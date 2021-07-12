ФНБ продолжают растаскивать: 1,5 трлн рублей просят на отечественные самолеты
12 Июля 2021 267 3 Экономика
Фонд национального благосостояния, который официально существует для софинансирования пенсий россиян и социальной помощи, продолжают растаскивать между собой российские госкорпорации, крупные компании и чиновники. Часть средств уже получили РЖД, «Автодор», Фонд развития ЖКХ и «Трансмашхолдин». Теперь Минпромторг предлагает достать из фонда еще 1,59 трлн руб. и вложить их в создание линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности».
Деньги ФНБ предложили вложить в самолеты
- В ликвидной части ФНБ находится около 8,5 трлн руб. – это «живые» деньги, которые вложены в евро, юани, фунты, иены и золото. Минпромторг предлагает потратить из них 1,59 трлн руб. на создание конкурентоспособных отечественных самолетов. Деньги предполагается тратить в 2021-2030 годах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ министерства.
- Проект по строительству самолетов чиновники хотят включить в стратегию социально-экономического развития России. На выделенные деньги они обещают построить 735 новых гражданских самолетов. В том числе Ил-114, МС-21 и «Байкал» (ЛМС-901), а также уже известный россиянам Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов. К концу 2022 года будет выпущено 36 самолетов МС-21, а к декабрю 2027 года корпорация «Иркут» произведет 120 судов и выйдет на производство 72 самолетов в год.
- Покупать все эти самолеты чиновники собираются обязать авиакомпании с госучастием. Производство такого количества бортов позволит загрузить авиационные предприятия, работающие над гражданскими проектами, на 80-90%. В бюджет из 1,59 трлн руб. вернется только 450 млрд руб. в виде налогов и сборов от поставок. При этом частных денег в программе совсем нет: 1,59 трлн руб. на нее должен дать ФНБ, а еще 244 млрд – бюджет.
- «Избыточно амбициозно» – так оценили планы чиновников эксперты в авиационной промышленности. Так, к примеру, «Иркут» не сможет выпускать больше 36 самолетов в год – это его производственный потолок. Чтобы запустить вторую линию сборки, необходим стабильно высокий спрос на российские самолеты, говорит сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Для внутреннего же рынка 30-35 самолетов – это очень много.
- На внешних рынках российскую продукцию никто не ждет – после кризиса в мире переизбыток самолетов. Российские проекты могут быть интересны только Северной Корее, Ирану, Кубе, Венесуэле и Белоруссии, но у всех этих стран нет денег, чтобы сразу оплатить покупку, а кредиты, как правило, России страны-изгои не возвращаются.
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- До этого около 895 млрд руб. из ФНБ чиновники распредилили между РЖД, «Автодором», Фондом развития ЖКХ и «Трансмашхолдингом». Однако все перечисленные деньги формально получатели должны через время вернуть обратно в ФНБ. Фонд по закону предназначается для софинансирования пенсий россиян, социальной помощи и покрытия дефицита бюджета в случае низких цен на нефть.
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эти деньги проще напечатать под акции производителей. никто ничего тратить из ФНБ не будет. больше похоже на лапшу на уши.
Что-то Автор подозрительно озаботился пенсионерами и социалкой. Видать скоро пенсии вообще перестанут платить. У нас как каким либо социальным вопросом озабочиваются, так потом он сразу и накрывается медным тазом....
А кто автор этой "статьи"?