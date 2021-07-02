Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ИЮЛ, 12:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 ИЮЛ, 12:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

ЕГЭ: как помочь ребенку пережить стресс и выжить самому

2 Июля 2021 226 0 Бизнес и психология
ЕГЭ: как помочь ребенку пережить стресс и выжить самому

Единый государственный экзамен этого года уже позади, но испытания выпускников и их семей на этом не заканчиваются. Результаты ЕГЭ порадовали далеко не всех, а впереди – новый стресс – примут ли в облюбованный вуз, и какой запасной план в случае чего предпочесть? А сообщения о психических срывах и трагедиях на почве ЕГЭ, то и дело мелькающие в СМИ, волнуют и родителей старшеклассников, детям которых испытание госэкзаменом предстоит еще через год или два. Как же помочь ребенку настроиться на ЕГЭ и пережить любые его результаты без ущерба для психики?

Для начала разберемся, почему же экзамены сегодня являются настолько серьезным стрессом для детей и их родителей.

Рейтинг школ в значительной степени определяется статистикой успешности учеников. Понятно, что на детей оказывается колоссальное давление, особенно на потенциальных «стобалльников», которые становятся звездами соцсетей. В таких условиях даже дети, сдавшие ЕГЭ на вполне приличные 80-90 баллов, кажутся неудачниками и окружающим, и сами себе. Дополнительно переживают те, кому пришлось готовиться к ЕГЭ самостоятельно, без помощи репетитора, которого отнюдь не все семьи могут себе позволить. Вдобавок, ЕГЭ сложно назвать идеально справедливым экзаменом – варианты тестов различаются по сложности даже в пределах одного города, а иногда включают в себя и вопросы сверх школьной программы. Добавляют выпускникам переживаний и вузы: сегодня, чтобы пройти «на бюджет» по гуманитарной специальности, нужно быть тем самым выдающимся «стобалльником» или победителем олимпиад, да еще и продемонстрировать приемной комиссии свое глубокое понимание будущей профессии.

Так что же делать сейчас родителям выпускников, особенно если испытание ЕГЭ было пройдено детьми недостаточно успешно?

Главное – помнить и донести до ребенка: ЕГЭ – экзамен серьезный, но вовсе не определяющий всю дальнейшую судьбу. Конечно, вы переживаете за будущее сына или дочери и наверняка многое вложили в их подготовку. Но давление на психику абитуриентов сейчас еще больше: это и груз ответственности, и страх, а то еще и шок, вина и стыд, злость и разочарование в себе и школе. Не нагружайте ребенка еще и своим волнением, доводя до нервного срыва и семейных ссор, на которые так скоры подростки с их бушующими гормонами.

Что нужно сделать прямо сейчас? Осознать и принять ситуацию, и помочь ребенку сделать то же, эмоционально поддержать его. А потом – действовать, как одна команда, без взаимных обвинений и ссор.

Рассмотрите альтернативные варианты поступления

Во-первых, в случае необходимости можно выбрать в приглянувшемся вузе специальность с меньшим проходным баллом или просто сменить вуз, возможно, даже на зарубежный – они нередко проводят дополнительный прием осенью. Кстати, при хорошей успеваемости не так уж сложно потом перевестись из вуза в вуз, даже с сохранением курса. Также для некоторых специальностей, особенно творческих, результаты ЕГЭ и сегодня важны меньше, чем собственные внутренние испытания. А можно и предпочесть техникум или колледж – в этом нет ничего зазорного, ведь их программы нередко очень близки к вузовским. Для некоторых специальностей это практически необходимая ступень в обучении. Так, например, художественное училище даст прекрасную базу тому, кто хочет в дальнейшем выучиться в вузе на дизайнера.

Возьмите год на размышление

Во-вторых, ЕГЭ всегда можно пересдать. Если «заваленными» вдруг оказались русский язык и математика, необходимые для получения аттестата, то пересдачу можно пройти уже в этом сентябре. Можно постараться повысить свои баллы по любому предмету и на будущий год, как следует подготовившись. «Академический год» между школой и вузом в нашей стране не слишком распространен, а ведь это может быть весьма полезной практикой. Например, подработка, связанная с облюбованной специальностью, может обеспечить и понимание того, хочется ли связывать с этим делом жизнь, и ту самую погруженность в профессию, которую так любят приемные комиссии вузов. Помните, что сертификат о сдаче ЕГЭ действует еще 4 года, и даже если экзамен не удастся пересдать более успешно, вполне можно подать в вуз документы с первоначальными результатами.

Кроме того, в современном мире появилось много альтернатив академическому образованию. Иногда для старта в выбранной профессии может хватить каких-нибудь интенсивных курсов, очных или дистанционных, и самостоятельного обучения.

Важный момент: даже если вы абсолютно уверены, что вашему подросшему «птенцу» пора расправить крылья, его выселение из родительского дома не должно стать ультимативным и травмирующим. Большинство детей, которым родители сумели внушить уверенность в собственных силах, сами вовремя дозревают до желания самостоятельности и открывают для себя все ее плюсы.

Если же вашему ребенку еще только предстоит сдавать ЕГЭ в ближайшие годы, вам могут пригодиться следующие советы о том, как помочь ему подготовиться к этому испытанию.

Создайте мотивацию

Прекрасно, когда есть возможность оплатить ребенку занятия с хорошим репетитором. Но ваше участие не должно ограничиваться только этим. Старшие школьники, по сути, еще подростки – для них это – непростое время бунта, поисков себя, отдаления от родителей и построения отношений со сверстниками. Ваше указание: «Через год ЕГЭ, садись заниматься» – действенным не будет. Важно не потерять с ребенком личный контакт, создать спокойную и доверительную атмосферу, сфокусировать его на цели, которая ему интересна. «Хочешь иметь возможность поступить в тот же вуз, куда и товарищи из кружка робототехники? Значит, нужно постараться», «Хочешь научиться создавать свои мультфильмы? Тогда вот твой выбор вузов и предметов, пора начинать готовиться».

Не читайте нотации, а делитесь опытом

Спокойно и обстоятельно поговорите с ребенком, выслушайте его надежды и страхи. И расскажите ему о собственных экзаменационных волнениях, транслируя не «какой я молодец, догоняй», а «у всех бывают испытания и трудности, ты не одинок, с этим можно справиться, я рядом».

Учитывайте личные особенности вашего ребенка

Все дети разные: одному нужно помочь сосредоточиться, а другому – не переутомиться. Если вашему ребенку проще работается по плану – помогите ему составить расписание и придерживаться его. Но помните, что полноценный отдых, прогулки и встречи с друзьями для подростка тоже важны. Не игнорируйте и жалобы ребенка на плохое самочувствие – часто это вовсе не желание избежать учебы, а вполне реальный симптом интеллектуальной и эмоциональной перегрузки, которая может угрожать здоровью.

Гасите панику и рассеивайте страхи

Не обесценивайте переживания ребенка, отделываясь стандартным: «ты справишься». Выслушивайте его, напоминайте обо всех удачах и победах. Хвалите и ободряйте вашего школьника, дайте понять, что любые прошлые неудачи связаны не с его личными качествами – умом или талантом, а лишь с недостаточной подготовленностью. Напомните ребенку, что ему нужно не изучить все заново за короткое время, а лишь освежить основы школьной программы, по которой он занимался годы и благополучно пережил множество контрольных работ. И ставьте только достижимые цели: «сделать все, что можешь», а не «непременно получить 100 баллов».

Научите ребенка избавляться от напряжения

Снять стресс поможет и спорт, и разговор по душам, и любимое хобби. Но если тревожность не позволяет ребенку сосредоточиться, нарушает сон и аппетит – не бойтесь обратиться к специалисту. А вот без рекомендации врача успокоительными и прочими препаратами лучше не злоупотреблять – ведь они зачастую не только снимают тревогу, но и затормаживают мозговую активность, вызывают сонливость.

Показывайте свою поддержку

Создайте ребенку комфортные условия для занятий – по возможности выделите отдельную комнату, поменьше отвлекайте, чтобы помочь собраться с мыслями, избегайте конфликтов и ссор. И не нагнетайте, запугивая ребенка ЕГЭ: «Это – твое главное испытание», «я не смогу за тебя платить» или «не сдашь ЕГЭ – пойдешь мыть полы». Большинство детей очень впечатлительны, так что не стоит заранее обсуждать с ними возможность провала. Недоверие и пессимизм родителей, отказ в поддержке дети переживают очень тяжело, что может сказаться и на результатах экзамена – у ребенка просто опустятся руки. Откажитесь от излишней критики, от «а мы тебя предупреждали» и сравнений с более успешными сверстниками. Лучше внушите сыну или дочери, что главное – просто сделать все, что от тебя зависит. Дайте детям понять, что будете любить и поддерживать их, несмотря ни на что, вне зависимости от результатов любых экзаменов.

А еще, на всякий случай, изучите вопрос проверки работ и подачи апелляций, проговорите с ребенком тайм-менеджмент на экзамене и правила оформления бланков. И продумайте альтернативные варианты «жизни после ЕГЭ», которые сможете предложить ребенку в случае необходимости.

День перед экзаменом

На экзамен нужно приходить в наилучшей физической и психической форме. А значит, перед ЕГЭ ребенку важнее выспаться, чем запоздало что-то зубрить. Кроме того, умственное напряжение требует энергии. Приготовьте ребенку его любимое блюдо, выражая свою заботу и поддержку, настраивая на позитивный лад. Если в подобных ЕГЭ стрессовых ситуациях на ребенка нападает ступор – научите его дыхательным упражнениям на расслабление или предложите в трудные моменты вспоминать любимых героев, которые его вдохновляют, а может быть – и взять на ЕГЭ талисман, который сможет его успокоить.

В этот сложный период станьте для вашего ребенка поддержкой, а не дополнительным источником стресса. Верьте в него, но давайте и право на ошибку. Мир не рухнет, даже если результаты ЕГЭ окажутся далеко не такими, как хотелось бы вам и ребенку, и ему вовсе не обязательно будет отказываться от своей мечты. Взрослая жизнь выпускников, по сути, только начинается, и несет в себе великое множество возможностей. Ваша задача – помочь детям справиться с тревогой, увидеть эти возможности и совершить наилучший выбор, чтобы результат ЕГЭ стал для него не непреодолимой стеной, а лишь ступенькой на дороге жизни.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит

Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
Экономика

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
Экономика

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
Экономика

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет
Экономика 5

Узнай, страна!

В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики

В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики

В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс

В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс

Новости дня

12:09 Граждан Украины предупредили об угрозе голода Граждан Украины предупредили об угрозе голода
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
00:04 Комитет конгресса США принял поправку о санкциях по СП-2 Комитет конгресса США принял поправку о санкциях по СП-2
01 ИЮЛ, 19:35 Сотрудникам «Газпром-медиа» выплатят по 10 рублей за добровольную вакцинацию Сотрудникам «Газпром-медиа» выплатят по 10 рублей за добровольную вакцинацию
01 ИЮЛ, 18:48 На Украине заявили, что «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит» На Украине заявили, что «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит»
01 ИЮЛ, 17:54 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75
01 ИЮЛ, 17:29 Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19 Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19
Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
01 ИЮЛ, 14:35 Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом

Узнай, страна!

12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
01 ИЮЛ, 22:16 В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция
30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter