Россия столкнулась с дефицитом куриного мяса. Около 15% спроса нечем покрыть 42 0 Экономика

Падение доходов вынудило россиян переключиться на самый дешевый мясной белок – курятину. Это произошло в момент, когда в России резко сократилось производство куриного мяса: в январе оно упало на 6,4%, а в феврале могло сократиться еще на 8-9%. В общей сложности дефицит куриной тушки в начале марта составил 12-15% от спроса. Цены побили рекорд: в центре России 1 кг охлажденной тушки бройлера продается производителем за 139-142 руб., но есть предложения и по 144-145 руб., пишет VTimes.