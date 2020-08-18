Белоруссия ударила по госдолгу России. Без займов власти протянут 11 недель 100 0 Экономика

Минфин вынужденно отменил аукцион по продаже облигаций федерального займа, за счет которых он покрывает дефицит в бюджете. В июле казне не хватало каждого третьего рубля и в августе ситуация кардинально не изменилась. Плохие предвестия появились еще во вторник, когда на фоне политического кризиса в Белоруссии цены на российский госдолг упали до минимума с апреля, а доходность по ним резко выросла. Поэтому Минфин решил временно отказаться от займов в «целях содействия нормализации рыночной ситуации». Чтобы ждать нормализации у Минфина есть 11 недель в запасе. После придется делать тяжелый выбор.