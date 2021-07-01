«Газпром» подал в суд на Германию из-за «Северного потока-2»
1 Июля 2021 177 1 Экономика
Дочернее предприятие «Газпрома» Nord Stream 2 AG, отвечающее за строительство «Северного потока-2», подало в суд на Федеральное сетевое агентство ФРГ за решение ограничить использование газопровода 50% его мощности. В результате «Газпром» может прокачивать лишь 27,5 млрд кубометров в год вместо 55 млрд.
«Газпром» поборется за половину «Северного потока-2» в суде
- Первое заседание суда состоялось сегодня, 1 июля, в Дюссельдорфе, пишет ТАСС. «Дочка» «Газпрома» требует от Федерального сетевого агентства ФРГ пересмотреть решение, которое запретило использование 50% мощности «Северного потока-2».
- Соответствующее решение было принято в мае 2020 года. Тогда агентство отказало Nord Stream 2 AG в том, чтобы «Северный поток-2» был выведен из-под требований Газовой директивы ЕС. Немецкие чиновники объяснили, что «Газпром» должен соблюдать антимонопольное законодательство и правила конкуренции на территории ЕС: поставщик не может владеть трубой и заполнять ее на 100%, он должен отдавать часть мощности конкурентам.
- Однако «Газпром» потому и называют «газовой монополией», что он монопольно владеет правом на экспорт газа из России, хотя добывают его и другие компании, в том числе «Роснефть», которая с этой экспортной монополией борется. Поэтому «Газпром» просто не может никому отдать 50% мощностей «Северного потока-2», а это 27,5 млрд кубометров газа в год – почти в 7 раз больше, чем компания продала в Китай в 2020 году. Более того, чисто технически это невозможно – газопроводные сети так устроены, что только месторождения «Газпрома» подключены к газопроводу.
- С самого начала компания рассчитывала, что она «проскочит» – Газовая директива ЕС не распространялась на морские газопроводы, только на сухопутные трубопроводы. Но Еврокомиссия в 2017 году потребовала унифицировать требования для всех газопроводов. Германия сопротивлялась, однако безуспешно – Франция назвала «Северный поток-2» «стратегической проблемой» и требование Еврокомиссии были выполнены. В 2019 году Европарламент 465 голосами за, 95 – против и при 68 воздержавшихся изменил законодательство.
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- «Дочка» «Газпрома» 10 января 2020 года попросила вывести «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы. Аргументом служило то, что проект формально можно считать завершенным на момент вступления в силу поправок – в мае 2019 года. Однако газопровод не был завершен, в него лишь было завершено инвестирование, и этот трюк не прошел – Федеральное сетевое агентство ФРГ вернуло «Газпром» к «строительно-техническому пониманию» термина. Тогда Nord Stream 2 AG решала опротестовать это решение в суде. Вердикт будет вынесен 25 августа.
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К этому всё и шло. Сначала дадут достроит СП-2, а потом скажут, что "пусть она будет запасная на всякий случай"))) и продолжат качать газ через "братский народ"..)))