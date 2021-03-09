Из России вывезли продовольствия более чем на 30 млрд долларов. Большую часть – в Китай 216 0 Экономика

В 2020 году Россия установила рекорд по экспорту продовольствия – страна заработала более 30 млрд долларов на вывозе сельхозпродуктов за границу, пишет РБК. Однако это же привело к рекордной за пять лет продовольственной инфляции – рост цен за год только официально составила около 8% (независимая оценка говорит о росте цен на 15-20%), а по отдельным категориям наблюдался рост до 150%. Правительству в этой связи пришлось заняться регулированием цен.