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«Газпром» оставил Польшу с трубой. Поставки газа прекращены

26 Мая 2020 2085 0 Экономика
«Газпром» оставил Польшу с трубой. Поставки газа прекращены
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Россия больше не поставляет газ в Германию через территорию Польши – транзитные поставки по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлены утром во вторник. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на германского газотранспортного оператора Gascade. Польша отказалась продлевать соглашение о транзите 17 мая и настояла на ежедневных аукционах на прокачку объемов газа в сторону Германии. За день до этого, 25 мая, «Газпром» использовал всего 1% от мощности газопровода, а 26 мая перекрыл поставки. Польша, поднявшая тариф на транзит и желавшая заработать на российском газе, осталась с пустой трубой.

Польша у разбитого корыта

  • Польша рассчитывала отказаться от транзитного договора, заключенного с «Газпромом» еще в середине 1990-х годов, чтобы извлекать больше прибыли из поставок российского газа в Германию путем ежедневных аукционов по продаже объемов на прокачку. Но планы Польши подвела рыночная конъюнктура, которая рушит цены на газ в Европе и вынуждает «Газпром» отказаться от 20% экспорта в этом году ради сохранения цены. Впрочем, это не особо работает: тысяча кубометров в Нидерландах уже стоит 27,3 доллара, тогда как для продажи не в убыток себе российской монополии нужна цена в 100 долларов.
  • Общая мощность газопровода «Ямал-Европа» составляет 33 млрд кубометров газа. После 17 мая «Газпром» бронировал объемы поставок: 19 мая – 93% мощности трубы, 21 мая – 72%, 23 мая – 33%, а 25 мая – 10%. Хотя реально выбрал лишь 1%. 26 мая поставки полностью остановлены.
  • Но причина не в изменившихся правилах работы с польским газовым оператором, а в том, что в Европе нет спроса на российский газ. Об этом заявили в «Газпром трансгаз Беларусь».
  • В апреле поставки российского газа в Германию сократились на 46%, а общий объем экспорта в Европу с января по май упал на 21,4%. Европейские хранилища заполнены на 70%. Поэтому цены на разовые поставки бьют антирекорды – 27,3 доллара стоила 22 мая тысяча кубометров на газовом хабе в Нидерландах.
  • «Газпром» влияет на цену резким сокращением экспорта, но карты путают поставщики СПГ из Катара и США, которые отвоевывают долю России. Так, если поставки российского газа рухнули на 21,4% за первые четыре месяца, то поставки СПГ выросли на 16%, заняв освободившееся место.
  • Аналитики ждут отрицательных цен на газ в Европе по примеру того, как это было с нефтью марки WTI в США, когда цены клюнули отметку в минус 36 долларов. Восстановление цен возможно лишь ближе к отопительному сезону, когда вырастет спрос, а предложение сократится из-за низких цен.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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