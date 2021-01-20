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Из России вывели более 800 млрд долларов за четверть века

20 Января 2021 589 2 Экономика
Из России вывели более 800 млрд долларов за четверть века

Бегство капитала из России ускорилось в 2020 году и достигло 47,8 млрд долалров. Это в 2,2 раза больше, чем было в 2019 году, свидетельствуют данные Центробанка. Всего же с 1994 года чистый отток капитала из России вырос до 829,6 млрд долларов. Эта сумма превышает ВВП Швейцарии – 708 млрд долларов, Саудовской Аравии – 681 млрд или Турции – 650 млрд. Как пишут аналитики Standard & Poor’s, в 2021 году проблема не будет решена. Напротив, из-за реформы конституции произойдет усиление роли госсектора и снижение конкуренции.

Капиталам тут не место

  • В 2020 году пандемия коронавируса обострила две хронические болезни России – с одной стороны, увеличился отток капитала, а с другой – упали прямые иностранные инвестиции. Это следует из последних данных Центробанка (ознакомиться с таблицей можно по ссылке).
  • Так, например, если в 2019 году в Россию пришли 28,9 млрд долларов инвестиций, то в 2020-м – всего 1,4 млрд. Это минимальный приток вложений в реальный сектор с 1994 года, когда Россия еще не отошла от шоковой терапии. Такого низкого показателя не было даже после дефолта 1998 года, во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов и кризиса после присоединения Крыма в 2014 году.
  • Для сравнения: в 1998 году иностранцы вложили в экономику России 2,5 млрд долларов, в 2008-09 годах – 64,8 млрд, а в 2014-м – 17,6 млрд., приводит график бывший главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова.
  • Если же взять баланс инвестиций – объем вложений в Россию и вложения российского бизнеса за рубеж, – то получится отрицательное значение: в Россию пришло 1,4 млрд, а из России было инвестировано 6,3 млрд. То есть страна выступает экспортером капитала и имеет чистый отток инвестиций 4,8 млрд долларов.
  • Почему так? Ответ дают аналитики международного рейтингового агентства S&P: в России нет независимой судебной системы, наблюдается избирательное правоприменение, проведена реформа конституции, которая усиливает госсектор и снижает конкуренцию. Вкладывать при таких исходных в Россию никто не собирается.
  • В 2021 году отток инвестиций в Россию составит 0,8% ВВП, в 2022-м – 0,7% и по 0,6% в 2023-24 годах, прогнозируют в S&P. Это означает, что никакого экономического роста на протяжении четырех лет в России не будет – экономика продолжит сокращаться, а граждане – беднеть.

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  • Вместе с падением инвестиций из России в 2020 году было вывезено 47,8 млрд долларов. Всего же с 1994 года чистый отток капитала из страны составил 829,6 млрд долларов. Он как минимум сохранится в ближайшие четыре года, поскольку забрать из страны деньги торопятся как российские инвесторы (они вывели 10,2 млрд долларов в иностранные акции), так и иностранные (они забрали из российских бумаг 14,7 млрд).
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:00 0 0
Татьяна Завьялова:

Великий Кормчий рулил криво, обогащались семьи, но не государство. СФ, Дума принимали бульдозерами законы для укрепления себя, отталкивая подальше контроль над капиталами .

10:57 1 0
И.И..:

выводить деньги из РФ может не всякий. указанная сумма за 25 лет скорее всего не соответствует реальности, которая в разы выше.

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