Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
25 МАЙ, 16:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

25 МАЙ, 16:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

«Газпром» ждут отрицательные цены в Европе. СПГ из Катара наступает

25 Мая 2020 1637 2 Экономика
«Газпром» ждут отрицательные цены в Европе. СПГ из Катара наступает
img_copyright

На европейском рынке газа назревает сценарий, который месяц назад поразил весь в мир в США – цены на американскую марку нефти WTI впервые в истории упали до минус 35 долларов за баррель из-за переполненных хранилищ и отсутствия покупателей. Трейдеры предупреждают: в Европе эта ситуация может повториться с газом, что приведет к отрицательным ценам на краткосрочные контракты. Для «Газпрома» такое развитие событий станет катастрофой: чуть меньше половины экспорта компания продает по разовым сделкам, а цены долгосрочных контрактов привязаны к котировкам на европейских торговых площадках.

Вызов для «Газпрома»

  • Продавцы газа в Европе в скором времени будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать за его прием покупателю. По мнению газовых трейдеров, на которых ссылается Reuters, это может произойти, если предложение на рынке останется высоким, а хранилища продолжат заполняться. В этом случае повторится ситуация, которая была в США месяц назад – нефть марки WTI ушла в область отрицательной цены и принесла убытки трейдерам.
  • С одной стороны, «Газпром» должен быть защищен от колебания цены долгосрочными контрактами. Но в действительности 43% экспортных поставок газовая монополия совершает по одноразовым контрактам. Более того, 57% экспорта привязаны к ценам на торговых площадках Европы.
  • А на них в конце мая мы видим крайне низкие цены: на голландской бирже TTF 22 мая цена газа с поставкой на следующий день упала на 30%, до 26,4 долларов за тысячу кубометров. На газовом хабе в Баумгартене стоимость тысячи кубометров опускалась до 49,7 долларов за тысячу кубометров. На британском хабе NBP цена рухнула на 23%, до 29 долларов за тысячу кубометров.
  • Для «Газпрома» точка рентабельности экспорта с учетом транспорта находится на уровне 100 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: цены на газ в России сегодня многократно выше, чем в Европе. Российский газ обходится россиянам в 63 доллара за тысячу кубометров в Ленобласти и 67 долларов в Центральной России. «Газпром» начал зарабатывать на внутреннем рынке и нести убытки на внешних.
  • Еще в марте «Газпром» продавал газ в Европу по средней цене 125 долларов за тысячу кубометров. Это было на 9% меньше, чем в феврале и на 38%, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем по году компания рассчитывает получить 133 доллара за тысячу кубометров. Отчасти цена российского газа привязана к нефтяным ценам, которые в 2019 году дали премию в 47 долларов за тысячу кубометров. Но в текущем году нефтяные цены тоже оказались на минимумах.
  • Российская монополия сокращает поставки газа в Европу, пытаясь бороться с низкими ценами – на 21,4% упали поставки за первые четыре месяца 2020 года. Но это плохая стратегия: рынок заполняет дешевый СПГ, главным образом из Катара и США. Одиночные усилия «Газпрома» не приведут к балансировке рынка – газовым поставщикам нужно объединение, подобное ОПЕК+, говорят аналитики.
  • По состоянию на 22 мая мощности газовых хранилищ в Европе заполнены на 70%, тогда как года назад этот показатель был на уровне 56%. На этом сказывается пандемия коронавируса и растущий экспорт СПГ из Катара, который собирается выдавить «Газпром» из Европы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
13:43 0 0
Владимир:

Россия может ещё успеть создать и применить альтернативную энергетику. Обеспечить плавный переход промышленности на использование энергии магнитной дуги. Постепенно сворачивая существующие технологии с применением углеводородного сырья, мы готовы предоставить технологии магнитной дуги. Япония уже стоит на конечном этапе получения энергии магнитной дуги без использования углеводородного сырья. Кто в России готов противостоять углеводородной технологии?

09:25 1 0
Александр:

Не смешите народ, СПГ никогда не может быть по цене ниже, чем газ из трубы.... У России тоже имеются суда для перевозки СПГ.... главное, расстояние от России до Европы гораздо ближе, чем от Катара до Европы.

Статьи

Инвестировать или отправиться в отпуск. Как предпочитают тратить деньги разные поколения россиян

Инвестировать или отправиться в отпуск. Как предпочитают тратить деньги разные поколения россиян
Общество

США потеряют треть сланцевой нефтедобычи. Трамп лишится геополитического оружия

США потеряют треть сланцевой нефтедобычи. Трамп лишится геополитического оружия
Экономика 1

Ренту нефть больше давать не будет. Кудрин поддержал Чубайса

Ренту нефть больше давать не будет. Кудрин поддержал Чубайса
Экономика 3

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война
Экономика 12

Узнай, страна

На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС

На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС

В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой

В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой

В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала

В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала

В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал

В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал

Новости дня

15:57 В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:55 Мишустин просит не торопиться с поездками за границу Мишустин просит не торопиться с поездками за границу
11:56 В российских школах тестируют сервис для дистанционного обучения В российских школах тестируют сервис для дистанционного обучения
11:41 Эксперты сообщили о снижении зарплат у 58% россиян Эксперты сообщили о снижении зарплат у 58% россиян
11:03 За сутки в России выявлено 8946 инфицированных COVID-19 За сутки в России выявлено 8946 инфицированных COVID-19
10:26 Заммэра рассказал о снятии ограничений в Москве Заммэра рассказал о снятии ограничений в Москве
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:11 Лео Бокерия оценил сроки окончания эпидемии COVID-19 в России Лео Бокерия оценил сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

Узнай, страна!

13:57 На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:27 В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой
13:00 В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала
12:23 В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал
22 МАЙ, 15:17 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
22 МАЙ, 12:41 В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 МАЙ, 12:22 В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов
22 МАЙ, 11:57 В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
21 МАЙ, 17:06 В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота
21 МАЙ, 16:33 В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter