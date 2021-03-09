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Из России вывезли продовольствия более чем на 30 млрд долларов. Большую часть – в Китай
9 Марта 2021 216 0 Экономика
В 2020 году Россия установила рекорд по экспорту продовольствия – страна заработала более 30 млрд долларов на вывозе сельхозпродуктов за границу, пишет РБК. Однако это же привело к рекордной за пять лет продовольственной инфляции – рост цен за год только официально составила около 8% (независимая оценка говорит о росте цен на 15-20%), а по отдельным категориям наблюдался рост до 150%. Правительству в этой связи пришлось заняться регулированием цен.
Цена сельскохозяйственных достижений
- Россия пошла на рекорд в 2020 году и экспортировала продовольствия на 30,9 млрд долларов, подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России, пишет РБК. Эксперты подчеркивают – это на 20% больше в натуральном и денежном выражении, чем в 2019 году.
- Больше всего продуктов из России вывезли в Китай – 13% от всех поставок. На втором месте Турция – 10%, а затем идет Казахстан – 7%. На первом месте среди экспортируемых товаров оказалось зерно (рост на треть), на втором – масложировая продукция (рост на 22%), на третьем – мясо (рост на 53%). Нарастить экспорт мяса российские производители смогли за счет открытия китайского рынка – Китай в 2020 году стал крупнейшим покупателем российского мяса.
- В результате Россия впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортером продовольствия, то есть заработала на экспорте больше, чем потратила на импорт. Если на импорт ушло 29,7 млрд долларов, то на экспорте заработок составил 30,9 млрд руб., говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
- Наращивать сельскохозяйственный экспорт правительству поручил президент Владимир Путин. К 2024 году экспорт продовольствия должен вырасти в 2,2 раза и достичь 45 млрд долларов. Но уже в конце 2020 года Путин отметил, что цены на продукты в России начали стремительно расти из-за «экспортных возможностей». Он поручил профильным министерствам сдерживать экспорт зерна, кукурузы и ячменя.
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- Достижение России по экспорту сельхозпродукции не выглядит победно на фоне продовольственной инфляции на внутреннем рынке: по данным Росстата, в январе 2021 года годовой рост цен на продукты достиг 8,2%. При этом в Евросоюзе цены выросли всего на 1,1%.
- Инфляция не только не замедлилась с начала года, но и начала еще сильнее раскручиваться. В итоге в стране уже отмечается дефицит ряда товаров, в частности мяса птицы – самого доступного для россиян, потерявших 3,5% доходов в 2020 году. Складывающаяся ситуация ограничивает возможности властей подавать увеличение экспорта как очередную победу.
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