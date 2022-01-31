«Газпром» уступил Европу США: СПГ оказался дешевле российского газа 255 0 Экономика

Газовый кризис в Европе обернулся неожиданной стороной для «Газпрома»: доля России на европейском рынке резко сократилась в пользу США. В январе 2021 года Россия поставила порядка 7,2 млрд кубометров газа европейским потребителям, тогда как США и их партнеры – 10,36 млрд кубометров сжиженного природного газа. Секрет высоких поставок СПГ прост: они идут по текущим рыночным ценам, которые находятся на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров, а «Газпром» продает газ по ценам декабря – 1400 долларов.