До введения карантина осталась неделя. Улучшения не наблюдается 71666 30 Политика

Власти дают отсрочку возможному введению повторного жесткого карантина в России. В пятницу Кремль открыто заявил – если ситуация продолжит ухудшаться, власти примут непопулярные решения на федеральном и региональном уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин в этот же день назвал предстоящую неделю «решающей». Если не удастся добиться прекращение роста заболеваемости коронавирусом, потребуется вводить «крайне нежелательные» ограничения. Проблема вся в том, что уже в воскресенье Россия вышла на абсолютный рекорд заболеваемости –13 634 человека заразились вирусом.