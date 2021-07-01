Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ИЮЛ, 20:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ИЮЛ, 20:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

«Газпром» подал в суд на Германию из-за «Северного потока-2»

1 Июля 2021 177 1 Экономика
«Газпром» подал в суд на Германию из-за «Северного потока-2»

Дочернее предприятие «Газпрома» Nord Stream 2 AG, отвечающее за строительство «Северного потока-2», подало в суд на Федеральное сетевое агентство ФРГ за решение ограничить использование газопровода 50% его мощности. В результате «Газпром» может прокачивать лишь 27,5 млрд кубометров в год вместо 55 млрд.

«Газпром» поборется за половину «Северного потока-2» в суде

  • Первое заседание суда состоялось сегодня, 1 июля, в Дюссельдорфе, пишет ТАСС. «Дочка» «Газпрома» требует от Федерального сетевого агентства ФРГ пересмотреть решение, которое запретило использование 50% мощности «Северного потока-2».
  • Соответствующее решение было принято в мае 2020 года. Тогда агентство отказало Nord Stream 2 AG в том, чтобы «Северный поток-2» был выведен из-под требований Газовой директивы ЕС. Немецкие чиновники объяснили, что «Газпром» должен соблюдать антимонопольное законодательство и правила конкуренции на территории ЕС: поставщик не может владеть трубой и заполнять ее на 100%, он должен отдавать часть мощности конкурентам.
  • Однако «Газпром» потому и называют «газовой монополией», что он монопольно владеет правом на экспорт газа из России, хотя добывают его и другие компании, в том числе «Роснефть», которая с этой экспортной монополией борется. Поэтому «Газпром» просто не может никому отдать 50% мощностей «Северного потока-2», а это 27,5 млрд кубометров газа в год – почти в 7 раз больше, чем компания продала в Китай в 2020 году. Более того, чисто технически это невозможно – газопроводные сети так устроены, что только месторождения «Газпрома» подключены к газопроводу.
  • С самого начала компания рассчитывала, что она «проскочит» – Газовая директива ЕС не распространялась на морские газопроводы, только на сухопутные трубопроводы. Но Еврокомиссия в 2017 году потребовала унифицировать требования для всех газопроводов. Германия сопротивлялась, однако безуспешно – Франция назвала «Северный поток-2» «стратегической проблемой» и требование Еврокомиссии были выполнены. В 2019 году Европарламент 465 голосами за, 95 – против и при 68 воздержавшихся изменил законодательство.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • «Дочка» «Газпрома» 10 января 2020 года попросила вывести «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы. Аргументом служило то, что проект формально можно считать завершенным на момент вступления в силу поправок – в мае 2019 года. Однако газопровод не был завершен, в него лишь было завершено инвестирование, и этот трюк не прошел – Федеральное сетевое агентство ФРГ вернуло «Газпром» к «строительно-техническому пониманию» термина. Тогда Nord Stream 2 AG решала опротестовать это решение в суде. Вердикт будет вынесен 25 августа.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
20:54 0 0
Вася:

К этому всё и шло. Сначала дадут достроит СП-2, а потом скажут, что "пусть она будет запасная на всякий случай"))) и продолжат качать газ через "братский народ"..)))

Статьи

Путин не оставит Лукашенко без денег: после санкций Евросоюза Россия окажет новую помощь

Путин не оставит Лукашенко без денег: после санкций Евросоюза Россия окажет новую помощь
Экономика 2

Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков

Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков
Экономика 2

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
Экономика 2

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Политика 30

Узнай, страна!

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

Новости дня

19:35 Сотрудникам «Газпром-медиа» выплатят по 10 рублей за добровольную вакцинацию Сотрудникам «Газпром-медиа» выплатят по 10 рублей за добровольную вакцинацию
Сафронов отказался от сделки со следствием
Сафронов отказался от сделки со следствием
18:48 На Украине заявили, что «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит» На Украине заявили, что «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит»
17:54 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75
17:29 Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19 Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19
14:35 Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом
13:54 В РФ диагностировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19 В РФ диагностировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Путин не оставит Лукашенко без денег: после санкций Евросоюза Россия окажет новую помощь
Путин не оставит Лукашенко без денег: после санкций Евросоюза Россия окажет новую помощь
13:37 Собянин прокомментировал прогнозы о том, что люди покинут города Собянин прокомментировал прогнозы о том, что люди покинут города

Узнай, страна!

30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ
Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
Банки обяжут перейти на отечественное ПО за 3 года, чтобы избежать блокировок счетов
Банки обяжут перейти на отечественное ПО за 3 года, чтобы избежать блокировок счетов
28 ИЮН, 23:42 В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса
28 ИЮН, 23:04 В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel
28 ИЮН, 19:35 В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий
25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter