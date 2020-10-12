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До введения карантина осталась неделя. Улучшения не наблюдается

12 Октября 2020 71666 30 Политика
До введения карантина осталась неделя. Улучшения не наблюдается

Власти дают отсрочку возможному введению повторного жесткого карантина в России. В пятницу Кремль открыто заявил – если ситуация продолжит ухудшаться, власти примут непопулярные решения на федеральном и региональном уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин в этот же день назвал предстоящую неделю «решающей». Если не удастся добиться прекращение роста заболеваемости коронавирусом, потребуется вводить «крайне нежелательные» ограничения. Проблема вся в том, что уже в воскресенье Россия вышла на абсолютный рекорд заболеваемости –13 634 человека заразились вирусом.

Власти оттягивают нежелательное решение как могут

  • Резкий рост заражений коронавирусом, который превысил к концу прошлой недели 13 тыс. человек за сутки, ставит российские власти в крайне затруднительное положение. На пике заболеваемости в мае, когда в сутки отмечалось более 11 тыс. заражений, в России действовал жесткий карантин. Сейчас его нет, а власти только говорят о возможности введения ограничений в ближайшее время, что вносит еще больше неопределенности.
  • В Кремле в пятницу, 9 октября, назвали «печальным антирекордом» заболевание 12 тыс. человек за сутки. И предупредили: если все пойдет так и дальше, «это потребует каких-то действий и решений, но каких именно, не могу сказать», – отметил пресс-секретарь президента. Еще в первых числах октября Кремль вообще исключал новые ограничения. Теперь же он говорит, что они определенно потребуются.
  • На переднем край пандемии находится Москва и ее мэр, Сергей Собянин, который за неделю дал три интервью федеральным каналам и три раза выступил в своем блоге. Он запугивал москвичей закрытием города и призывал продержаться до массовой вакцинации, которая намечена на январь 2021 года.
  • В Москве был введен ряд ограничительных мер: школьнику были отправлены на двухнедельные каникулы, гражданам старше 65 лет рекомендовано сидеть дома, от компаний требуют перевести 30% сотрудников на «удаленку». Это уже дало результат – снижение трафика и загруженности метро упало на 10-11% по сравнению с концом сентября. Но Собянин настаивает – этого «явно недостаточно».
  • Текущая неделя станет решающей, как для Москвы, так и для федерального центра. Согласно расчетам Сбербанка, пик заболеваемости коронавирусом наступит в России 12 ноября. Если россияне не будут соблюдать защитные меры, прирост составит 22 тыс. человек, если же меры будут соблюдены – пик придется на 8 ноября примерно с 16-17 тыс. заболевших. Правда, уже сейчас темп роста превышает 13 тыс. человек в сутки.
  • Федеральные чиновники говорят, что властям очень не хочется вводить новые ограничения и закрывать непродуктовую розницу. Во-первых, потому что многие не выживут из-за повторного карантина, а во-вторых, потому что карантин потребует очередной помощи от федерального центра, например послаблений по кредитам. Но власти не хотят никому помогать деньгами, а кредитные каникулы за счет банков приведут к проблемам банков. Тогда экономический кризис станет еще более масштабным.
  • Но главный аргумент заключается в другом: президент Владимир Путин заверял россиян, что ситуация с коронавирусом благодаря невероятно эффективной работе его чиновников находится под контролем. И эти невероятно эффективные чиновники не хотят разубеждать президента в том, что все у России замечательно.
  • Путин же пока продолжает рекламировать российскую вакцину от коронавируса. До его сведения довели, что 70% россиян отказываются прививаться из-за опасений за свое здоровье. Президент рассказал в связи с этим, что почти все руководство Минобороны сделало прививки и многие люди в его окружении. «Может температура подняться, ломота какая-то. При определенной вакцинации это естественно», – сказал Путин. Однако он сам продолжает сидеть в самоизоляции и не прививается в силу возраста – в 68 лет он входит в группу риска. При этом единственное, что могло бы переубедить россиян – личный пример. Но он на него по естественным причинам не способен.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:18 10 7
Елена:

Согласна, нужны массовые протесты, а то так и будем сидеть дома между выборами.

16:16 8 1
Люда:

Зачем для всех заболевших проходить КТ??? Люди стоят в очередях по 8 ч, и конечно заражаются друг от друга, потом едут в транспорте домой...тупая медицинская организация...

15:57 20 6
Макс:

Если введут карантин будет революция.

15:54 25 6
Лина:

я думаю это всё полный бред. И вранье. Мпнипуляции со статистикой, они могут хоть 100 тысяч заболевших написать

15:47 24 3
Ольга Иванова:

Я думаю, что даже если он скажет, что привился, в данный момент ему просто не поверят многие....

15:35 22 2
Патриот :

Да вводите не вопрос , только сделайте как в цивилизованных странах , а не как в племени мумба-юмбу. Рефинансируйте кредиты , как вы сделали своим дружкам олигархам , кому бесплатно , кому под минимальные ставки. В прошлый раз меня " Рефинансировал " супер ВТБ , через три месяца выкатил проценты умноженные на четыре . И до сих пор они в два раза больше , скоро последние трусы пойду продавать. Мрази и твари. Я уже не говори про выделение помощи на каждого проживающего на территории этого чуда . Подачки на детей не в счет, те у кого зарплата 15т.р. , для них это манна небесная.

15:33 33 2
Владимир:

Сбербанк ведёт подсчёты пика заболеваемости.Универсальный,однако,банк!

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