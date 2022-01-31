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«Газпром» уступил Европу США: СПГ оказался дешевле российского газа

31 Января 2022 255 0 Экономика
«Газпром» уступил Европу США: СПГ оказался дешевле российского газа

Газовый кризис в Европе обернулся неожиданной стороной для «Газпрома»: доля России на европейском рынке резко сократилась в пользу США. В январе 2021 года Россия поставила порядка 7,2 млрд кубометров газа европейским потребителям, тогда как США и их партнеры – 10,36 млрд кубометров сжиженного природного газа. Секрет высоких поставок СПГ прост: они идут по текущим рыночным ценам, которые находятся на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров, а «Газпром» продает газ по ценам декабря – 1400 долларов.

СПГ оказался дешевле топлива от «Газпрома»

  • «Газпром» сократил экспорт в Европу с начала года до 233 млн кубометров в сутки. В результате в январе поставки не превысят 7,2 млрд кубометров. В то же время экспорт СПГ из США вырос с 7,3 млрд кубометров в декабре до 10,36 млрд в январе. В сутки Европа получает 329 млн кубометров СПГ, которые поступают из СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС, пишет «Коммерсант»  со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE.
  • Европа отдает предпочтение СПГ, поскольку он дешевле российского трубопроводного газа. Если СПГ продается по текущим рыночным ценам (около 1000 долларов за тысячу кубометров), то «Газпром» просит декабрьскую цену – 1400 долларов за тысячу кубометров. В итоге у российской монополии нет заказов на поставки в рамках долгосрочных контрактов.
  • От спроса на СПГ, в свою очередь, выигрывают именно США, так как топливо проще перевезти через Атлантику, нежели везти его из Азии, оплачивая проход по Панамскому каналу. Но в случае обострения ситуации на Украине, Европа готова доплачивать за поставки СПГ из Азии. Хотя до конца отопительного сезона, который продлится еще девять недель, у Европы должно хватить газа в подземных хранилищах. Сейчас они заполнены на 39% и содержат 39 млрд кубометров газа.

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  • Однако в Германии, Австрии и Великобритании может все же возникнуть дефицит газа. Но покрыть его страны не смогут исключительно за счет СПГ из США – придется закупать газ у России. В феврале цены «Газпрома» должны снизиться до уровня января и стать приемлемыми для потребителей в Европе. При этом, по данным Platts, цены для Азии и Европы на СПГ снова изменились не в пользу последней: поставки в марте в Азию принесут на 20 долларов больше за тысячу кубометров. Это означает, что скоро потоки СПГ снова развернутся в сторону Азии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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