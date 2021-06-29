«Газпром» отказался увеличивать транзит через Украину. Это взорвало газовые цены в Европе 455 0 Экономика

Впервые с 2013 года цена за тысячу кубометров газа в Европе поднялась выше 400 долларов. Июльские фьючерсы на хабе TTF выросли на 4,2% за день и достигли 414 долларов. Это произошло после того, как «Газпром» отказался увеличить транзит газа через Украину, несмотря на то, что в июле на плановую профилактику уходят газопроводы «Ямал-Европа» и «Северный поток-1». Аналитики говорят о напряженной ситуации с газом в Европе.