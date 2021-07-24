«Газпрому» собираются выдать 12 млрд долларов из Фонда национального благосостояния 1191 1 Экономика

Освоение Фонда национального благосостояния, предназначенного для софинансирования пенсий россиян и покрытия дефицита бюджета, продолжается. После выделения средств РЖД, «Автодору», «Трансмашхолдингу» и Фонду ЖКХ деньги из «кубышки» может получить «национальное достояние» – «Газпром». Компании могут достаться 12 млрд долларов, или 900 млрд руб. на строительство газового комплекса в Усть-Луге.