Миллиардеры, госкорпорации и чиновники получат деньги ФНБ
25 Мая 2021 121 1 Экономика
Президент Владимир Путин поручил правительству направить 2 трлн руб. нефтяных сверхдоходов, которые Россия получит в этом году, на инфраструктурные проекты. Пока чиновники нашли применение только 895 млрд руб. Однако их распределение ясно говорит об устройстве российской экономики – деньги из Фонда национального благосостояния достанутся госкорпорациям, чиновникам и компании миллиардеров.
Первая раздача средств
- Правительство определило первые 7 проектов, которые смогут претендовать на финансирование из главной и единственной «кубышки» властей – Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом писал РБК, а издание Finanz обратило внимание на бенефициаров раздачи денег.
- 895 млрд руб., или 12 млрд долларов, поделят между госкорпорациями, чиновниками и одной компанией миллиардеров. Больше всех получит РЖД, у которой не хватает собственных средств на инвестиционную программу. Всего корпорация претендует на 293 млрд руб.: 188 млрд ей необходимо для расширения БАМа и Транссиба, чтобы вывозить больше угля из Якутии в Китай (этого требуют местные угольные компании), а еще 105 млрд – для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.
- Другой госкорпорации – «Автодору» достанется 200 млрд руб. Из них 150 млрд она вложит в строительство скоростной дороги «Москва – Казань», которая, по замыслу властей, должна стать частью глобального проекта Китая «Шелковый путь». Еще 50 млрд пойдут на скоростную автодорогу «Казань – Екатеринбург».
- На проекты чиновников будет потрачено 305 млрд руб. Фонду развития ЖКХ дадут 150 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. Минэкономразвития на его проект по социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона достанется больше – 155 млрд руб.
- Компания «Трансмашхолдинг» миллиардеров Андрея Бокарева (состояние 2,5 млрд долларов) и Искандера Махумадова (9,7 млрд) получит 97 млрд руб. на строительство вагонов для метро Санкт-Петербурга. Это единственный проект в списке правительства, который будет оплачен на три четверти деньгами из «кубышки».
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- Предполагается, что все вложенные деньги их получатели вернут обратно в ФНБ. Как пишет РБК, финансирование из резервов выгоднее банковского, поскольку ставки ниже, а срок действия кредита – дольше. Однако ни уровень ставки, ни сроки, на которые выдаются деньги, не называются. На «самоокупаемые инфраструктурные проекты» власти уже тратили деньги ФНБ. Теперь эти средства значатся в Фонде как «неликвидная часть». Из-за этого публикуются две цифры об объеме «кубышки»: официально он составляет 185,9 млрд долларов, но его «ликвидная часть» меньше – 114,7 млрд долларов. До конца года власти могут распределить еще около 1,2 трлн руб. на инфраструктурные проекты.
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местные украдут треть, которая даже не успеет упасть на место. миллиардеры красть не будут, это проверенные люди партии. крадет местная шелупонь на местах, которая делится со своими боссами.