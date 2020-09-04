Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 СЕН, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 СЕН, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1»

4 Сентября 2020 334 0 Экономика
«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о начале проектирования магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Труба должна пройти от месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай, где ее не ждут – Пекин не подписал соглашения и не ведет никаких переговоров на этот счет. По словам Миллера, проект соединит газотранспортные системы на западе и на востоке России и создаст базу для газификации регионов. В действительности «Газпрому» нужна эта труба для подстраховки «Силы Сибири-1», ресурсная база которой в Восточной Сибири оказалась недостаточно разведанной. Также газопровод может стать подспорьем для освоения внутреннего рынка.

Газопроводная лихорадка продолжается

  • Россия одержима строительством газопроводов: в конце 2019 года был запущен «Турецкий поток», который больше не нужен Турции, отказавшейся от российского газа, в январе 2020 года – «Сила Сибири», по которой за полгода вместо 5 млрд Китай получил 1,57 млрд кубометров и приостановил поставки. В «Турецкий поток» было вложено 7 млрд долларов, а с учетом подводных газопроводов – 20 млрд. «Сила Сибири» обошлась в 1,1 трлн руб. Также завис проект «Северный поток-2» стоимостью 10 млрд евро. Несмотря на это, у России новая цель – «Сила Сибири-2».
  • Сразу надо подчеркнуть – Китаю проект не нужен. Он не дает на него денег и не ждет российского газа. Даже те крошечные для Китая объемы, которые поступают по «Силе Сибири-1» (чуть больше 9 млрд кубометров в 2020 году), на китайском рынке лишние. Китай наращивает собственную добычу, увеличивает поставки дешевого СПГ и поддерживает трубопроводные поставки из Центральной Азии для сохранения влияния в регионе. Если Россия добывает 400 млрд кубометров газа в год, то Китай приближается к отметке 200 млрд и нужды у китайцев в сырье из России нет.
  • Однако Россия идет в Монголию, подписывает с ее правительством меморандум о создании совместного предприятия для прокладки трубы в Китай. Сама труба планируется мощностью в 50 млрд кубометров газа в год. Она должна протянуться от ресурсной базы для Европы в Западной Сибири на Восток – в Монголию и Китай. Основная задача, по словам Миллера, объединить газотранспортные системы. Все дело в том, что Чаядинское и Ковыктинское месторождения оказались недостаточно разведанными, о чем сообщалось в мае этого года. Поэтому для поддержки «Силы Сибири» подтаскивают трубу от еще советских месторождений.
  • Естественно, Россия стремится произвести впечатление на Европу – целых 50 млрд кубометров могут уйти в Китай из той базы, которая рассчитана на Европу. Но в действительности 50 млрд кубометров российского газа в Китае не ждут, а Европа сократила поставки из России до 30% в своем энергобалансе – 150-170 млрд кубометров в год. В «Газпроме» это понимают, однако стремятся к тому, чтобы в далеком будущем на Европу и Китай приходились равные объемы экспорта – по 150 млрд кубометров. Таких перспектив в Китае, по мнению аналитиков, у России нет.
  • Но использовать «Силу Сибири-2» Россия может и для газификации регионов. С одной стороны, это выглядит чересчур патриотично и экономически проигрышно перед экспортным вариантом. Но, с другой стороны, в первом полугодии Россия стала самым крупным рынком для «Газпрома» – здесь монополия продала 40 млрд кубометров и до конца года может продать еще столько же. Ни одна страна мира не покупает у «Газпрома» такие объемы. Цены для внутренних потребителей были увеличены до 70 долларов за тысячу кубометров. Учитывая отсутствие расходов на транспортировку и налоговых пошлин, продавать газ в России для монополии стало выгоднее, чем его экспортировать.
  • Президент Путин поручил «Газпрому» газифицировать Россию до 2030 года. В самой монополии предлагают сделать это национальным проектом и выделить финансирование. Газификация за счет бюджета, то есть налогоплательщиков, делает оправданным проект «Силы Сибири-2», который не только позволит наполнить «Силу Сибири», но и создаст возможности расширения внутреннего рынка для «Газпрома». Миллер заявил о подписании программы по газификации на 2021-2025 годы с 14 регионами. Это начало большого разворота монополии не на Восток, а на российский внутренний рынок. Для россиян в этом нет хорошей новости – да, подключиться к газу станет проще, но цены на него вырастут, поскольку на низком уровне они держались за счет высокой экспортной стоимости топлива. Теперь все изменится.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов

На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов
Экономика

Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»

Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»
Экономика

Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов

Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов
Экономика

В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР

В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?

ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

Новости дня

14:46 Собянин: ситуация с COVID-19 может осложниться осенью Собянин: ситуация с COVID-19 может осложниться осенью
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:31 Сергей Собянин вакцинировался от коронавируса Сергей Собянин вакцинировался от коронавируса
13:17 В Москве простились с Борисом Клюевым В Москве простились с Борисом Клюевым
12:46 Кремль готовит визит Лукашенко в Москву Кремль готовит визит Лукашенко в Москву
12:31 Состояние Навального связали с диетой Состояние Навального связали с диетой
11:50 ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:20 В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом

Узнай, страна!

12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы? ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
02 СЕН, 18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
02 СЕН, 17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
02 СЕН, 11:02 Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии" Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии"
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter