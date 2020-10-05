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Россияне массово отказались вакцинироваться от коронавируса

5 Октября 2020 1703 1 Политика
Россияне массово отказались вакцинироваться от коронавируса

Большинство россиян не собираются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, в том числе с и распиаренной властями отечественной вакциной «Спутник V». Это показал социологической опрос, проведенный Общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Готовность привиться выразили 23% россиян. При этом число заболеваний в стране приближается к пиковым показателям мая, а власти обсуждают введение повторного карантина.

Россияне не верят в прививку

  • Общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с 16 по 23 сентября во всех регионах страны провела опрос более 20 тыс. человек. Граждан спрашивали, готовы ли они вакцинироваться от коронавируса. Результаты оказались следующими: 73% респондентов отказались, 23% согласились, а 4% заявили, что уже переболели и не нуждаются в прививке.
  • При этом из тех, кто согласился вакцинироваться (23%), только 23% согласны сделать это с помощью отечественной вакцины «Спутник V». Для 63% происхождение вакцины не имеет значения, а для 13% важно, чтобы препарат был зарубежного производства.
  • Также участников опроса спрашивали, как, по их мнению, должна проводиться вакцинация. Большинство – 93% – высказались за добровольную вакцинацию, а 7% считают целесообразным обязательную прививку.
  • В целом опрос оказался неутешительным для российской власти. Президент Владимир Путин лично разрекламировал вакцину «Спутник V», рассказав, что препарат на себе испытывала его младшая дочь Екатерина. Правда, из соображений международной конкуренции препарат зарегистрировали до завершения третьего этапа испытаний, а сам Путин решил не торопиться с прививкой и до сих пор управляет страной по видеосвязи.
  • Тем не менее вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, уже пошла в производство. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о получении заявок от 20 стран на поставку 1 млрд доз.
  • Между тем эпидемиологическая ситуация в России резко ухудшилась за неделю – с 28 сентября по 4 октября в России коронавирусом заразились 63563 человека. Это самый высокий показатель после пиковой недели 11-17 мая, когда было зарегистрировано 72064 новых случая. Власти Москвы обсуждают возвращение пропускного режима, поскольку «больницы уже забиты пациентами». Если в течение двух недель ситуация не улучшится, московские власти готовы объявить о повторной самоизоляции. За Москвой может последовать и Россия.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:01 0 0
Виктор Анатольевич Ларионов:

В таких случаях говорили: Коммунисты вперёд! Но они же не правящая партия. Может единороссы сгодятся?

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