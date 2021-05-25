Миллиардеры, госкорпорации и чиновники получат деньги ФНБ 121 1 Экономика

Президент Владимир Путин поручил правительству направить 2 трлн руб. нефтяных сверхдоходов, которые Россия получит в этом году, на инфраструктурные проекты. Пока чиновники нашли применение только 895 млрд руб. Однако их распределение ясно говорит об устройстве российской экономики – деньги из Фонда национального благосостояния достанутся госкорпорациям, чиновникам и компании миллиардеров.