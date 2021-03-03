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Россия столкнулась с дефицитом куриного мяса. Около 15% спроса нечем покрыть

3 Марта 2021 42 0 Экономика
Россия столкнулась с дефицитом куриного мяса. Около 15% спроса нечем покрыть

Падение доходов вынудило россиян переключиться на самый дешевый мясной белок – курятину. Это произошло в момент, когда в России резко сократилось производство куриного мяса: в январе оно упало на 6,4%, а в феврале могло сократиться еще на 8-9%. В общей сложности дефицит куриной тушки в начале марта составил 12-15% от спроса. Цены побили рекорд: в центре России 1 кг охлажденной тушки бройлера продается производителем за 139-142 руб., но есть предложения и по 144-145 руб., пишет VTimes.

Дешевого мяса для россиян не будет

  • С начала 2021 года в России сокращается производство и продажа самого доступного мяса – курицы. В январе показатель упал на 6,4% год к году, до 478 100 тонн, приводит VTimes статистику Росптицесоюза. За февраль точные данные не поступили, но падение может быть еще глубже – 8-9%. По словам источников в отрасли, в марте производителям нечем покрывать 12-15% спроса.
  • Сейчас предприятия распродают товарные запасы, которые находятся на минимуме. Возникший дефицит имеет две причины: остановку импорта инкубационных яиц из Нидерландов и вспышка птичьего гриппа в южных регионах России. Так, Россельхознадзор 3 ноября 2020 года ввел ограничения на поставки в страну птицеводческой продукции из Нидерландов. Запрет до сих пор не снят. При этом из Нидерландов приходило 80% яиц, из которых потом выращивали куриц.
  • В некоторых регионах России из импортных материалов выращивается до 50% куриного мяса. Но даже в самых благополучных регионах доля не опускается ниже 20%. Это означает падение производства на 16% при запрете на импорт, что и происходит сейчас. К тому же, из-за высокого спроса на инкубационные яйца в Европе и Китае они подорожали с 21-22 евроцентов до 50.
  • С другой стороны, птичий грипп на юге России приводят к тому, что птицефабрики забивают товарную птицу и родительские стада. Птицы истощенные и не могут давать инкубационные яйца тем производителям, которые обеспечивали себя самостоятельно. Вместе с тем дорожают лекарства для птиц и корм. Подорожание составило от 50% до 400%, говорят производители.
  • Все это уже отразилось на конечных ценах: курятина стоит 139-142 руб. за 1 кг у производителя за тушку бройлера. У некоторых цены доходят до 144-145 руб. Но тушки – не самый популярный продукт у покупателей. В основном россияне покупают разделанную птицу.

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  • Ритейлеры испытывают трудности с поставками курятины, а россияне предъявляют на нее повышенный спрос из-за падения доходов. Минсельхоз работает над нормализацией ситуации, но обещает выправить ее лишь к маю. Совещание чиновников с производителями прошло 2 марта. На нем стороны договорились не повышать цены и обсудить возможности поддержки отрасли.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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