0 0
Проходил мимо:

Cами съедим :-)

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