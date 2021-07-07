Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности 222 0 Экономика

По подсчетам Forbes, десять самых богатых депутатов России заработали в 2020 году 43,7 млрд руб. Таким образом, их совокупный доход оказался больше, чем у 13 регионов по отдельности. Так, к примеру, Еврейская АО заработала 17,09 млрд руб., Калмыкия – 21,026 млрд, а Хакассия – 43,235 млрд. Депутаты с наибольшими доходами, помимо заседания в законодательных собраниях и парламентах, активно занимаются бизнесом.