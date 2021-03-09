Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 МАР, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 МАР, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Из России вывезли продовольствия более чем на 30 млрд долларов. Большую часть – в Китай

9 Марта 2021 216 0 Экономика
Из России вывезли продовольствия более чем на 30 млрд долларов. Большую часть – в Китай

В 2020 году Россия установила рекорд по экспорту продовольствия – страна заработала более 30 млрд долларов на вывозе сельхозпродуктов за границу, пишет РБК. Однако это же привело к рекордной за пять лет продовольственной инфляции – рост цен за год только официально составила около 8% (независимая оценка говорит о росте цен на 15-20%), а по отдельным категориям наблюдался рост до 150%. Правительству в этой связи пришлось заняться регулированием цен.

Цена сельскохозяйственных достижений

  • Россия пошла на рекорд в 2020 году и экспортировала продовольствия на 30,9 млрд долларов, подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России, пишет РБК. Эксперты подчеркивают – это на 20% больше в натуральном и денежном выражении, чем в 2019 году.
  • Больше всего продуктов из России вывезли в Китай – 13% от всех поставок. На втором месте Турция – 10%, а затем идет Казахстан – 7%. На первом месте среди экспортируемых товаров оказалось зерно (рост на треть), на втором – масложировая продукция (рост на 22%), на третьем – мясо (рост на 53%). Нарастить экспорт мяса российские производители смогли за счет открытия китайского рынка – Китай в 2020 году стал крупнейшим покупателем российского мяса.
  • В результате Россия впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортером продовольствия, то есть заработала на экспорте больше, чем потратила на импорт. Если на импорт ушло 29,7 млрд долларов, то на экспорте заработок составил 30,9 млрд руб., говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
  • Наращивать сельскохозяйственный экспорт правительству поручил президент Владимир Путин. К 2024 году экспорт продовольствия должен вырасти в 2,2 раза и достичь 45 млрд долларов. Но уже в конце 2020 года Путин отметил, что цены на продукты в России начали стремительно расти из-за «экспортных возможностей». Он поручил профильным министерствам сдерживать экспорт зерна, кукурузы и ячменя.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Достижение России по экспорту сельхозпродукции не выглядит победно на фоне продовольственной инфляции на внутреннем рынке: по данным Росстата, в январе 2021 года годовой рост цен на продукты достиг 8,2%. При этом в Евросоюзе цены выросли всего на 1,1%.
  • Инфляция не только не замедлилась с начала года, но и начала еще сильнее раскручиваться. В итоге в стране уже отмечается дефицит ряда товаров, в частности мяса птицы – самого доступного для россиян, потерявших 3,5% доходов в 2020 году. Складывающаяся ситуация ограничивает возможности властей подавать увеличение экспорта как очередную победу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

За фейки о росте цен на продукты россиянам пригрозили тюрьмой

За фейки о росте цен на продукты россиянам пригрозили тюрьмой
Экономика 1

США пообещали России кибератаки и санкции в течение трех недель

США пообещали России кибератаки и санкции в течение трех недель
Политика

Власти собираются взыскать с россиян почти 2 трлн рублей по кредитам

Власти собираются взыскать с россиян почти 2 трлн рублей по кредитам
Экономика 1

Кремль отрицает планы повысить пенсионный возраст еще раз

Кремль отрицает планы повысить пенсионный возраст еще раз
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Чограйском водохранилище начинается реконструкция

На Чограйском водохранилище начинается реконструкция

«Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию

«Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию

Новости дня

12:36 Правительство РФ ввело постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги Правительство РФ ввело постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы
СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы
11:45 В конгрессе США потребовали ввести санкции против СП-2 В конгрессе США потребовали ввести санкции против СП-2
11:21 В России выявили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса В России выявили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса
11:09 Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград для прохождения испытаний Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград для прохождения испытаний
08 МАР, 17:40 Украинский дипломат считает, что Киев должен разорвать отношения с Москвой Украинский дипломат считает, что Киев должен разорвать отношения с Москвой
08 МАР, 15:25 Стоимость нефти сорта Brent превысила $71 за баррель Стоимость нефти сорта Brent превысила $71 за баррель
Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем
Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем
08 МАР, 13:56 Врачи РФ обнаружили 10253 новых случая COVID-19 Врачи РФ обнаружили 10253 новых случая COVID-19

Узнай, страна!

05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
В России увеличится размер маткапитала в 2021 году
В России увеличится размер маткапитала в 2021 году
05 МАР, 18:28 «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию
05 МАР, 15:16 В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
04 МАР, 14:42 Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет
03 МАР, 22:34 Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
03 МАР, 21:09 Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов
03 МАР, 17:53 Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую» Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую»
02 МАР, 21:50 Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня
02 МАР, 21:13 В Смоленске модернизируют производство комбикормов В Смоленске модернизируют производство комбикормов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter