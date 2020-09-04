Капитал страны
ENGLISH
04 СЕН, 15:38 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1»
4 Сентября 2020 334 0 Экономика
Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о начале проектирования магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Труба должна пройти от месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай, где ее не ждут – Пекин не подписал соглашения и не ведет никаких переговоров на этот счет. По словам Миллера, проект соединит газотранспортные системы на западе и на востоке России и создаст базу для газификации регионов. В действительности «Газпрому» нужна эта труба для подстраховки «Силы Сибири-1», ресурсная база которой в Восточной Сибири оказалась недостаточно разведанной. Также газопровод может стать подспорьем для освоения внутреннего рынка.
Газопроводная лихорадка продолжается
- Россия одержима строительством газопроводов: в конце 2019 года был запущен «Турецкий поток», который больше не нужен Турции, отказавшейся от российского газа, в январе 2020 года – «Сила Сибири», по которой за полгода вместо 5 млрд Китай получил 1,57 млрд кубометров и приостановил поставки. В «Турецкий поток» было вложено 7 млрд долларов, а с учетом подводных газопроводов – 20 млрд. «Сила Сибири» обошлась в 1,1 трлн руб. Также завис проект «Северный поток-2» стоимостью 10 млрд евро. Несмотря на это, у России новая цель – «Сила Сибири-2».
- Сразу надо подчеркнуть – Китаю проект не нужен. Он не дает на него денег и не ждет российского газа. Даже те крошечные для Китая объемы, которые поступают по «Силе Сибири-1» (чуть больше 9 млрд кубометров в 2020 году), на китайском рынке лишние. Китай наращивает собственную добычу, увеличивает поставки дешевого СПГ и поддерживает трубопроводные поставки из Центральной Азии для сохранения влияния в регионе. Если Россия добывает 400 млрд кубометров газа в год, то Китай приближается к отметке 200 млрд и нужды у китайцев в сырье из России нет.
- Однако Россия идет в Монголию, подписывает с ее правительством меморандум о создании совместного предприятия для прокладки трубы в Китай. Сама труба планируется мощностью в 50 млрд кубометров газа в год. Она должна протянуться от ресурсной базы для Европы в Западной Сибири на Восток – в Монголию и Китай. Основная задача, по словам Миллера, объединить газотранспортные системы. Все дело в том, что Чаядинское и Ковыктинское месторождения оказались недостаточно разведанными, о чем сообщалось в мае этого года. Поэтому для поддержки «Силы Сибири» подтаскивают трубу от еще советских месторождений.
- Естественно, Россия стремится произвести впечатление на Европу – целых 50 млрд кубометров могут уйти в Китай из той базы, которая рассчитана на Европу. Но в действительности 50 млрд кубометров российского газа в Китае не ждут, а Европа сократила поставки из России до 30% в своем энергобалансе – 150-170 млрд кубометров в год. В «Газпроме» это понимают, однако стремятся к тому, чтобы в далеком будущем на Европу и Китай приходились равные объемы экспорта – по 150 млрд кубометров. Таких перспектив в Китае, по мнению аналитиков, у России нет.
- Но использовать «Силу Сибири-2» Россия может и для газификации регионов. С одной стороны, это выглядит чересчур патриотично и экономически проигрышно перед экспортным вариантом. Но, с другой стороны, в первом полугодии Россия стала самым крупным рынком для «Газпрома» – здесь монополия продала 40 млрд кубометров и до конца года может продать еще столько же. Ни одна страна мира не покупает у «Газпрома» такие объемы. Цены для внутренних потребителей были увеличены до 70 долларов за тысячу кубометров. Учитывая отсутствие расходов на транспортировку и налоговых пошлин, продавать газ в России для монополии стало выгоднее, чем его экспортировать.
- Президент Путин поручил «Газпрому» газифицировать Россию до 2030 года. В самой монополии предлагают сделать это национальным проектом и выделить финансирование. Газификация за счет бюджета, то есть налогоплательщиков, делает оправданным проект «Силы Сибири-2», который не только позволит наполнить «Силу Сибири», но и создаст возможности расширения внутреннего рынка для «Газпрома». Миллер заявил о подписании программы по газификации на 2021-2025 годы с 14 регионами. Это начало большого разворота монополии не на Восток, а на российский внутренний рынок. Для россиян в этом нет хорошей новости – да, подключиться к газу станет проще, но цены на него вырастут, поскольку на низком уровне они держались за счет высокой экспортной стоимости топлива. Теперь все изменится.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
02 СЕН, 18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
02 СЕН, 17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
Написать комментарий