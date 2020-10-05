Россияне массово отказались вакцинироваться от коронавируса 1703 1 Политика

Большинство россиян не собираются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, в том числе с и распиаренной властями отечественной вакциной «Спутник V». Это показал социологической опрос, проведенный Общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Готовность привиться выразили 23% россиян. При этом число заболеваний в стране приближается к пиковым показателям мая, а власти обсуждают введение повторного карантина.