Из России вывели более 800 млрд долларов за четверть века 589 2 Экономика

Бегство капитала из России ускорилось в 2020 году и достигло 47,8 млрд долалров. Это в 2,2 раза больше, чем было в 2019 году, свидетельствуют данные Центробанка. Всего же с 1994 года чистый отток капитала из России вырос до 829,6 млрд долларов. Эта сумма превышает ВВП Швейцарии – 708 млрд долларов, Саудовской Аравии – 681 млрд или Турции – 650 млрд. Как пишут аналитики Standard & Poor’s, в 2021 году проблема не будет решена. Напротив, из-за реформы конституции произойдет усиление роли госсектора и снижение конкуренции.