«Газпром» снизил цены для Китая, чтобы спасти «Силу Сибири» 264 0 Экономика

Российская газовая монополия уронила цены на газ для Китая в июле, который почти прекратил закупки в июне по газопроводу «Сила Сибири». До этого российский газ и так был самым дешевым на китайском рынке и обходился в 183-184 доллара за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс со ссылкой на корпоративную газету компании.