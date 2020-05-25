«Газпром» ждут отрицательные цены в Европе. СПГ из Катара наступает 1637 2 Экономика img_copyright

На европейском рынке газа назревает сценарий, который месяц назад поразил весь в мир в США – цены на американскую марку нефти WTI впервые в истории упали до минус 35 долларов за баррель из-за переполненных хранилищ и отсутствия покупателей. Трейдеры предупреждают: в Европе эта ситуация может повториться с газом, что приведет к отрицательным ценам на краткосрочные контракты. Для «Газпрома» такое развитие событий станет катастрофой: чуть меньше половины экспорта компания продает по разовым сделкам, а цены долгосрочных контрактов привязаны к котировкам на европейских торговых площадках.