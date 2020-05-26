«Газпром» оставил Польшу с трубой. Поставки газа прекращены 2085 0 Экономика img_copyright

Россия больше не поставляет газ в Германию через территорию Польши – транзитные поставки по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлены утром во вторник. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на германского газотранспортного оператора Gascade. Польша отказалась продлевать соглашение о транзите 17 мая и настояла на ежедневных аукционах на прокачку объемов газа в сторону Германии. За день до этого, 25 мая, «Газпром» использовал всего 1% от мощности газопровода, а 26 мая перекрыл поставки. Польша, поднявшая тариф на транзит и желавшая заработать на российском газе, осталась с пустой трубой.