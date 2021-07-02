ЕГЭ: как помочь ребенку пережить стресс и выжить самому

Единый государственный экзамен этого года уже позади, но испытания выпускников и их семей на этом не заканчиваются. Результаты ЕГЭ порадовали далеко не всех, а впереди – новый стресс – примут ли в облюбованный вуз, и какой запасной план в случае чего предпочесть? А сообщения о психических срывах и трагедиях на почве ЕГЭ, то и дело мелькающие в СМИ, волнуют и родителей старшеклассников, детям которых испытание госэкзаменом предстоит еще через год или два. Как же помочь ребенку настроиться на ЕГЭ и пережить любые его результаты без ущерба для психики?

Для начала разберемся, почему же экзамены сегодня являются настолько серьезным стрессом для детей и их родителей.

Рейтинг школ в значительной степени определяется статистикой успешности учеников. Понятно, что на детей оказывается колоссальное давление, особенно на потенциальных «стобалльников», которые становятся звездами соцсетей. В таких условиях даже дети, сдавшие ЕГЭ на вполне приличные 80-90 баллов, кажутся неудачниками и окружающим, и сами себе. Дополнительно переживают те, кому пришлось готовиться к ЕГЭ самостоятельно, без помощи репетитора, которого отнюдь не все семьи могут себе позволить. Вдобавок, ЕГЭ сложно назвать идеально справедливым экзаменом – варианты тестов различаются по сложности даже в пределах одного города, а иногда включают в себя и вопросы сверх школьной программы. Добавляют выпускникам переживаний и вузы: сегодня, чтобы пройти «на бюджет» по гуманитарной специальности, нужно быть тем самым выдающимся «стобалльником» или победителем олимпиад, да еще и продемонстрировать приемной комиссии свое глубокое понимание будущей профессии.

Так что же делать сейчас родителям выпускников, особенно если испытание ЕГЭ было пройдено детьми недостаточно успешно?

Главное – помнить и донести до ребенка: ЕГЭ – экзамен серьезный, но вовсе не определяющий всю дальнейшую судьбу. Конечно, вы переживаете за будущее сына или дочери и наверняка многое вложили в их подготовку. Но давление на психику абитуриентов сейчас еще больше: это и груз ответственности, и страх, а то еще и шок, вина и стыд, злость и разочарование в себе и школе. Не нагружайте ребенка еще и своим волнением, доводя до нервного срыва и семейных ссор, на которые так скоры подростки с их бушующими гормонами.

Что нужно сделать прямо сейчас? Осознать и принять ситуацию, и помочь ребенку сделать то же, эмоционально поддержать его. А потом – действовать, как одна команда, без взаимных обвинений и ссор.

Рассмотрите альтернативные варианты поступления

Во-первых, в случае необходимости можно выбрать в приглянувшемся вузе специальность с меньшим проходным баллом или просто сменить вуз, возможно, даже на зарубежный – они нередко проводят дополнительный прием осенью. Кстати, при хорошей успеваемости не так уж сложно потом перевестись из вуза в вуз, даже с сохранением курса. Также для некоторых специальностей, особенно творческих, результаты ЕГЭ и сегодня важны меньше, чем собственные внутренние испытания. А можно и предпочесть техникум или колледж – в этом нет ничего зазорного, ведь их программы нередко очень близки к вузовским. Для некоторых специальностей это практически необходимая ступень в обучении. Так, например, художественное училище даст прекрасную базу тому, кто хочет в дальнейшем выучиться в вузе на дизайнера.

Возьмите год на размышление

Во-вторых, ЕГЭ всегда можно пересдать. Если «заваленными» вдруг оказались русский язык и математика, необходимые для получения аттестата, то пересдачу можно пройти уже в этом сентябре. Можно постараться повысить свои баллы по любому предмету и на будущий год, как следует подготовившись. «Академический год» между школой и вузом в нашей стране не слишком распространен, а ведь это может быть весьма полезной практикой. Например, подработка, связанная с облюбованной специальностью, может обеспечить и понимание того, хочется ли связывать с этим делом жизнь, и ту самую погруженность в профессию, которую так любят приемные комиссии вузов. Помните, что сертификат о сдаче ЕГЭ действует еще 4 года, и даже если экзамен не удастся пересдать более успешно, вполне можно подать в вуз документы с первоначальными результатами.

Кроме того, в современном мире появилось много альтернатив академическому образованию. Иногда для старта в выбранной профессии может хватить каких-нибудь интенсивных курсов, очных или дистанционных, и самостоятельного обучения.

Важный момент: даже если вы абсолютно уверены, что вашему подросшему «птенцу» пора расправить крылья, его выселение из родительского дома не должно стать ультимативным и травмирующим. Большинство детей, которым родители сумели внушить уверенность в собственных силах, сами вовремя дозревают до желания самостоятельности и открывают для себя все ее плюсы.

Если же вашему ребенку еще только предстоит сдавать ЕГЭ в ближайшие годы, вам могут пригодиться следующие советы о том, как помочь ему подготовиться к этому испытанию.

Создайте мотивацию

Прекрасно, когда есть возможность оплатить ребенку занятия с хорошим репетитором. Но ваше участие не должно ограничиваться только этим. Старшие школьники, по сути, еще подростки – для них это – непростое время бунта, поисков себя, отдаления от родителей и построения отношений со сверстниками. Ваше указание: «Через год ЕГЭ, садись заниматься» – действенным не будет. Важно не потерять с ребенком личный контакт, создать спокойную и доверительную атмосферу, сфокусировать его на цели, которая ему интересна. «Хочешь иметь возможность поступить в тот же вуз, куда и товарищи из кружка робототехники? Значит, нужно постараться», «Хочешь научиться создавать свои мультфильмы? Тогда вот твой выбор вузов и предметов, пора начинать готовиться».

Не читайте нотации, а делитесь опытом

Спокойно и обстоятельно поговорите с ребенком, выслушайте его надежды и страхи. И расскажите ему о собственных экзаменационных волнениях, транслируя не «какой я молодец, догоняй», а «у всех бывают испытания и трудности, ты не одинок, с этим можно справиться, я рядом».

Учитывайте личные особенности вашего ребенка

Все дети разные: одному нужно помочь сосредоточиться, а другому – не переутомиться. Если вашему ребенку проще работается по плану – помогите ему составить расписание и придерживаться его. Но помните, что полноценный отдых, прогулки и встречи с друзьями для подростка тоже важны. Не игнорируйте и жалобы ребенка на плохое самочувствие – часто это вовсе не желание избежать учебы, а вполне реальный симптом интеллектуальной и эмоциональной перегрузки, которая может угрожать здоровью.

Гасите панику и рассеивайте страхи

Не обесценивайте переживания ребенка, отделываясь стандартным: «ты справишься». Выслушивайте его, напоминайте обо всех удачах и победах. Хвалите и ободряйте вашего школьника, дайте понять, что любые прошлые неудачи связаны не с его личными качествами – умом или талантом, а лишь с недостаточной подготовленностью. Напомните ребенку, что ему нужно не изучить все заново за короткое время, а лишь освежить основы школьной программы, по которой он занимался годы и благополучно пережил множество контрольных работ. И ставьте только достижимые цели: «сделать все, что можешь», а не «непременно получить 100 баллов».

Научите ребенка избавляться от напряжения

Снять стресс поможет и спорт, и разговор по душам, и любимое хобби. Но если тревожность не позволяет ребенку сосредоточиться, нарушает сон и аппетит – не бойтесь обратиться к специалисту. А вот без рекомендации врача успокоительными и прочими препаратами лучше не злоупотреблять – ведь они зачастую не только снимают тревогу, но и затормаживают мозговую активность, вызывают сонливость.

Показывайте свою поддержку

Создайте ребенку комфортные условия для занятий – по возможности выделите отдельную комнату, поменьше отвлекайте, чтобы помочь собраться с мыслями, избегайте конфликтов и ссор. И не нагнетайте, запугивая ребенка ЕГЭ: «Это – твое главное испытание», «я не смогу за тебя платить» или «не сдашь ЕГЭ – пойдешь мыть полы». Большинство детей очень впечатлительны, так что не стоит заранее обсуждать с ними возможность провала. Недоверие и пессимизм родителей, отказ в поддержке дети переживают очень тяжело, что может сказаться и на результатах экзамена – у ребенка просто опустятся руки. Откажитесь от излишней критики, от «а мы тебя предупреждали» и сравнений с более успешными сверстниками. Лучше внушите сыну или дочери, что главное – просто сделать все, что от тебя зависит. Дайте детям понять, что будете любить и поддерживать их, несмотря ни на что, вне зависимости от результатов любых экзаменов.

А еще, на всякий случай, изучите вопрос проверки работ и подачи апелляций, проговорите с ребенком тайм-менеджмент на экзамене и правила оформления бланков. И продумайте альтернативные варианты «жизни после ЕГЭ», которые сможете предложить ребенку в случае необходимости.

День перед экзаменом

На экзамен нужно приходить в наилучшей физической и психической форме. А значит, перед ЕГЭ ребенку важнее выспаться, чем запоздало что-то зубрить. Кроме того, умственное напряжение требует энергии. Приготовьте ребенку его любимое блюдо, выражая свою заботу и поддержку, настраивая на позитивный лад. Если в подобных ЕГЭ стрессовых ситуациях на ребенка нападает ступор – научите его дыхательным упражнениям на расслабление или предложите в трудные моменты вспоминать любимых героев, которые его вдохновляют, а может быть – и взять на ЕГЭ талисман, который сможет его успокоить.

В этот сложный период станьте для вашего ребенка поддержкой, а не дополнительным источником стресса. Верьте в него, но давайте и право на ошибку. Мир не рухнет, даже если результаты ЕГЭ окажутся далеко не такими, как хотелось бы вам и ребенку, и ему вовсе не обязательно будет отказываться от своей мечты. Взрослая жизнь выпускников, по сути, только начинается, и несет в себе великое множество возможностей. Ваша задача – помочь детям справиться с тревогой, увидеть эти возможности и совершить наилучший выбор, чтобы результат ЕГЭ стал для него не непреодолимой стеной, а лишь ступенькой на дороге жизни.