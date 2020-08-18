Капитал страны
ENGLISH
18 АВГ, 21:55 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Белоруссия ударила по госдолгу России. Без займов власти протянут 11 недель
18 Августа 2020 100 0 Экономика
Минфин вынужденно отменил аукцион по продаже облигаций федерального займа, за счет которых он покрывает дефицит в бюджете. В июле казне не хватало каждого третьего рубля и в августе ситуация кардинально не изменилась. Плохие предвестия появились еще во вторник, когда на фоне политического кризиса в Белоруссии цены на российский госдолг упали до минимума с апреля, а доходность по ним резко выросла. Поэтому Минфин решил временно отказаться от займов в «целях содействия нормализации рыночной ситуации». Чтобы ждать нормализации у Минфина есть 11 недель в запасе. После придется делать тяжелый выбор.
России никто не занимает
- Инвесторы в российский госдолг сильно обеспокоены ситуаций вокруг Белоруссии. Заявления президента Александра Лукашенко о военной помощи России спровоцировало небольшой коллапс на рынке госдолга: цена облигаций федерального займа упала рекордно с апреля, доходность, что не выгодно Минфину, выросла на 12-26 базисных пунктов из-за рисков, а общий индекс бумаг просел на 0,73 пункта – до минимума с конца мая.
- По мнению Сбербанк CIB, кто-то из крупных инвесторов попытался скинуть бумаги после обещаний Путина помочь Белоруссии и подтолкнул других игроков к распродаже. Дополнительно обстановку нагнетали фотографии российской военной техники рядом с белорусской границей в соцсетях. Более того, о вторжении России в Белоруссию по «крымскому сценарию» говорили в МИД Чехии. Все это насторожило инвесторов, готовых избавляться от госдолга России.
- В итоге из-за отмены аукциона Минфин потеряет несколько десятков миллиардов рублей. При этом в третьем квартале правительство собиралось занять 1 трлн руб., чтобы покрыть дефицит бюджета, который в первом полугодии составил 1,5 трлн руб., а по итогам года достигнет 4-5 трлн. Для выполнения плана заимствований Минфину нужно брать в долг по 100 млрд руб. каждую неделю.
- Проблемы с привлечением средств были и до белорусского кризиса – на прошлой неделе Минфин провел аукцион, но признал его не состоявшимcя, поскольку никто не предложил взаймы по приемлемой ставке. Еще неделей ранее, 5 августа, Минфин занял 63,7 млрд руб. вместо 100 млрд, а три недели назад – 38,8 млрд. Снижение ставки Центробанка до 4,25% сделало свое дело - инвесторам больше не интерес российский госдолг.
- Теоретически правительство может жить за счет неиспользованных остатков на счетах. Они лежат еще со времен правительства Дмитрия Медведева. Сбербанк CIB оценивает их размер в 1,1 трлн руб. Этих денег хватит Минфину для того, чтобы протянуть 11 недель без продажи госдолга. Если у властей не получится занять и в конце осени, то под нож пойдет план восстановления экономики на 2,3 трлн руб.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17:47 В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей
17 АВГ, 13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
17 АВГ, 12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
Написать комментарий