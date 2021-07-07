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Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности

7 Июля 2021 222 0 Экономика
Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности

По подсчетам Forbes, десять самых богатых депутатов России заработали в 2020 году 43,7 млрд руб. Таким образом, их совокупный доход оказался больше, чем у 13 регионов по отдельности. Так, к примеру, Еврейская АО заработала 17,09 млрд руб., Калмыкия – 21,026 млрд, а Хакассия – 43,235 млрд. Депутаты с наибольшими доходами, помимо заседания в законодательных собраниях и парламентах, активно занимаются бизнесом.

Депутаты получают больше регионов

  • В то время как доходы россиян обрушились на 3% в 2020 году и откатились на уровень 2009 года депутаты и чиновники резко увеличили свое благосостояние. Как подсчитал Forbes, сто богатейших депутатов и госслужащих обогатились на 75,9 млрд руб. за год. Это на 10,1 млрд больше, чем в стабильном 2019 году.
  • Однако примечательно другое – доходы первой десятки самых богатых депутатов составили 43,7 млрд руб., что больше чем доходы отдельных субъектов Российской Федерации. Издание Finanz обратило внимание, что, согласно данным Федерального казначейства, доходы 13 регионов в 2020 году оказались ниже общего дохода самых богатых депутатов и чиновников.
  • Меньше всего заработала Еврейская АО – 17,09 млрд руб., затем идет Республика Алтай – 20,206 млрд, Калмыкия – 21,026 млрд, Ненецкий автономный округ – 24,949 млрд, Карачаево-Черкесия – 30,91 млрд, Ингушетия – 33,747 млрд, Северная Осетия – 40,041 млрд, Костромская область – 40,211 млрд, Орловская область – 41,408 млрд, Республика Марий Эл – 41,456 млрд и Хакассия – 43,235 млрд. В этих регионах проживает в общей сложности 6 млн человек.
  • Семья богатейшего госслужащего, депутата заксобрания Челябинской области и президента «Южуралзолота» Константина Струкова заработала в 2020 году 8,6 млрд руб. Семья депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушока заработала 7,7 млрд руб. Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов заработал 6,3 млрд руб.

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  • На четвертом месте в рейтинге Forbes депутат Магаданской областной думы Александр Басанский с доходом 4,3 млрд руб. На пятом – член Совета Федерации Валерий Пономарев, получивший 4,2 млрд руб. На шестом – член Совета Федерации Александр Некрасов с доходом 2,8 млрд руб. На седьмом месте депутат Госдумы Григорий Аникеев – 2,7 млрд, на восьмом – член Совета Федерации Игорь Зубарев – 2,4 млрд. На девятом и десятом местах депутаты Белгородской думы Владимир Зотов – 2,4 млрд и Сергей Гусев – 2,2 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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