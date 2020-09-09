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«Газпром» снизил цены для Китая, чтобы спасти «Силу Сибири»

9 Сентября 2020 264 0 Экономика
«Газпром» снизил цены для Китая, чтобы спасти «Силу Сибири»

Российская газовая монополия уронила цены на газ для Китая в июле, который почти прекратил закупки в июне по газопроводу «Сила Сибири». До этого российский газ и так был самым дешевым на китайском рынке и обходился в 183-184 доллара за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс со ссылкой на корпоративную газету компании.

Обратная сторона силы – слабость

  • Согласно контракту «Газпрома» с КНР, который был заключен в 2014 году, в основу стоимости газа закладываются цены на нефтепродукты – мазут и газойль. Стоимость поставок пересматривает каждый квартал с задержкой в 9 месяцев. В апреле и мае тысяча кубометров российского газа стоила 183-184 доллара для Китая. При этом газ из Туркмении обходился в 226 долларов, из Узбекистана – в 212 долларов, а из Казахстана – в 192 доллара.
  • Несмотря на это, за январь-август Китай закупил всего 2,3 млрд кубометров газа, хотя по контракту должен купить 5 млрд за весь год. Но при текущем темпе прокачки он закупит около 3,5 млрд кубометров, что составит две трети от договора. В контракте есть пункт «бери-или-плати» на объем до 4,25 млрд кубометров, но Россия вряд ли применит его к Китаю, который может просто не брать и не платить.
  • Чтобы увеличить поставки газа в июле, «Газпром» уступил Китаю в цене и увеличил поставки на 20%, до 12 млн кубометров в день, пишет Reuters. Впрочем, монополия сыграла на опережение – учитывая падение нефтяных цен, цены на газ к концу года упадут вдвое. За январь-март газойль подешевел с 618 до 292 долларов за тонну, а мазут – с 2,03 до 0,99 доллара за галлон. Повысить цены возможности у «Газпрома» в обозримой перспективе не будет.
  • Однако цены мало интересуют монополию – она занята проектированием второго газопровода в Китай, «Силы Сибири-2», которая пройдет через Монголию. Китаю его предлагали еще в 2006 году под названием «Алтай», но Пекин от него отказался. В 2015 году «Газпром» и CNPC подписали рамочное соглашение о трубопроводе в мае 2015 года. По нему Китай предполагал получать 30 млрд кубометров в течение 30 лет. Но твердого контракта на эти объемы с 2015 года так и не появилось.
  • Аналитики говорят, что основные центры потребления газа у Китая находятся на восточном побережье, где легче получать СПГ. Поэтому «Газпром» ввязывается в очередной мегапроект, для которого он не может обеспечить привлекательные условия контракта прежде всего для себя. Это ударит по финансовым показателям монополия, которая и так завершила первое полугодие 2020 года с убытком в 331 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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