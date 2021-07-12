ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 ИЮЛ, 14:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 ИЮЛ, 14:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

ФНБ продолжают растаскивать: 1,5 трлн рублей просят на отечественные самолеты

12 Июля 2021 267 3 Экономика
ФНБ продолжают растаскивать: 1,5 трлн рублей просят на отечественные самолеты

Фонд национального благосостояния, который официально существует для софинансирования пенсий россиян и социальной помощи, продолжают растаскивать между собой российские госкорпорации, крупные компании и чиновники. Часть средств уже получили РЖД, «Автодор», Фонд развития ЖКХ и «Трансмашхолдин». Теперь Минпромторг предлагает достать из фонда еще 1,59 трлн руб. и вложить их в создание линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности».

Деньги ФНБ предложили вложить в самолеты

  • В ликвидной части ФНБ находится около 8,5 трлн руб. – это «живые» деньги, которые вложены в евро, юани, фунты, иены и золото. Минпромторг предлагает потратить из них 1,59 трлн руб. на создание конкурентоспособных отечественных самолетов. Деньги предполагается тратить в 2021-2030 годах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ министерства.
  • Проект по строительству самолетов чиновники хотят включить в стратегию социально-экономического развития России. На выделенные деньги они обещают построить 735 новых гражданских самолетов. В том числе Ил-114, МС-21 и «Байкал» (ЛМС-901), а также уже известный россиянам Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов. К концу 2022 года будет выпущено 36 самолетов МС-21, а к декабрю 2027 года корпорация «Иркут» произведет 120 судов и выйдет на производство 72 самолетов в год.
  • Покупать все эти самолеты чиновники собираются обязать авиакомпании с госучастием. Производство такого количества бортов позволит загрузить авиационные предприятия, работающие над гражданскими проектами, на 80-90%. В бюджет из 1,59 трлн руб. вернется только 450 млрд руб. в виде налогов и сборов от поставок. При этом частных денег в программе совсем нет: 1,59 трлн руб. на нее должен дать ФНБ, а еще 244 млрд – бюджет.
  • «Избыточно амбициозно» – так оценили планы чиновников эксперты в авиационной промышленности. Так, к примеру, «Иркут» не сможет выпускать больше 36 самолетов в год – это его производственный потолок. Чтобы запустить вторую линию сборки, необходим стабильно высокий спрос на российские самолеты, говорит сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Для внутреннего же рынка 30-35 самолетов – это очень много.
  • На внешних рынках российскую продукцию никто не ждет – после кризиса в мире переизбыток самолетов. Российские проекты могут быть интересны только Северной Корее, Ирану, Кубе, Венесуэле и Белоруссии, но у всех этих стран нет денег, чтобы сразу оплатить покупку, а кредиты, как правило, России страны-изгои не возвращаются.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • До этого около 895 млрд руб. из ФНБ чиновники распредилили между РЖД, «Автодором», Фондом развития ЖКХ и «Трансмашхолдингом». Однако все перечисленные деньги формально получатели должны через время вернуть обратно в ФНБ. Фонд по закону предназначается для софинансирования пенсий россиян, социальной помощи и покрытия дефицита бюджета в случае низких цен на нефть.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
13:34 0 0
И.И..:

эти деньги проще напечатать под акции производителей. никто ничего тратить из ФНБ не будет. больше похоже на лапшу на уши.

В
12:34 0 0
Владимир:

Что-то Автор подозрительно озаботился пенсионерами и социалкой. Видать скоро пенсии вообще перестанут платить. У нас как каким либо социальным вопросом озабочиваются, так потом он сразу и накрывается медным тазом....

А
10:01 0 0
Александр:

А кто автор этой "статьи"?

Статьи

Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть

Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть
Экономика

Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире

Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире
Экономика

«Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас». Ритейлеры запускают «жесткие дискаунтеры»

«Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас». Ритейлеры запускают «жесткие дискаунтеры»
Экономика

Европа «по техническим причинам» отказывалась от нового госдолга России после санкций США

Европа «по техническим причинам» отказывалась от нового госдолга России после санкций США
Экономика 4

Узнай, страна!

МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России

МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России

ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки

ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки

Новости дня

12:16 СМИ: Минпромторг хочет потратить около 1,8 трлн рублей на производство самолетов СМИ: Минпромторг хочет потратить около 1,8 трлн рублей на производство самолетов
Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19
Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19
11:57 Лавров и Шойгу повезут «бабам – цветы, детям – мороженое» в рамках агитации за «Единую Россию» Лавров и Шойгу повезут «бабам – цветы, детям – мороженое» в рамках агитации за «Единую Россию»
11:39 В Nord Stream 2 AG рассказали, что «Северный поток-2» готов на 98% В Nord Stream 2 AG рассказали, что «Северный поток-2» готов на 98%
10:31 В Nord Stream 2 AG заявили, что санкции США нарушили интересы Украины В Nord Stream 2 AG заявили, что санкции США нарушили интересы Украины
09:28 Не на яхты, а на космос призвал тратиться «наших олигархов-миллиардеров» Рогозин Не на яхты, а на космос призвал тратиться «наших олигархов-миллиардеров» Рогозин
08:45 Первый зам администрации Путина показал владение айкидо на форуме в Крыму Первый зам администрации Путина показал владение айкидо на форуме в Крыму
Чтобы накопить миллион рублей, большинству россиян потребуется более 20 лет
Чтобы накопить миллион рублей, большинству россиян потребуется более 20 лет
11 ИЮЛ, 13:26 Собянин: Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19 Собянин: Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19

Узнай, страна!

11 ИЮЛ, 20:53 МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России
Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19
Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19
10 ИЮЛ, 10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки
09 ИЮЛ, 21:28 В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу
09 ИЮЛ, 20:31 В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо» В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо»
09 ИЮЛ, 19:13 Впервые на МАКС. МС-21-310 Впервые на МАКС. МС-21-310
09 ИЮЛ, 18:27 В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение
Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть
Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть
08 ИЮЛ, 23:53 В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки
08 ИЮЛ, 22:47 Авиашоу МАКС. Взлеты и падения Авиашоу МАКС. Взлеты и падения
08 ИЮЛ, 22:35 В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер
08 ИЮЛ, 16:24 В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter