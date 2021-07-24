«Газпрому» собираются выдать 12 млрд долларов из Фонда национального благосостояния
24 Июля 2021 1191 1 Экономика
Освоение Фонда национального благосостояния, предназначенного для софинансирования пенсий россиян и покрытия дефицита бюджета, продолжается. После выделения средств РЖД, «Автодору», «Трансмашхолдингу» и Фонду ЖКХ деньги из «кубышки» может получить «национальное достояние» – «Газпром». Компании могут достаться 12 млрд долларов, или 900 млрд руб. на строительство газового комплекса в Усть-Луге.
Еще один претендент на деньги ФНБ
- Власти рассматривают возможность выдать «Газпрому» 12 млрд долларов, или 900 млрд руб. на строительство газового комплекса в Усть-Луге, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Деньги могут быть предоставлены на три года, уточняет собеседник агентства.
- «Газпром» реализует проект вместе с «Русгаздобычей», которая контролируется структурами братьев Ротенберг. Предполагается, что комплекс будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год и производить более 19 млрд кубометров метана, 13 млн тонн СПГ, более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов и около 4 млн тонн этана. Этан планируется перерабатывать на расположенном рядом газохимическом комбинате.
- О финансовой помощи из ФНБ глава «Газпрома» Алексей Миллер просил еще в 2019 году. Он написал письмо бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором оценил необходимую помощь проекту в 2 трлн руб. В начале 2020 года в России сменилось правительство, а потом страна вошла в кризис и пандемию. Планы «Газпрома» были отложены.
- Однако президент Владимир Путин считает, что страна уже успешно справилась с кризисом и требует от правительства ускорить экономический рост. Минфин для этого должен раздать деньги из ФНБ инфраструктурным проектам. Потратить нужно 1,4 трлн руб., или 20 млрд долларов. Эта сумма, по расчетам чиновников, не разгонит инфляцию и будет оптимальной для стимулирования роста.
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- Часть средств уже пообещали раздать госкорпорациям, чиновникам и компаниям миллиардеров. Еще 1,5 трлн руб. просят на строительство более 70 отечественных самолетов в год к 2030 году (эксперты сомневаются, что для них найдутся рынки сбыта, а сам проект окупится). В гонку за деньгами ФНБ снова включился «Газпром», у которого есть реальные шансы их получить.
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