ФНБ продолжают растаскивать: 1,5 трлн рублей просят на отечественные самолеты 267 3 Экономика

Фонд национального благосостояния, который официально существует для софинансирования пенсий россиян и социальной помощи, продолжают растаскивать между собой российские госкорпорации, крупные компании и чиновники. Часть средств уже получили РЖД, «Автодор», Фонд развития ЖКХ и «Трансмашхолдин». Теперь Минпромторг предлагает достать из фонда еще 1,59 трлн руб. и вложить их в создание линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности».