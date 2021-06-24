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«Одобряете "Северный поток-2" и у вас будет сколько угодно газа». «Газпром» сократил поставки в Европу

24 Июня 2021 1001 2 Экономика

После провального 2020 года «Газпром» изменил стратегию продаж на ключевом для себя рынке – в Европе. Газовая монополия решила снизить экспорт в западном направлении на 20% от уровня до начала пандемии. И это в условиях пикового спроса, опустошенных газовых хранилищ и самых высоких с 2009 года спотовых цен. По мнению экспертов, «Газпром», ограничивая предложение, поддерживает высокие цены и убеждает европейцев, что им нужен «Северный поток-2», чтобы получать больше российского газа.

Новая стратегия «Газпрома»

  • «Газпром» сократил на 20% экспорт в Европу и начал придерживать спотовые и сверхплановые поставки, пишет Financial Times. Газовая монополия искусственно ограничила предложение в условиях пикового спроса, жаркого лета и опустошенных газовых хранилищ после экстремально холодной зимы.
  • В самой компании заверяют – заявки клиентов «строго выполняются». Чтобы обеспечить их, «Газпром» резервирует дополнительные транзитные мощности, в том числе и через Украину. Более того, временные трудности могут быть связаны исключительно с оптимизацией потоков.
  • Опрошенные FT эксперты считают, что «Газпром» «стремится максимизировать прибыль», пока спотовые цены находятся на пике с 2009 года, потребность в заполнении хранилищ высока, а СПГ оттягивает на себя азиатский рынок. «Они всего лишь используют эту возможность», – говорит один из менеджеров немецкой энергетической компании.
  • Другие источники говорят, что «Газпром» держит цены высокими, чтобы убедить ЕС в необходимости «Северного потока-2». По словам главного аналитика по Европе в консалтинговой компании ICIS Тома Марзец-Мансера, «Газпром» как бы говорит ЕС: «Одобряйте "Северный поток-2" и увас будет сколько угодно газа». В противном случае – будут проблемы.

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  • Аналитики также сравнивают новую стратегию «Газпрома» с регулированием рынка в духе нефтяного картеля ОПЕК+. Ограничивая поставки, российская газовая монополия повышает или сохраняет цены на высоком уровне. До этого «Газпром» действовал иначе – всегда старался максимально быстро и в полном объеме удовлетворить все запросы потребителей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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У
14:07 0 0
умный:

чем меньше качать газа,тем выше его цена и понты у них поубавятся.

В
13:05 0 0
Вера:

Очередные дьявольские игры. Прижмут за причинное место и все ограничения моментально отменят.

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