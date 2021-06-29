«Газпром» отказался увеличивать транзит через Украину. Это взорвало газовые цены в Европе
29 Июня 2021 455 0 Экономика
Впервые с 2013 года цена за тысячу кубометров газа в Европе поднялась выше 400 долларов. Июльские фьючерсы на хабе TTF выросли на 4,2% за день и достигли 414 долларов. Это произошло после того, как «Газпром» отказался увеличить транзит газа через Украину, несмотря на то, что в июле на плановую профилактику уходят газопроводы «Ямал-Европа» и «Северный поток-1». Аналитики говорят о напряженной ситуации с газом в Европе.
«Газпром» правит европейским рынком
- Российская газовая монополия почувствовала себя полновластным хозяином европейского рынка. После унизительного 2020 года, когда цена на газ рекордно падала, а объемы оказывались лишними, на европейском рынке сложилась напряженная ситуация. С одной стороны, поставки СПГ в годовом выражении упали на 20% в июне. С другой, Норвегия поставляет меньше газа, чем зимой, а «Газпром» увеличил прокачку всего на 2%, пишут эксперты Центра энергетики «Сколково».
- Перед Европой стоит задача заполнить подземные газовые хранилища, которые после аномально холодной зимы оказались опустошенными на две трети. Высокий спрос на газ при ограниченном предложении привел к тому, что во вторник, 29 июня, на ключевом европейском хабе TTF цена на газ с поставками в июле выросла еще на 4,2% и достигла 414 долларов за тысячу кубометров. Цены выше 400 долларов Европа не видела с 2013 года, хотя некоторые клиенты «Газпрома» платили немного больше: например, Польша (429 долларов), Венгрия (418 долларов) и Греция (469 долларов).
- Цены на газ в Европе с начала 2021 года выросли на 88%. Но «Газпром» действует как ОПЕК+ на рынке нефти – сдерживает предложение, чтобы удерживать цены на высоком уровне. Так, например, Украина предлагает увеличить ежедневную прокачку с 109 млн кубометров по контракту и 15 млн, которые «Газпром» дополнительно бронирует, еще на 60 млн кубометров в сутки. Но российская монополия отвергает эти предложения украинской стороны.
- Во вторник, 29 июня, «Газпром» снова отказался от дополнительных мощностей на аукционе. При этом с 6 по 10 июля на профилактику уходит газопровод «Ямал-Европа», а с 13 по 23 июля – «Северный поток-1». Это тревожит европейцев – они не смогут начать закачку газа в подземные хранилища. К началу июня они опустошены на 63%, а общий объем, который в них содержится – 40 млрд кубометров, вдвое меньше прошлогоднего.
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- Европа проигрывает конкуренцию за СПГ с Азией – европейские страны просто не могут платить за тысячу кубометров 465 долларов. Поэтому поставки падают на 20% по отношению к прошлому году. «Газпром» извлекает из этого выгоду – за январь-апрель доходы от экспорта выросли в 1,5 раза, до 13 млрд долларов. А отказ увеличивать поставки через Украину сулит компании дальнейший рост прибыли. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон уже обвинил «Газпром» в злоупотреблении монополией на рынке и потребовал Еврокомиссию воздействовать на российскую компанию.
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