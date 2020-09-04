«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1» 334 0 Экономика

Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о начале проектирования магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Труба должна пройти от месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай, где ее не ждут – Пекин не подписал соглашения и не ведет никаких переговоров на этот счет. По словам Миллера, проект соединит газотранспортные системы на западе и на востоке России и создаст базу для газификации регионов. В действительности «Газпрому» нужна эта труба для подстраховки «Силы Сибири-1», ресурсная база которой в Восточной Сибири оказалась недостаточно разведанной. Также газопровод может стать подспорьем для освоения внутреннего рынка.