«Газпром» подал в суд на Германию из-за «Северного потока-2» 177 1 Экономика

Дочернее предприятие «Газпрома» Nord Stream 2 AG, отвечающее за строительство «Северного потока-2», подало в суд на Федеральное сетевое агентство ФРГ за решение ограничить использование газопровода 50% его мощности. В результате «Газпром» может прокачивать лишь 27,5 млрд кубометров в год вместо 55 млрд.