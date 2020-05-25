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«Газпром» ждут отрицательные цены в Европе. СПГ из Катара наступает
25 Мая 2020 1637 2 Экономика
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На европейском рынке газа назревает сценарий, который месяц назад поразил весь в мир в США – цены на американскую марку нефти WTI впервые в истории упали до минус 35 долларов за баррель из-за переполненных хранилищ и отсутствия покупателей. Трейдеры предупреждают: в Европе эта ситуация может повториться с газом, что приведет к отрицательным ценам на краткосрочные контракты. Для «Газпрома» такое развитие событий станет катастрофой: чуть меньше половины экспорта компания продает по разовым сделкам, а цены долгосрочных контрактов привязаны к котировкам на европейских торговых площадках.
Вызов для «Газпрома»
- Продавцы газа в Европе в скором времени будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать за его прием покупателю. По мнению газовых трейдеров, на которых ссылается Reuters, это может произойти, если предложение на рынке останется высоким, а хранилища продолжат заполняться. В этом случае повторится ситуация, которая была в США месяц назад – нефть марки WTI ушла в область отрицательной цены и принесла убытки трейдерам.
- С одной стороны, «Газпром» должен быть защищен от колебания цены долгосрочными контрактами. Но в действительности 43% экспортных поставок газовая монополия совершает по одноразовым контрактам. Более того, 57% экспорта привязаны к ценам на торговых площадках Европы.
- А на них в конце мая мы видим крайне низкие цены: на голландской бирже TTF 22 мая цена газа с поставкой на следующий день упала на 30%, до 26,4 долларов за тысячу кубометров. На газовом хабе в Баумгартене стоимость тысячи кубометров опускалась до 49,7 долларов за тысячу кубометров. На британском хабе NBP цена рухнула на 23%, до 29 долларов за тысячу кубометров.
- Для «Газпрома» точка рентабельности экспорта с учетом транспорта находится на уровне 100 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: цены на газ в России сегодня многократно выше, чем в Европе. Российский газ обходится россиянам в 63 доллара за тысячу кубометров в Ленобласти и 67 долларов в Центральной России. «Газпром» начал зарабатывать на внутреннем рынке и нести убытки на внешних.
- Еще в марте «Газпром» продавал газ в Европу по средней цене 125 долларов за тысячу кубометров. Это было на 9% меньше, чем в феврале и на 38%, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем по году компания рассчитывает получить 133 доллара за тысячу кубометров. Отчасти цена российского газа привязана к нефтяным ценам, которые в 2019 году дали премию в 47 долларов за тысячу кубометров. Но в текущем году нефтяные цены тоже оказались на минимумах.
- Российская монополия сокращает поставки газа в Европу, пытаясь бороться с низкими ценами – на 21,4% упали поставки за первые четыре месяца 2020 года. Но это плохая стратегия: рынок заполняет дешевый СПГ, главным образом из Катара и США. Одиночные усилия «Газпрома» не приведут к балансировке рынка – газовым поставщикам нужно объединение, подобное ОПЕК+, говорят аналитики.
- По состоянию на 22 мая мощности газовых хранилищ в Европе заполнены на 70%, тогда как года назад этот показатель был на уровне 56%. На этом сказывается пандемия коронавируса и растущий экспорт СПГ из Катара, который собирается выдавить «Газпром» из Европы.
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Россия может ещё успеть создать и применить альтернативную энергетику. Обеспечить плавный переход промышленности на использование энергии магнитной дуги. Постепенно сворачивая существующие технологии с применением углеводородного сырья, мы готовы предоставить технологии магнитной дуги. Япония уже стоит на конечном этапе получения энергии магнитной дуги без использования углеводородного сырья. Кто в России готов противостоять углеводородной технологии?
Не смешите народ, СПГ никогда не может быть по цене ниже, чем газ из трубы.... У России тоже имеются суда для перевозки СПГ.... главное, расстояние от России до Европы гораздо ближе, чем от Катара до Европы.