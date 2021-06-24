«Одобряете "Северный поток-2" и у вас будет сколько угодно газа». «Газпром» сократил поставки в Европу 1001 2 Экономика

После провального 2020 года «Газпром» изменил стратегию продаж на ключевом для себя рынке – в Европе. Газовая монополия решила снизить экспорт в западном направлении на 20% от уровня до начала пандемии. И это в условиях пикового спроса, опустошенных газовых хранилищ и самых высоких с 2009 года спотовых цен. По мнению экспертов, «Газпром», ограничивая предложение, поддерживает высокие цены и убеждает европейцев, что им нужен «Северный поток-2», чтобы получать больше российского газа.